国家卫健委：应尽量避免学龄前儿童使用手机和电脑

不科学使用电子产品是近视高发的主因之一，6岁以下儿童要尽量避免使用手机和电脑，家长在孩子面前应尽量少使用电子产品。

国家卫健委公布相关调查结果称，目前我国低年龄段近视问题比较突出。同时提示，不科学使用电子产品是近视高发的主因之一，6岁以下儿童要尽量避免使用手机和电脑，家长在孩子面前应尽量少使用电子产品。

调查数据显示，2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%，其中6岁儿童为14.5%，小学生为36%，初中生为71.6%，高中生为81%，近视防控任务艰巨。

国家卫健委此前发布的《2019年儿童青少年近视防控健康教育核心信息》提示，0到6岁是孩子视觉发育的关键期，应当尤其重视孩子早期视力的保护与健康。

核心信息指出，长时间或近距离盯着手机、电脑和电视等电子屏幕，是近视的原因之一。6岁以下儿童要尽量避免使用手机和电脑。家长在孩子面前应尽量少使用电子产品。

入学后，学校使用电子产品的教学时长原则上不应超过教学总时长的30%。课余时间使用电子产品学习30至40分钟后，应休息远眺放松10分钟。非学习目的使用电子产品单次不宜超过15分钟，每天累计不宜超过1小时。

此外，儿童青少年读写连续用眼时间不宜超过40分钟，并应留出充足的白天户外活动时间。教师和家长应引导孩子积极参加体育锻炼，每天让孩子进行2小时以上的白天户外活动，寄宿制幼儿园的户外活动时间不应少于3小时。