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让每个学生用到既环保又健康的教材

2019-05-06 07:49 来源：人民网
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　　从今年秋季学期开始，统编语文、历史、道德与法治三科教材将在义务教育阶段全面投入使用。覆盖年级、地区均有增加，这对教材的出版和印刷的质量也提出了更高要求。

　　据悉，2018年底，作为出版单位的人民教育出版社发布“用最好的纸张，最好的油墨，最好的胶，最好的设备，最好的工艺，最优秀的技术人员，印制最好的教材”共同行动计划，各承印单位均第一时间响应，力争保质保量完成教材印制任务。

　　把好新教材生产的最后一道关

　　“统编三科教材为学生成长打下中国底色，植入红色基因，引领他们成长为‘德智体美劳全面发展的社会主义接班人’，因此必须高度重视，让每个学生用到既环保又健康的教材。”人教社印刷厂厂长戴伟康表示。

　　“我们是教材生产的最后一道关口，印制出的成品会直接送到学生们手中，这意味着我们必须保障教材的质量和安全。”安徽某印刷单位负责人傅华表示，教材具有鲜明的意识形态属性，印刷人必须肩负起“课前到书，人手一册”的政治任务，在教材建设中把好印制关。

　　“从源头开始管理，出版、印刷、纸张、油墨、设备等全产业链共同发力，我们从中看到了更高、更严格的标准。”河南某印刷集团负责人张巍远指出，共同行动计划将使承印企业的印制工作从以往“拼劳力”向“拼技术、拼品质”转变，印制用材向“最好”拓展、印制标准向“最高”攀升。

　　创新工艺手段，提高教材印制质量

　　据悉，针对统编三科教材，人教社印刷厂启动特级重点任务响应措施，生产业务部、质量检验部等多部门将由8小时工作制变为12小时工作制，力求第一时间解决生产中的突发事件。此外，还运用光敏CTP传输出版系统，直接对接人教社的远程传版系统，以保证数据传输的安全性。

　　山东某承印单位负责人肖刚介绍，面向新教材的印制工作，本单位正在进行智能工厂改造，加速智能化转型。此次出版社提出的“以‘最好的设备，最好的工艺’来印制‘最好的教材’”，给企业进一步提升智能化发展扩大了发展空间。

　　据悉，安徽承印单位在强化生产调度、强化质量控制和强化安全管理方面，都进行了智能化升级。如启用MES系统智能排产、联合软件服务商开发二维码质量可追溯系统等，以智能化手段切实提高生产效率，实现高质量管控。

　　此外，各地承印单位也加大了人才技能培训力度，不断探索引进后备人才、加大奖励力度、开展劳动竞赛等措施，激励技术人员提升质量、提高教材印制的品质。

编辑： 柯丹洁

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