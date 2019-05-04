广州天河小升初“对口直升”或有变

公办小学小升初无法完全满足“对口直升”需求时，将根据实际情况采用多校划片、电脑派位的方式招生。

近日，广州多区陆续公布义务教育阶段学校招生计划。记者梳理发现，今年有众多利好，不仅开办了新学校，港澳居民的适龄随迁子女在入学方面也有了更多便利。天河区明年起入学的小学生或将面临新变化：公办小学小升初无法完全满足“对口直升”需求时，将根据实际情况采用多校划片、电脑派位的方式招生。

海珠区

公办小学招生地段没有变化

据海珠区教育局相关人员介绍，今年海珠区小学招生政策基本保持稳定，各公办小学的招生服务地段同去年保持一致。

对非穗户籍适龄儿童，海珠区也提供了多种入学渠道。其中，符合广州市义务教育阶段政策性照顾学生资格的适龄儿童，可按照指引于5月19日至20日向居住地对口小学提交申请，审核通过后由教育行政部门安排学位；符合积分入学条件的来穗人员可于5月6日至16日登录“广州市来穗人员积分制服务管理信息系统”为其适龄随迁子女申请积分入学；不符合上述条件的来穗人员子女可于5月16日至20日在网上向民办小学申请学位。

荔湾区

公办小学一年级招223个班

今年荔湾区招生地段没有明显变化，除了鹤洞小学、中国教育科学研究院荔湾实验学校以及今年新招生的广东实验中学荔湾学校，其他学校招生地段与去年一致。

据了解，今年荔湾区公办小学新招一年级新生总数达223个班，比去年210个增加了13个新生班，除了新建成的广东实验中学荔湾学校（小学部）有六个新生班以外，去年建成的中国教育科学研究院荔湾实验学校（小学部）也增加了两个新生班。

广东实验中学荔湾学校招生区域为观御社区、曼宁社区、融穗社区以及观鹤二社区部分楼盘。这几个社区主要为广钢新城辖内区域的楼盘，该部分将在今年9月入读省实小学。目前学校只招收一年级新生，招生范围只是暂定。

白云区

新增2430个公办义务教育学位

白云区教育局发布《广州市白云区2019年义务教育阶段学校招生计划》。记者获悉，2019年白云区新开办培英中学附属小学、广大附中实验小学，新增公办义务教育学位2430个。今年白云区多所中小学校招生班数、招生地段略有调整。其中，景泰街的隆康社区的家长今年可以为孩子选择入读景泰小学，也可以选择入读广州市培英中学附属小学。

今年白云区新开办培英中学附属小学、广大附中实验小学，新增公办义务教育学位2430个。其中培英中学附属小学规模：18个班；开设小学一年级3个班。广大附中实验小学办学规模：36个班；开设小学一年级6个班，每班计划招收45名新生。

黄埔区

学位分配要求人户必须一致

今年黄埔区公办初中计划招收148个班，公办小学计划招收302个班。其中华峰学校小学部、天誉小学、玉山学校小学部、天景小学、铁英小学均为2019年新开办的小学。5所新小学共招收26个班。

黄埔区规定，小学的学位分配以实际居住地为依据，人户必须一致。地段新住户、拆迁户、二手楼入户时间必须在当年4月30日以前（含4月30日）。

招生地段方面，榕景苑、新世纪花园、文冲社区渡头村符合政策的适龄儿童可选择到怡园小学东校区或文冲小学。怡园小学各校区如有超出招生计划，可由怡园教育集团内部以适当方式统筹解决。红山公安局宿舍（海安小区）民警子女中符合政策的适龄儿童,可在文冲小学或石化小学就读。

南沙区

初中“指标到校+电脑派位”招生

华南师范大学第二附属中学初中一年级招生计划为270人，其中，按照就近入学原则划定的范围招生人数为138人，按照“指标到校+电脑派位”的方式招生人数为132人。广州二中南沙天元学校初中一年级招生计划为60人，其中，按照就近入学原则划定的范围招生人数为31人，按照“指标到校+电脑派位”的方式招生人数为29人。广大附中（南沙）实验学校初中一年级招生计划为60人，其中，按照就近入学原则划定的范围招生人数为31人，按照“指标到校+电脑派位”的方式招生人数为29人。广州外国语学校附属学校初中一年级招生计划为80人，其中，按照就近入学原则划定的范围招生人数为41人，按照“指标到校+电脑派位”的方式招生人数为39人。

越秀区

不完全房产住户唯一居住地在越秀由对口小学接收

广州市越秀区教育局在其官网发布《2019年越秀区小学一年级招生简章》，同时公布2019年越秀区小学一年级新生登记范围，以及“招生问答”。今年，越秀区继续采取“统一时间招生、学校设点审核、统筹安排学位、相对就近入学”的办法，接受年满6周岁的适龄儿童小学一年级入学登记。

记者了解到，凡符合统筹安排条件的学生以相对就近的原则安排到实居地3公里范围内的学校。对于越秀区不完全房产住户（指与适龄儿童父母以外的其他人员共同拥有），若适龄儿童的父母拥有的不完全房产是其在广州市的唯一居住地，即在广州市内没有其他房产或居住地（没有单位分房、自购房、租房等），人户一致，由对口小学接收。如适龄儿童父母另有房产或其他居住地则由实际居住地所属区教育行政部门统筹安排学位。

据介绍，对于随祖辈居住户，适龄儿童与父母在广州市的唯一居住地（儿童父母没有单位分房、自购房、租房等）是祖辈（直系亲属）家，同户同住，由对口小学接收。适龄儿童与父母的户籍搭在祖辈家，但适龄儿童的父母另有房产或其他实际居住地，由房产或其他实际居住地所属区教育行政部门统筹安排学位。随非直系亲属住户和租住户、集体户的学位安排办法视情况执行。

拆迁户则根据拆迁协议内容由拆迁方提供居住地或领取拆迁补贴自行解决住地并实际在越秀区辖内居住的临迁户子女，能提供拆迁协议和有效租赁合同，经核实确认现住址为适龄儿童与父母在广州市的唯一居住地的，由区教育行政部门统筹安排学位。

凡符合入学条件的适龄儿童，按照相对就近入学原则，由越秀区教育局统筹分配学位。新生注册时间于6月22日进行。

因特殊原因逾期未参加小学招生报名的适龄儿童，在8月27日进行补登记，由家长携带适龄儿童和所需的佐证材料到区教育局统一办理。

天河区

未来公办初中招生或多校划片、电脑派位

天河区公办小学计划招生334个班、13969 人。公办初中计划招生160个班、7596人。企事业办中小学计划招24个班，1040人。全区民办小学招生计划261个班、11735人，民办中学招生计划96个班、4800人。

今年，天河将新开办4所公办小学，分别是天河第一小学、奥体东小学、志远小学、天英小学，预计可提供优质学位4050个，2019年4所学校共招收11个班。

今年，天河区全市率先开办港澳子弟班。对持有我国港澳居民居住证的港澳居民随迁子女参照本区来穗人员随迁子女积分制入学办法，单独申请、单独排名、单独安排学位。港澳子弟班拟设置在位于珠江新城东部的广州市南国学校，2019年小学一年级和初一各招一个班。港澳子弟班在完成国家课程外，还将开发适宜港澳子弟的校本课程。

2020年，非天河户籍的穗籍适龄儿童及其父母或法定监护人在广州市内无房产、租住在天河区申请入读公办小学的，须提供审核时间在2019年9月1日前、租期至少到2022年8月31日的房屋租赁登记备案证明，由天河区统筹安排公办学位。

自2026年起，小学毕业生（小学2020年后入学的）申请天河区公办初中时，若公办初中招生计划（或招生规模）无法完全接收对口小学（或对口地段）的小学毕业生，公办初中将采用多校划片、电脑派位的方式招收符合天河区公办初中招生条件的小学毕业生。天河区教育局相关负责人表示，这不意味着未来小升初一定会电脑派位，而是存在这种可能性。另外，这种调整也是动态调整。如某一年，某初中学位可以满足需求，就可以直升，否则就需要多校划片或者派位。

番禺区

新增5所公办学校 港澳居民随迁子女入学有保障

今年，番禺区义务教育阶段民办学校计划招生16667人，其中民办小学招生数为9933人，民办初中招生数为6734人。

今年番禺区新开办5所公办学校，分别是番禺区南雅学校（九年一贯制学校）、番禺区市桥锦庭小学、番禺区天成小学、番禺区毓正小学、番禺区沙湾镇荟贤小学，部分公办中小学地段划分将会有调整。今年番禺区公办小学招生增加33个班，公办中学增加8个班级。今年民办小学计划招生班数增长至237个，民办初中计划招生班数缩减至147个。

记者了解到，华南板块是番禺人口聚居板块，今年广州雅居乐小区内增加一所小区配套学校——南雅学校，是一所九年一贯制公办学校。招生范围为广州雅居乐花园内的半山别墅（含：御景峰）、上善若水、十年小雅（观景路333号）、新地（观景路395号）、俊园（含：时光九篇观景路649号）组团的符合“人户一致”条件的业主适龄子女。

此外，今年，在番禺区全份额购买具有配套公办学校的小区产权房的港澳居民，其随迁适龄子女可安排入读小区配套公办学校起始年级。凡持有效港澳台居民居住证且在番禺区工作和居住的港澳居民随迁适龄子女，由居住地教育指导中心统筹安排入读学区内公办义务教育学校起始年级（含政府补贴民办学位）。港澳居民也可以为其随迁适龄子女自行选择入读区内民办中小学。