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带娃出行，家长最好提前准备些故事

2019-05-02 07:41 来源：新快报 陈思陶
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　　今年“五一”假期延长至4天，对于计划出行的家庭而言可谓“突如其来”的幸福。业内人士表示，注意安全、准备得当，“五一”假期带孩子出行也能在游玩中学习。

　　●市场情况：

　　更多家长选择2日游短途路线

　　华附心理教师李之宁指出，春季湿热，孩子容易产生心理疲惫，充足的户外活动有利于他们的情绪调节。“五一”假期将至，记者走访广州市内多家旅行社了解到，“五一”假期增加至4天后，旅行出行需求增长，多个广东省内跟团游项目在4月中旬已经满员，带孩子跟团游的家庭选择清远、韶关自然线路和深圳、江门的人文线路较为多，通常耗时2天；选择自驾游的家庭，比较受欢迎的有长隆野生动物园和海洋王国、迪士尼乐园票券，以2天出行为主流。

　　●老师建议：

　　提前查资料，引导孩子游中学

　　带孩子走出书斋，引导孩子在游中学，学中游，建立亲子良好互动也是家庭教育的一部分。碧桂园实验学校校长陈钱林提醒家长，亲子游玩的目的地不一定“高大上”，家长准备充分，引导得宜，普通的城市探索或周边游也能取得行万里路的效果。家长可提前查阅相关资料，收集历史典故和故事，在游览中给孩子穿插讲述；还可以借力名人名事作为榜样，激发孩子求知、上进的志向。

　　天河区陈玉姗妈妈表示，为参观潮州开元寺、府楼猴等，她重新学习了唐玄宗和辛亥革命的历史故事，她认为游览中细致地指出来龙去脉，才能让二年级的女儿游得懂、看得懂。

　　华阳小学肖老师提醒，家长不应强制要孩子写游记、观后感。孩子对于出行游玩的表达和输出在有所触动中能自然而然地发生，强行要求成文反而会适得其反。

　　●医生建议：

　　户外要科学使用防蚊虫产品

　　外出旅行，家长都十分注意防蚊虫叮咬，广东省妇幼保健院新生儿科副主任医师张春一表示，家长们热衷纯天然防蚊虫产品，而许多植物、天然的成分未经过安全性、有效性的充分验证。根据美国皮肤学会推荐，避蚊胺、埃卡瑞丁对防蜱虫、蚊子都有效，其中避蚊胺产品较多。

　　在户外，建议家长给孩子喷涂浓度低于30%的避蚊胺产品，要注意避开伤口、晒伤、皮疹和过敏处皮肤，先喷涂到手上再抹到面部。回到室内，则要清洗身体上残留的药液，喷涂药液的衣服也要清洗后再穿。

编辑： 唐巧燕

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