中国高中生近视率高达81%，源头在小学阶段

大部分近视的源头在小学阶段，建议孩子们利用碎片化时间提高户外活动整体时间量。

4月29日，国家卫生健康委员会发布了《2018年全国儿童青少年近视调查结果》，我国儿童青少年总体近视发病形势严峻，总体近视率为53.6%，高中生近视率高达81.0%。湖北省妇幼保健院眼科专家表示，大部分近视的源头在小学阶段，建议孩子们利用碎片化时间提高户外活动整体时间量。

据国家卫生健康委疾控局副局长张勇介绍，2018年全国儿童青少年近视调查覆盖了全国1033所幼儿园和3810所中小学校，总筛查人数111.74万，包括幼儿园儿童6.92万，各年龄段中小学生104.82万。结果显示， 2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%，其中六岁儿童为14.5%，小学生为36%，初中生为71.6%，高中生为81%，近视问题不容忽视。

“从数据来看，高中生的近视率是最高的，但从临床上来看，大部分近视的源头在小学阶段。”省妇幼保健院眼科副主任费菲介绍，从生理上来讲，16、17岁的高中生眼球发育基本定型，近视加深的速度不会很快，反而是小学阶段的孩子，眼睛随身体快速发育，近视和度数加深的几率很大。此次调查数据显示，小学阶段的近视率从一年级的15.7%增长到六年级的59%，小学是近视出现和加深的重要阶段。

与此同时，国家卫健委也公布了中小学生近视的原因，如，67%的学生每天户外活动时间不足2小时，29%的学生不足1个小时，73%的学生每天睡眠时间不达标，课后作业时间和持续近距离用眼时间过长，不科学使用电子产品等不良用眼行为普遍存在。

“我们建议小学生每天要有两个小时的户外活动量。”费菲表示，现在的学生课业压力大，家长要学会调剂孩子的作息，利用碎片化的时间实现这个目标，同时要养成良好的用眼习惯。家长可以提醒孩子半小时就抬头远眺一下，避免长时间近距离用眼。