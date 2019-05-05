政策“组合拳”促产教融合

如何破解“校热企冷”之困，充分调动企业积极性？

如何破解“校热企冷”之困，充分调动企业积极性？在教育部职业教育与成人教育司举办的贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》第二期专题培训班上，产教融合、校企合作成为职业院校掌门人和企业代表口中的高频词。出席培训班的教育部党组成员、副部长孙尧在讲话中就产教融合“组合拳”政策等8个方面进行了解读。围绕这一主题，大家纷纷发表了自己的看法。

江苏海事职业技术学院院长万健认为，学校应实现生产流程课程化、课堂教学项目化、教材建设立体化，完善“双师型”教师分类管理与评价体系，实现课堂教学与企业岗位需求的无缝对接。

“学校要想企业所想，急企业所急。校企合作不能回避利益，只有建立在双方核心利益基础之上的合作才能长久和稳固。”杭州职业技术学院副院长陈加明说。

广西职业技术学院党委书记李卫东认为，目前校企合作在产权界定、合作资产管理等方面的规定不够明确，也尚未有具体的校企合作退出机制，建议进一步完善配套政策和相关法律法规。

许昌职业技术学院院长谭水木认为，人事制度改革应该同步推进。通过撬动职称和绩效分配这两根指挥棒，真正鼓励教师融入企业。贵州省铜仁职业技术学院副院长杨政水建议，企业员工到学校从教要给予待遇、职称方面的政策，解决他们从初级到高级职称的待遇问题，让他们乐于从教。

“德国‘双元制’的成功经验，源于政府法律保障与行业协调运作的作用。”青岛职业技术学院院长覃川认为，职业教育若要服务好国家发展战略，法律法规应在促进产教融合、校企合作上更加细化完善。