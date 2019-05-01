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五一假期｜快来领取你的校园开放日攻略~

2019-05-01 00:33 来源：南方网
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　　“校园开放日”，是学校打开大门与家长、学生互动的良好机会。在活动花样繁多，人山人海的校园开放日中，只有探校前做好准备，探校时抓住重点，才能收获满满。

　　准备篇

　　1.明确意向学校范围

　　由于时间集中，一些学校的开放日时间难免会冲突，家长和学生必须做出取舍。家长应和孩子一同了解学校的基本信息，结合考生的自身情况，确定意向范围，切忌广撒网。

　　2.确定行程，规划路线

　　在意向学校官网找到并记录开放日时间，不同学校的开放日根据时间顺序排序，把自己的空余时间和校园开放日时间进行核对和调整，规划好路线，对于一所学校不同校区间的参观，可以留意校区间的校车。

　　3.确定日程，注册预约

　　有些高校实行网上预约，家长和考生要留意具体要求，做好预约。

　　探校时，建议家长尽量带上孩子一起，毕竟这是为孩子挑选未来4年生活学习的地方，孩子的感观和喜好很重要。在参观重点上，可从宣讲活动、校园参观和咨询辅助三方面入手。

　　实地篇

　　1.宣讲会是探校关键

　　学校的宣讲活动一般由校长主讲，为家长和学生面对面解读招生政策、办学理念、办学特色。家长可特别留意下学校的特色课程或者特色班级的信息，以及是否缩招或者扩招，这对部分在录取边缘线上的学生非常关键。

　　2.校园参观要软硬兼备

　　校园参观首先要看硬件条件，包括基础设施如图书馆、实验楼、体育场馆等建设情况；校园环境方面，可以注意学校的绿化、景观建设等，关注其是否方便学生放松心情。在软件条件上，可以通过老师的言谈举止感受师资力量；和学生志愿者展开问答，了解他们的入校经历、学习和生活心得，让孩子感知师兄师姐身上是否有自己想成为的模样。

　　3.咨询活动辅助入学

　　一些学校的咨询活动不仅能提供招生、入学信息，还有面谈建议、生活指导等服务。家长应针对孩子的特长和潜能，了解学校能提供什么样的资源提升或者改善学生能力。

　　4.国际班，财力和压力都要考虑

　　想读国际学校或者国际班，一定要慎重考虑。一方面，家长要看到除了高昂的课程学费，还有隐形的学习花费，比如外教私人课程、游学等费用同样不菲。另一方面，通过AP、托福、ACT、SAT等标准化考试并不比应试教育轻松，精力和时间的限制、课程设置的差异，导致学生以后想要重回普通中学几乎不可能，只能全力以赴走国际教育的路线。

　　独家福利篇

　　5月3日上午10点，在珠海市金同路2000号，北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院校园开放日即将举办。

　　南方网将进行《师兄师姐带你探名校之北师港浸大古今中外穿越之旅》直播↓↓

　　我们将亲临古琴室、射道场，领略北师港浸大古香古色的传统；走进实验室、学习资源中心，与机器人互动，体验北师港浸大最前沿的科学技术；在感受优美的校园环境、一流的学习条件之余，我们还将探访生动的模拟课堂，让小伙伴们体验大学课堂，近距离与教授互动！

　　此外，“2019广东高考招生咨询会”持续举行中，家长们错过了校园开放日时间也没关系，知名高校负责人会亲临现场详细讲解！

　　4月份已参会高校

　　南京大学、浙江大学、东莞理工学院、南方科技大学、宁波诺丁汉大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、西交利物浦大学、香港中文大学（深圳）、哈尔滨工业大学（深圳）、深圳北理莫斯科大学

　　往期活动直播请戳↓↓

　　5月份即将参会的高校

　　对外经济贸易大学、中国科学技术大学、武汉大学、中山大学、暨南大学、华南理工大学、华南农业大学、广东财经大学、深圳大学、广东工业大学、广东外语外贸大学、南方医科大学、北京理工大学珠海学院、吉林大学珠海学院、厦门大学、香港大学

　　下载南方plus客户端，搜索“南方青春高考季”南方号，及时了解活动更多资讯↓↓↓

编辑： 柯丹洁

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