13个新职业公布：从业者对前景的展望有喜有悲

近年来，新技术的不断涌现开辟出了许多新行业，而大批对“新领域”敏感的年轻人，早已投身这片蓝海中。

来，和新身份领个“证”。从事数字化办公管理工作的第五年，黄祖胜的职业终于被“官宣”了。

今年4月，人社部、国家市场监管总局和国家统计局发布了13个新职业，其中包括人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员、大数据工程技术人员、云计算工程技术人员、数字化管理师、建筑信息模型技术员、电子竞技运营师、电子竞技员、无人机驾驶员、农业经理人、物联网安装调试员、工业机器人系统操作员、工业机器人系统运维员。

过去，黄祖胜无法给自己从事的工作下个准确定义，今后，他将顶着“数字化管理师”这个头衔在职场打拼。

近年来，新技术的不断涌现开辟出了许多新行业，而大批对“新领域”敏感的年轻人，早已投身这片蓝海中。

幕后的“操盘手”

黄祖胜“跳”进数字化管理这片“蓝海”是在原来的公司解散以后。

2013年，27岁的他进入了一家电商公司，但一年后，公司解散了，他开始思考如何做好公司管理。

“这不是件小事”，过去的从业经历让黄祖胜明白，数字化管理是门大学问，“听着很空，但做好了能帮助企业‘起死回生’。”

他开始自学OA系统(办公自动化系统)和其他的数字化办公软件，后来又接触了钉钉这类移动办公软件，这些所学慢慢变成积累，把他一步步推向“数字化管理”这个领域。

按照国家对这一职业的解释，数字化管理师是使用数字化智能移动办公平台，进行企业或组织的人员架构搭建、运营流程维护、工作流协同、大数据决策分析、上下游在线化连接，实现企业经营管理在线化、数字化的人员。

2015年，偶然间，黄祖胜帮助一个售卖厨具的家族式企业进行数字化办公改造。起初，他发现这家企业的老板连有的部门有几个人都不知道，更不清楚店里一天有多少客人。

后来，他用了四个月的时间把企业的日常业务、人事考核、审批等流程“搬”到移动办公软件上。这个过程并不简单，向企业各部门推行办公系统的过程本身就很有挑战性。

这也成了他职业生涯的转折点。至此，黄祖胜开始进驻不同企业，进行数字化办公改造。几年下来，他已经帮助义乌十几家企业进行了办公流程的数字化转型，其中，一家公司一年内扭亏为盈，黄祖胜的年薪也从7万元提升到25万元，一年里拿到40多个offer。

读大二年那年，郑国强就笃定，无人机是他的未来。

郑国强大学时学的是媒体专业，一毕业，他就和朋友成立了一家无人机拍摄公司。后来，他进入《航拍中国》纪录片拍摄组，成为拍摄中国大地的一名“无人机驾驶员”。

一直以来，他们都是别人眼里的无人机“飞手”，对于“驾驶员”这个称呼，他和同事们目前还不太适应。

同事李泽豪在一旁用电脑做日常测试，桌上一架只有巴掌大的无人机是他用一天就组装完成的。这不是他第一个“作品”，2012年，他就动手制作出直径1.2米、飞行高度达500米的无人机。

在摄影师眼里，相机是他们的“老婆”，而无人机则是李泽豪的“孩子”，“它或许不是最先进的，但是独一无二的。”

在他们的办公室里，摆着大大小小的航模。工作室的门推开时，第一眼就能看见一台“站”在桌子上的巨型无人机，那是他们拍摄组的“宝贝”——美国SHOTOVER公司在全亚洲销售的第一台电影级航拍无人机。

张晶已经有十年的无人机“驾龄”，刚开始迷上无人机时，根本想不到，飞无人机以后还能变成一个固定“职业”。

无人机的魅力到底有多大？它在高空中向下的俯摄技能，让操作它的普通人也能开启“上帝视角”。

拍摄《航拍中国》第一季时，拍摄组去了海南，在采集摄像点的时候，不远处有一片沙滩。起初，张晶和团队的人对这片“其貌不扬”的沙滩并没在意。

但当无机人徐徐升到100多米时，从空中望去，沙滩的形状“变成”了一副中国地图，如同发现了新大陆一般，这些年轻人激动不已。100米、200米、300米……在无人机飞到400多米高空时，这片沙滩又“变成”一只跳跃的海豚的形状。后来，这个镜头成为《航拍中国》宣传片中的一个经典镜头。

因为无人机航拍，张晶寻找到自己与世间万物的联系，“这需要你会运用无人机，在恰当的时间、高度和光线下，才能捕捉到这一刻。”张晶知道，这种成就感和满足感只有无人机航拍才能带给他。

和新身份领个“证”

2018年，钉钉开启了数字化管理师认证工作，分为数字化管理专员、数字化管理师、高级数字化管理师三个等级，用户通过钉钉“学习中心”可在线学习考核，通过考试，将获得阿里的认证证书。目前，通过数字化管理师认证的人员已经超过70万。

黄祖胜已经完成了中级认证，他认为，数字化管理不是坐在那里动动鼠标、用用软件，把企业的纸质化内容变成电子化那么简单，“有的企业安装了这些办公软件系统也无法提高效率，这是因为他们还没真正理解数字化办公的理念。”

“要做好企业数字化管理，必须先了解一家公司的组织架构，”黄祖胜说，很多人常觉得组织架构听着很虚，但这里面却包含了一家公司的所有人，只有了解整体的组织架构，才知道如何通过数字化办公软件，帮助企业降本增效。

王红宇是畅悦科技的总经理，也是第一个通过钉钉认证的高级数字化管理师，“数字化管理是必然趋势”，王红宇让公司所有员工，无论做业务还是行政，都要进行认证。

他发现，许多中小企业没有数字化办公的意识，没有OA办公系统，内部的信息很分散，有的公司连一张请假表、一份合同都还需通过传统纸质的方式层层审批，效率特别低。

“有的企业实现数字化办公后，用人成本大大降低，人员在绩效考核奖励上的争议也少了，因为干多干少，都在软件上记录显示出来，排名摆在那里，谁也没有什么可说的。”

无人机领域里面有句行话，“无炸机、不飞友”。意思就是说，玩无人机的没有几个不是“磕磕碰碰”走过来的，谁的无人机没出点小意外，有的时候，一个操作失误机器就直接报废了。为了飞好无人机，郑国强不断摸索经验。

“无人机飞得安全只是基础”，上海心意科技发展有限公司从事无人机培训，总经理金海霖对“无人机驾驶员”出现在13个新职业里，并不意外，近年来，无人机已经“飞进”农业、消防、电力、安防、影视等诸多行业。

目前，除了航拍外，无人机在农林植保上的作用日益突出，在一些田间地头，可见无人机喷洒农药。

“光会飞无人机是远远不够的。”金海霖说，没有农业常识，不知道农药喷多喷少，不是一个合格的无人机驾驶员。

按照国家要求，操作一定重量以上的无人机要进行实名认证，而考取无人机驾驶证也成为检验飞手能力的方式之一。目前，不少无人机驾驶员比较看重由中国航空器拥有者及驾驶协会颁发的“AOPA证”。

“一些合作方要求‘飞手’要有相关资格证才能进行工作，所以还是准备考个证。”郑国强认为，这是对自己无人机驾驶技能的一种认可，“有胜于无。”

对职业前景的展望有喜有悲

未来已来，这些新领域里的年轻人对职业前景的看法各不相同。

对于无人机驾驶员的未来，李泽豪和同事们多少有点担忧。他们觉得，现在有的无人机用电脑设定了航线，不需要人工用手柄操控就能飞行。那无人机驾驶员这个职业，到底能存在多久呢？

“如果未来不做航拍了，我希望能够从事与设计、制造、测试无人机相关的工作。”李泽豪表示，不管有怎样的变化，留在无人机领域的想法不会改变。

金海霖认为，无人机驾驶员以后可能会出现专职和兼职两种模式。比如航拍摄影领域，一些影视行业需要专门的无人机驾驶员，但在农林植保领域，每年只有两三个月的时间需要固定在田地里喷洒农药，一些驾驶员可以通过兼职的方式提供服务。

从事数字化管理工作，黄祖胜最初也很迷茫。“自己做的这个到底叫什么呢？行政？人事？还是什么？” 开始也没有什么职业规划，只是一家公司一家公司地跑，虽然数字化管理可以提升效率，但一些企业最重视的还视销售业绩，对数字化管理岗位重视不够。

数字化管理师被列入13个职业后，黄祖胜认为，更多年轻人将在这个行业里得到新机会。“这不是一个很高门槛的职业，但需要年轻人了解不同类别办公软件的使用要点，还要求对企业的各种数据非常敏感。”

对于数字化管理师的岗位认定，他认为企业要把这个职业与传统的人事岗位、行政岗位区分开来。“数字化管理师不一定要专设职位，但要具备相关能力和资质。”

和一些工程技术类的新职业相比，王红宇认为，数字化管理师是面向年轻人的一个低门槛职业，而且这个职业能让一个职场新人迅速了解企业架构及整体发展。