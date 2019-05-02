做更懂学习的人，卓越教育“学霸课代表”诞生

5月1日，卓越教育课代表任命仪式在广州举行，卓越教育集团执行董事周贵校长和现场200多组家庭一起，见证北大机器人方向博士生、第四届中国诗词大会冠军陈更正式出任“卓越教育课代表”。

5月1日，卓越教育课代表任命仪式在广州举行，卓越教育集团执行董事周贵校长和现场200多组家庭一起，见证北大机器人方向博士生、第四届中国诗词大会冠军陈更正式出任“卓越教育课代表”。据介绍，这是卓越教育自战略和产品全面升级以来，首次选择代言。对这位公认文理兼修学霸的选择，标志着卓越教育全面打响以语文为优势的产品战略。

一起来看看这位“学霸课代表”在现场说了些什么吧！

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陈更带来主题分享——《做更懂学习的人》

“这个时代更需要一个包容的、开阔的、在某一门上特别精而专、能够为这个社会创造价值的人，这是我们对孩子的期望”陈更认为，一个会学习、懂学习、爱学习、学得好的孩子应该拥有的四种素质——思想独立、视野广阔、自律勤奋和文理兼修。

卓越教育集团执行董事周贵校长

周贵校长肯定了陈更对学习的理解，他认为陈更在人生舞台上沉着、自信的状态正是给予“思想独立、视野广阔、自律勤奋、文理兼修”这四个关键能力最直观的诠释。

“学科知识与学习能力固然是孩子们未来竞争力的资本，而综合素养的体现和综合能力的平衡作用才是使他们获得更高级快乐的源泉，并将成为动力，驱动孩子正向、积极的一生。”周贵校长表示，在考虑人选时，卓越教育坚持从教育初心出发，以学识与综合能力为第一判断，邀请陈更以“课代表”身份代言品牌，不仅看重陈更自身所拥有的可贵特质，更与卓越教育“向未来生长”的教育理念一致，符合卓越教育的产品与服务升级需求 。

陈更正式担任“卓越教育课代表”

并倡议“来卓越教育 ，和我一起当学霸！”

2017年，卓越教育正式发布“向未来生长”教育理念升级，随之而来的是一系列产品和服务的重构、整合、迭代、升级。2018年，随着卓越大语文、卓越语文的相继升级亮相，卓越教育牢牢抓住“素质教育，文化育人”的教育大环境，顺势力推“强语文”战略。

卓越教育以卓越大语文、卓越语文双剑合璧，为孩子夯实人文底蕴和人文素养的“强语文”战略已见成效。连续四届中国诗词大会，诗词韵律之美与选手们的优雅从容，成功将许多孩子和家长再次留在了电视机前，走进古诗词的世界。邀请身为工科博士生的中国诗词大会冠军陈更担任卓越教育课代表，为卓越教育学子树立看得见的榜样，正基于同样的初心。

飞花令PK赛

活动现场，卓越教育的小学员也第一次站在飞花令舞台上，面对陈更发起挑战。“飞花令考验的不仅是诗词储备量的问题，更涉及是否能快速检索诗词库，精准找到诗句应对的能力，它不仅需要语文知识，还需要思维能力。”陈更对卓越小学员的综合能力给予肯定。

“用榜样的力量激发孩子们学习兴趣与动力，来卓越教育跟我一起当学霸”周贵校长告诉记者，卓越教育将继续致力挖掘每个孩子的潜能，顺应每个孩子的学习天性，以创新有趣的方式在孩子和经典之间搭建一座桥梁，注重孩子思维能力训练。他坚信，在卓越教育全体老师们和陈更的努力之下，孩子一定会更坚定、更健康、更幸福的向未来生长。