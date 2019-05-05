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广东今年计划招募2000名高校毕业生服务基层

2019-05-05 15:34 来源：广州日报 廖靖文
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　　今年广东省计划招募2000名高校毕业生到粤东粤西粤北经济欠发达地区的农村基层从事支教、支农(水利)、支医、扶贫工作，服务期2年。招募人数比2018年增加300人。日前，广东省委组织部、省人力资源社会保障厅等九部门联合印发《2019年广东省高校毕业生“三支一扶”计划实施工作方案》，正式启动2019年广东省“三支一扶”计划招募工作，网上报名时间为5月6日至5月24日。

　　据了解，2019年广东省计划招募2000名高校毕业生服务基层，将按照公开招募、自愿报名、量化测评、公平选拔、统一派遣的方式，将志愿者们派遣到粤东粤西粤北经济欠发达地区的农村基层从事支教、支农(水利)、支医、扶贫工作，服务期2年。招募对象年龄不超过30周岁，须为普通高校大专以上广东生源应届、往届毕业生；省内高校具有本科以上学历和学士以上学位的外省生源应届、往届毕业生；香港、澳门、西藏籍普通高校大专以上毕业生。已参加过“三支一扶”计划的高校毕业生不再招募。有服务基层意向的大学生可登录广东省高校毕业生“三支一扶”专题网（http://www.szyf.org.cn以下简称专题网）、广东省人社网（http://www.gdhrss.gov.cn）、广东人才网（http://www.gdrc.com）查询并报名。

编辑： 张俊伟

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