数字阅读也能增添几分阅读之乐

知识的大海里，期待数字阅读成为一艘更稳更大更舒适的船，让我们时时开卷、乐此不疲。

知识的大海里，期待数字阅读成为一艘更稳更大更舒适的船，让我们时时开卷、乐此不疲。

什么时候，人们开始了阅读？

当远古的人类学会刻下文字与图案时，阅读开始了。知识不再局限于口口相传，而是被记录在岩壁、简帛与纸页上，智山慧海传薪火，无数的读书人“发愤忘食，乐以忘忧”，文明的谱系得以流传和更新。

知识的积累与发展推动了科技的革新，而科技的向前又为知识的传递提供了更为便捷的方式。印刷术诞生后书籍得以大批量制作，电子技术则让书的载体不再囿于纸质，延伸到了千万张电子屏幕上。第十六次全国国民阅读调查报告显示，人们对数字化阅读方式的接触率上升到了76.2%，倾向“手机阅读”的人群比例已超过了倾向“拿一本纸质图书阅读”的人群比例，我们的阅读习惯已然改变。

小小一方电子屏，让阅读世界更加辽阔，阅读形式更加多元。我们期待，电子书再进一步，让阅读体验可以更随心、更便利。

还有哪些障碍？滥竽充数的读物难躲，有人感叹，兴致勃勃地点开一本书，读后却大失所望；合心意的好书难搜，特意想了解新事物，却难找到相关的、从各个维度讨论的读物；读完之后易忘，过了几年只觉得回忆模糊，再看到也只觉“似曾相识”。

电子书平台应该是一个好的筛选者，选择经过市场检验的版本、建立更加严格的书籍筛选机制、依据用户反馈及时调整书库，来提供更多高含金量的读物，要让读者随意一读，也觉有益。

搜索功能也应该升级，帮助读者满足任何想要学习了解的欲望。书海浩瀚，取哪一瓢哪一粟至关重要。“得到”APP日前升级电子书产品，将电子书的全文内容纳入全局搜索。如果你想搜索任何一个关键词，无论这个词在他们电子书库内哪些书中的哪些角落，都能全部迅速铺陈在你面前。这样更为便捷和全面的搜索功能创新，是电子书未来发展的重要趋势，拆掉书与书之间的“隔离带”，让我们拥有与无数知识相逢与巧遇的可能。

一座移动的海量书库还不够，如“得到”APP创始人罗振宇所说，未来的数字化阅读还应帮我们建立一个更丰富的专属知识资产库。不仅是电子书，还把我们学过的课、听过的书、写下的笔记、点赞过的书评都集合储存，成为我们可以随身携带随时调用的“云智库”。几年后重温，有了人生的沉淀，我们又生出新的体会，读书的愉悦更添几分。

幸福的是，数字化阅读和实体阅读都在创新。图书馆“网上借阅社区投递”“快递借书”的新方式、实体书店融入文创、展览的新业态，都让读书更便捷，我们更惬意。

“吾生也有涯，而知也无涯”，知识的大海里，期待数字阅读成为一艘更稳更大更舒适的船，让我们时时开卷、乐此不疲。