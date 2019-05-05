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2018年全国教育经费总投入为46135亿元

2019-05-05 09:13 来源：南方网
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　　据教育部网站消息2018年全国教育经费统计快报显示，2018年全国教育经费总投入为46135亿元，比上年增长8.39%。

　　2018年，全国教育经费投入情况如何？各级教育经费投入又是什么情况？随小编一起看↓↓↓

　　一、全国教育经费投入情况

　　2018年，全国教育经费总投入为46135亿元，比上年增长8.39%。其中，国家财政性教育经费（主要包括一般公共预算安排的教育经费，政府性基金预算安排的教育经费，企业办学中的企业拨款，校办产业和社会服务收入用于教育的经费等）为36990亿元，比上年增长8.13%。

　　二、各级教育经费投入情况

　　教育经费在各级教育间的分配情况为：

　　1.全国学前教育经费总投入为3672亿元，比上年增长12.79%。

　　2.全国义务教育经费总投入为20858亿元，比上年增长7.73%。

　　3.全国高中阶段教育经费总投入为7184亿元，比上年增长8.23%。其中，中等职业教育经费总投入为2463亿元，比上年增长6.17%。

　　4.全国高等教育经费总投入为12013亿元，比上年增长8.15%。其中，普通高职高专教育经费总投入为2150亿元，比上年增长6.16%。

　　5.全国其他教育经费总投入为2408亿元，比上年增长9.45%。

　　三、各级教育生均教育经费支出情况

　　2018年全国幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均教育经费总支出情况是：

　　1.全国幼儿园为10648元，比上年增长8.93%。

　　2.全国普通小学为12733元，比上年增长4.56%。

　　3.全国普通初中为18481元，比上年增长5.32%。

　　4.全国普通高中为20441元，比上年增长10.04%。

　　5.全国中等职业学校为19742元，比上年增长7.45%。

　　6.全国普通高等学校为36294元，比上年增长8.42%。

　　来源：教育部政务新媒体“微言教育”

编辑： 唐巧燕

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