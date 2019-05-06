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教育部：将分三年全面实施“六卓越一拔尖”计划2.0

2019-05-06 07:49 来源：新华网 陈梦谣
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　　教育部4月29日召开新闻发布会，教育部高等教育司司长吴岩结合“六卓越一拔尖”计划2.0介绍“双万计划”“新工科、新医科、新农科、新文科”建设思路和实施方案。

　　卓越拔尖计划实施已整整十年，从2009年实施基础学科拔尖学生培养试验计划以来，教育部先后联合13个部门实施了一系列卓越人才教育培养计划，各地各高校积极行动、深入推进改革，取得了明显成效，培养了一大批卓越工程师、医生、法治人才、农林人才、教师、新闻传播人才和基础学科拔尖人才，为经济社会发展提供了重要的人才智力支撑。

　　“如果说‘六卓越一拔尖’计划1.0更多具有‘试验田’的性质，计划2.0则是新时代高校全面落实‘两个根本’、实施综合改革的‘大田耕作’。”吴岩表示，2019年-2021年，教育部将分三年全面实施“六卓越一拔尖”计划2.0。这个计划可以概括为一个总体部署、三项核心任务、一次质量革命。

　　一个总体部署是通过实施“六卓越一拔尖”计划2.0，全面推进新工科、新医科、新农科、新文科建设，提高高校服务经济社会发展能力。

　　三项核心任务是面向所有高校、所有专业，全面实施一流专业建设“双万计划”、一流课程建设“双万计划”、建设基础学科拔尖学生培养一流基地，也就是建金专、建金课、建高地。

　　一是实施一流本科专业建设“双万计划”，也就是金专建设计划。建设10000个左右国家级一流本科专业点和10000个左右省级一流本科专业点。二是实施一流课程建设“双万计划”，也就是金课建设计划。建设10000门左右国家级一流课程和10000门左右省级一流课程，包括具有高阶性、创新性、挑战度的线下、线上、线上线下混合式、虚拟仿真和社会实践各类型课程。三是建设260个左右基础学科拔尖学生培养一流基地，也就是高地建设计划。在数学、物理学、化学、生物科学、计算机科学、天文学、地理科学、大气科学、海洋科学、地球物理学、地质学、心理学、基础医学、哲学、经济学、中国语言文学、历史学等17个学科建设。

　　一次质量革命是通过实施“六卓越一拔尖”计划2.0，在全国高校掀起一场“质量革命”，形成覆盖高等教育全领域的“质量中国”品牌，全面实现高等教育内涵式发展。

　　高校参与“六卓越一拔尖”计划2.0，必须具备一些基本条件。吴岩介绍，这些基本条件包括四个方面内容：一是必须全面落实“以本为本、四个回归”；二是积极推进“新工科、新医科、新农科、新文科”建设；三是不断完善协同育人和实践教学机制；四是努力培育以人才培养为中心的质量文化。

　　“我们的目标是，到2021年建设布点完成的时候，我国高等教育高质量人才培养的基础平台将完全形成，‘两个根本’将有效落实。我们的希望是，金专金课在高校随处可见，水专水课水师无处安身。”吴岩说。

　　发布会上，天津大学和西北农林科技大学介绍了学校落实“六卓越一拔尖”计划2.0加快新工科建设有关思路和举措。天津大学党委书记李家俊说，九年来，天津大学共21个本科专业、6个研究生层次学科领域进入计划，参与学生13000余人。建立了“1234+X”卓越工程师教育培养新模式，该模式自嵌范式转型的内生动力，有力推动了新工科建设。西北农林科技大学校长吴普特说，学校瞄准未来农业发展需要，重新确立了一流农业大学的人才培养目标，建立了“通专结合、本研贯通、产教融合”的人才培养新体系，实现了单一的专业教育模式向通专结合的多元化教育模式转变。

　　浙江省教育厅厅长陈根芳介绍了浙江省落实“六卓越一拔尖”计划2.0加快“新工科、新医科、新农科、新文科”建设的思路和举措。他表示，以创新手段深化培养模式改革，浙江省融汇新技术，推动互联网、虚拟现实、5G等现代技术在计划2.0教学和管理中的应用，建设20所省级“互联网+教学”示范性高校，实施“互联网+教学”省级教改案例、省级示范课和新形态教材“三千计划”。构建新体系，围绕卓越拔尖人才培养，构建从中职、高职、应用型本科到专业学位研究生的立交桥式人才培养体系，创造让每个学生都有出彩的机会。

编辑： 柯丹洁

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