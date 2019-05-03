求职期 海归留学生和雇主谨防上当

海归找工作也会上当吗？先来细数一下，市面上常见的海归求职套路都有哪些。

近日某机构发布的《2019海外人才职业发展分析报告》中提到，2019年将有80多万海归回国就业。与国内应届生一样，海归的就业压力也非常大，很多无良组织就是盯准了留学生有较高消费能力、不了解国内就业市场、找工作心急等特点，想方设法从中获利，因此每每到求职高峰期，就有很多海归求职者落上当受骗。

海归找工作也会上当吗？先来细数一下，市面上常见的海归求职套路都有哪些。

1、组织方虚报企业数量收面试费，合作方疯狂收简历。某些国外学校学联会联合一些招聘机构举办校园招聘会，宣传中会虚假宣传大量企业、或知名企业到场，来吸引学生报名参加，从而收取不少高额的面试费；而合作方则在现场疯狂收简历。双方win-win，只有求职者在得知被骗之后投诉无门。

2、表面内推保offer，背地里赚的是退不了的服务费。也有一些海归培训机构这么操作：设置各种保offer的培训课程，对学生说基本都能通过买课内推进知名企业，即使没进去，也可以申请退款。结果没拿到offer的学生占了大部分，申请退款时才发现合同里的猫腻：服务费不退。课程费用从几百到几万不等，服务费基本扣13%左右，受害人除了金钱损失，也搭进去不少时间。

3、从名企“偷”职位，甚至完全凭空捏造。能不能吸引求职者，职位质量是关键。很多无良组织为了吸引海归注意，便拿大牌企业的职位做噱头，但事实上这些职位并不是名企委托给他们的，而是这些组织从名企发布的求职信息中“偷”过来的，谎称或者暗示这些企业委托职位给我们，还保证给内推。

其实很多时候企业并不知情，或者企业对发布渠道不是很了解，只是单纯认为多一个发布渠道是好事，所以会出现求职者职位申请了、但是没有反馈的现象。一旦发生了这种情况，无良组织便把锅甩到企业身上，而求职者也只能怪罪企业。最终损害了求职者的利益，同时还对企业的雇主品牌产生了严重的影响。

更有甚者，直接虚构企业和职位信息，如果求职者查到底就能发现这些所谓内推职位根本就是为你量身定做，凭空捏造的。

这些花样百出的骗术不仅损害着学生的钱财、时间经历、个人信息，还极有可能毁了一个海归的前程，企业招聘季就那么一段时间，错过了，就有可能要等一年。

那么作为求职者，怎样才能在这种环境中有效排雷，顺利找到好工作呢？

首先，放平心态，不走捷径。海归求职普遍容易焦虑，但是要摆正心态，不要总盯着付费内推、花钱保offer这种噱头。现在的就业市场还是讲究靠硬实力公平竞争的，不能总惦记着靠花钱能搞定工作。