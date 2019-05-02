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全国儿童青少年一半以上近视

2019-05-02 07:41 来源：新华社
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　　记者从国家卫健委近日召开的新闻发布会获悉，调查显示，2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6％，即一半以上儿童青少年近视。

　　国家卫健委疾控局副局长张勇介绍，目前我国儿童青少年总体近视发病形势严峻，且低年龄段近视问题突出。在小学和初中阶段，近视率随着年级的升高快速增长。此外，高度近视问题不容忽视，高三年级学生近视度数高于600度的占比达到21.9％。由于高度近视是致盲性眼病之一，容易导致一系列严重的并发症，应该引起高度警惕和重视。

　　张勇说，监测发现，学生户外活动时间不足，睡眠时间不达标，课后作业时间和持续近距离用眼时间过长，不科学使用电子产品等不良用眼行为普遍存在，这些是导致我国儿童青少年近视率居高不下的重要影响因素。

　　专家表示，一旦儿童青少年近视，在目前医疗技术条件下，近视不能治愈，最重要的是预防近视形成和发展。

　　此前，国家卫健委等6部门联合印发了《关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作 切实加强监管的通知》。通知指出，不得在开展近视矫正对外宣传中使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”等表述误导近视儿童青少年和家长。国家卫健委监督局医疗监督处调研员钟发英说，不科学的处置可能会导致视力进一步下降，甚至可能会导致眼部感染或者外伤等严重的后果。

　　专家表示，儿童青少年时期应该保证每天2小时、每周10小时的户外活动，减少长时间近距离用眼，少接触手机电脑等方式预防、控制和减缓近视。

编辑： 唐巧燕

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