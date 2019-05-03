今年南沙小学初中新招学位17030个

南沙区71所公办、民办小学今年共计划招收246个新生班级，共11015人；23所中学（含民办）今年计划招收125个新生班，共6020人。

日前，南沙区教育局正式发布了2019年《广州市南沙区义务教育阶段学校招生实施细则》《2019年广州市南沙区幼儿园招生工作方案》和《2019年来穗人员随迁子女接受义务教育工作实施方案》。

根据招生细则，公办小学学位分配按“人户一致”原则安排本区户籍适龄儿童入读对口地段小学。初中招生面向具有南沙区户籍的应届小学毕业生（含外区、外市返区生）按照区教育局划定的招生范围对口直升学生户籍地所属公办初中学校。记者还从细则中看到，南沙区71所公办、民办小学今年共计划招收246个新生班级，共11015人；23所中学（含民办）今年计划招收125个新生班，共6020人。

5月5日起公办小学可网上报名

根据招生细则，对于广州市户籍的适龄儿童要入读公办小学的，由其父母或其他法定监护人于5月5日至10日登录“广州市公办小学报名系统”填写报名信息。登记有效后，5月18-20日连续三天，家长要在网上预约时段内到报名学校进行资料审核，报名系统同时保持开放。经公办小学审核、区招考办确认后，适龄儿童取得录取资格，6月15日公办小学将会派发录取通知单,6月22日，公办小学新生可办理注册手续。民办小学的网上报名时间为5月16日-20日和6月17-19日两个时间段,6月28日，民办小学新生可办理注册手续。

根据招生细则，对符合条件的南沙区公办小学应届毕业生，由在读公办小学于小学毕业考试结束后下一周的周三统一报名。7月3日，公办初中学校开始并完成招生，当天将录取结果通知学生及其家长。7月5日至6日，民办初中学校招生网上报名，7月7日至14日，民办初中学校进行招生录取。值得注意的是，民办小学和民办初中学校还将进行两次补录，时间分别是：7月15日至17日和8月26日至27日。

记者还留意到，因特殊原因逾期未参加小学招生报名的户籍适龄儿童，按规定递交补报名申请，公办小学招生网上报名系统将在8月27日至28日第三次开放。

在幼儿园招生方面，符合条件的小区业主幼儿，报名时由幼儿父（母）或其他法定监护人按照幼儿园的要求携带报名材料到对应幼儿园进行现场报名。现场报名在5月10日前完成。此外，5月12日9:00至14日15:00，幼儿父（母）或其他法定监护人，还可登录南沙区幼招网进行报名。具体招生方案可关注相关幼儿园的招生方案发布。

来穗人员随迁子女将按三个批次派位

根据《2019年来穗人员随迁子女接受义务教育工作实施方案》，符合条件的来穗人员随迁子女可于5月12日至22日网上报名参加投档排位。记者了解到，南沙区将由“南沙区来穗人员随迁子女入学系统”按以下顺序投档派位。

1.第一批投档录取：来穗人员符合在南沙区连续居住满5年，并在广州市依法连续缴纳社会保险费且其中一险种满5年等条件，区教育局以辖区内公办学校（含政府补贴的民办学校）学位为主，根据来穗人员排位顺序进行第一批投档。6月22日至24日，“第一批投档”录取情况公示。

2.第二批投档录取：参加第一批投档但未被录取的随迁子女可参加第二批投档录取。不符合第一批投档录取条件但持有在本市办理《广东省居住证》连续满1年的来穗人员，区教育局以辖区内公办学校（含政府补贴的民办学校）学位为主，根据来穗人员积分排序进行第二批投档。7月1日至3日，“第二批投档”录取情况公示。

3.补录：上述两批投档录取完成后，如学校公布的招生计划仍未录满，则符合条件但未被投档录取的随迁子女可参加补录。7月8日至9日，公示补录投档结果。