南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

广州：2361个岗位“职得你来”

2019-05-04 07:52 来源：中国青年网
字号减小 字号增大

　　近日，2019“职得你来”穗港澳台青年就业服务系列活动在广州大学大学城校区启动，广州市青年就业创业服务中心发动55家企事业单位开发2361个岗位，将在五一假期后组织线下专场招聘会，为穗港澳青年人才提供就业实习机会。广州市青创中心方面透露，将通过与粤港澳大湾区各行各业的企业、协会建立长期战略合作，定期开发就业岗位，为穗港澳台青年提供就业实习岗位和职业实践平台。

　　据介绍，今年是“职得你来”系列活动开展的第4年，该活动每年直接服务上万名穗港澳青年大学生，内容包括了“职得你听”（进校园就业素养大开讲）、“职得实习”（暑期穗港澳台青年来穗实习服务计划）、“职得应聘”（“高校+社区”青年人才供需交流会）、“职得一会”（粤港澳大湾区青年人才交流会）四大专项活动。

　　“青年就业工作涉及社会各个方面，需要发动各级共青团、各类社会专业机构和专业人士等共同参与，群策群力。”广州市青创中心方面表示。当天，服务穗港澳台青年就业公益行动计划“招募令”发布，呼吁社会各界助力青年就业，提高青年就业服务的效率和水平，活动由广州市青创中心、广州市青年联合会秘书处主办，团广州市委、广州市人民政府港澳事务办公室、广州市人民政府台湾事务办公室、广州市青年联合会、广州大学指导。

　　去年，广州市青创中心依托广州青年就业创业指导工作站，搭建校企合作和就业服务信息平台，举行进校园就业服务活动约30场，提供岗位信息近1000个，并为青年大学生提供常态化的职业素养培训和就业信息服务。今年，广州市青创中心公布了27个重点联系的广州青年就业创业指导工作站点，以增强服务粘性，扩大“职得你来”的影响力。

　　今年全国两会，《政府工作报告》中多次提到稳就业、稳金融、稳外贸等“六稳”，其中稳就业被放在了第一位。据教育部门统计，2019年全国普通高校毕业生数量再创新高，预计834万人，比2018年增加14万人；2019年广东省高校毕业生预计60万人，2018年度广东省高校毕业生为54.26万人

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第07期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235