广州：2361个岗位“职得你来”

广州市青创中心方面透露，将通过与粤港澳大湾区各行各业的企业、协会建立长期战略合作，定期开发就业岗位，为穗港澳台青年提供就业实习岗位和职业实践平台。

近日，2019“职得你来”穗港澳台青年就业服务系列活动在广州大学大学城校区启动，广州市青年就业创业服务中心发动55家企事业单位开发2361个岗位，将在五一假期后组织线下专场招聘会，为穗港澳青年人才提供就业实习机会。广州市青创中心方面透露，将通过与粤港澳大湾区各行各业的企业、协会建立长期战略合作，定期开发就业岗位，为穗港澳台青年提供就业实习岗位和职业实践平台。

据介绍，今年是“职得你来”系列活动开展的第4年，该活动每年直接服务上万名穗港澳青年大学生，内容包括了“职得你听”（进校园就业素养大开讲）、“职得实习”（暑期穗港澳台青年来穗实习服务计划）、“职得应聘”（“高校+社区”青年人才供需交流会）、“职得一会”（粤港澳大湾区青年人才交流会）四大专项活动。

“青年就业工作涉及社会各个方面，需要发动各级共青团、各类社会专业机构和专业人士等共同参与，群策群力。”广州市青创中心方面表示。当天，服务穗港澳台青年就业公益行动计划“招募令”发布，呼吁社会各界助力青年就业，提高青年就业服务的效率和水平，活动由广州市青创中心、广州市青年联合会秘书处主办，团广州市委、广州市人民政府港澳事务办公室、广州市人民政府台湾事务办公室、广州市青年联合会、广州大学指导。

去年，广州市青创中心依托广州青年就业创业指导工作站，搭建校企合作和就业服务信息平台，举行进校园就业服务活动约30场，提供岗位信息近1000个，并为青年大学生提供常态化的职业素养培训和就业信息服务。今年，广州市青创中心公布了27个重点联系的广州青年就业创业指导工作站点，以增强服务粘性，扩大“职得你来”的影响力。

今年全国两会，《政府工作报告》中多次提到稳就业、稳金融、稳外贸等“六稳”，其中稳就业被放在了第一位。据教育部门统计，2019年全国普通高校毕业生数量再创新高，预计834万人，比2018年增加14万人；2019年广东省高校毕业生预计60万人，2018年度广东省高校毕业生为54.26万人