穗11区发布中小学招生入学细则

多区明确出台港澳随迁子女就读细则，天河、南沙等区专门开设港澳子弟班。

近日，广州11区相继发布义务教育阶段学校招生相关细则，多个区增设新学校和学位。值得关注的是，多区还明确出台港澳随迁子女就读细则，天河、南沙等区专门开设港澳子弟班。

新开办学校以小学居多

记者发现，各区的招生细则中涌现了以公办学校为主的新校，同时多个学校均有扩容，为学生提供更多优质学位。

从类型看，新开办的学校以小学居多。白云区新增培英中学附属小学、广大附中实验小学2所公办小学；黄埔区新增天景小学、玉山学校（九年一贯制）等5所小学，华峰学校增开小学部；番禺区新增番禺区市桥锦庭小学、番禺区南雅学校（九年一贯制）等5所小学；南沙区新增华南师范大学附属南沙小学；荔湾区新增广东实验中学荔湾学校（小学部）；增城区新增7所公办小学。

不少新开办学校是名校所办的新校。如广东实验中学荔湾学校、培英中学附属小学、广大附中实验小学等，这些带有名校基因的新校，让不少家长和学生非常关注。

天河区也新增了天河第一小学、志远小学、天英小学、奥体东小学4所小学，从区内名校选拔了4名优秀校长到新校担任负责人，采取组团发展、名校带动等举措，促进新办学校的优质发展。

在开办新校的同时，不少区还增加班额。荔湾区公办小学新招一年级新生总数达223个班，比去年增加了13个班；黄埔区公办中小学初始年级扩班53个；越秀区华侨外国语学校新增1个班；广州市八一希望学校增加1个班；从化区小学招生计划班额普遍增加，其中从化区雅居乐小学增加4个班，增幅较大。

部分区首次开办港澳子弟班

《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确加强基础教育交流合作，鼓励粤港澳三地中小学校结为“姊妹学校”，在广东建设港澳子弟学校或设立港澳儿童班并提供寄宿服务。

广州11个区对此明确了相关政策。海珠区提出，符合相关条件的港澳居民可于5月19日至20日向居住地对口小学提出申请，审核通过后由教育行政部门统筹安排学位。

部分区首次开设了港澳子弟班。其中，天河区拟在珠江新城东部的广州市南国学校开设港澳子弟班，今年在小学一年级和初一各招一个班。南沙区江灵路小学今年也将设立港澳儿童班。

天河区明确，对持有港澳居民居住证的港澳居民随迁子女按天河区积分制入学办法，单独申请、单独排名、单独安排学位，对承办第一个“港澳子弟班”的广州市南国学校给予校园环境及师资配备的升级。

广州市南国学校校长李荣荣表示，“港澳子弟班”是内地首创，希望通过向港澳居民子女提供好的教育，打造宜居、优质的生活圈，让他们安心在穗就业创业。

无寄宿条件民校不得跨区域招生

除了明确港澳居民随迁子女就读政策，多区还针对积分入学、民办学校招生等作出明确规定。

广州积分制入学的申办流程今年有所变化，最大的不同之处是要求申请人已在“广州市来穗人员积分制服务管理信息系统”核定有效积分，且不在积分异议或积分调整流程中，才能提出来穗人员随迁子女积分制入学申请。番禺区教育局在报名入学注意事项中专门对此进行提醒，告知家长积分申请入学流程有较大变化。

除了对来穗人员子女积分入学进行政策调整，部分区还拟针对未来几年入读需求的变化，对招生方式进行调整。天河区教育局相关负责人透露，自2026年开始，小学毕业生（小学2020年后入学的）申请天河公办初中时，若公办初中招生计划（或招生规模）无法完全接收对口小学（或对口地段）的小学毕业生，公办初中或将采用多校划片、电脑派位的方式招收符合天河公办初中招生条件的小学毕业生。

今年，广东省、广州市还专门对民办学校招生进行了规范，要求民办学校不得以面试、面谈、人机对话、简历材料等任何形式为依据选择生源；支持各地市、县（区、市）教育局对报名人数多于招生计划数的民办学校采取电脑随机派位方式进行招生。

对此，广州多区针对民办学校招生政策作出修改。花都区明确，民办中小学主要在审批机关管理的区域范围内，按照核定的招生计划招生，无寄宿条件的民办中小学不得跨区域招生，有寄宿条件的民办中小学原则上面向审批地招生，面向审批地的招生计划不得少于本校招生计划的50%。增城区明确，支持报名人数多于招生计划数的民办学校采取电脑随机派位方式进行招生。