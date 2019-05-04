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中大、华工公布2019年广东综合评价录取招生简章

2019-05-04 07:52 来源：南方网 钟哲
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　　近日，中山大学、华南理工大学公布了2019年广东省综合评价录取招生简章。

　　记者梳理发现，两校对申请考生的高中学业水平考试成绩要求均有所提高。中大从去年的AAB提高为AAA，华工从去年的BBB提高为ABB。两校今年均新增了体质测试环节。

　　中山大学在广东省综合评价录取招生计划数文科53名，理科247名。学校可根据生源情况进行文理科类计划的调整。申请考生须同时满足下面两个条件：申请考生高中学业水平考试成绩达到AAA，理科生学业水平考试科目为政治、历史、地理，文科生学业水平考试科目为物理、化学、生物。高中体育成绩合格。

　　报名采用网上报名，无需邮寄纸质材料。中山大学将组织专家组对学生申请材料进行审核，并确定考核名单。预计公布时间为6月3日。

　　华南理工大学2019年在广东综合评价招生计划数为200人（理科），招生对象为高中学业水平考试成绩达到ABB或以上的优秀理科考生。

　　报考综合评价录取的考生需在网上注册，并准确完整填写信息进行报名。考生提交的所有报名申请材料均须经中学审核和校长签字，并在中学网站和班级详尽公示。

　　学校将组织专家对所有考生提交的报名材料进行初审，并于6月10日左右按照该校广东省综合素质评价录取总计划的五倍比例公示初审通过考生名单。初审通过考生所提交竞赛证书的名称、奖项将在该校招生工作办公室网站上详尽公示。

编辑： 唐巧燕

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