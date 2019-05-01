中大、华工综合评价招生简章来了

中山大学、华南理工大学2019年分别安排在广东省开展综合评价招生录取招生计划300个、200个。与往年不同，中山大学要求综合评价考生高中学业水平考试成绩达到AAA，华南理工大学要求高中学业水平考试成绩达到ABB或以上。

日前，中山大学、华南理工大学公布了2019年广东省综合评价录取招生简章。中山大学、华南理工大学2019年分别安排在广东省开展综合评价招生录取招生计划300个、200个。与往年不同，中山大学要求综合评价考生高中学业水平考试成绩达到AAA，华南理工大学要求高中学业水平考试成绩达到ABB或以上。

综合评价招生录取是高考改革的重要组成部分，对“形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式”具有积极作用。考生需按高校公布的招生录取简章报名并提供报考材料，试点高校完成考生报名和综合素质材料初审后，实行以笔试、面试，或笔试、面试相结合等考核方式的综合素质测试。除北京外国语大学、上海纽约大学、昆山杜克大学按教育部批准的综合评价招生录取方案外，其他试点高校综合评价招生录取模式，采取学生高考成绩、高校综合素质测试成绩及高中学业水平考试成绩按6:3:1比例，即学生高考成绩占60%，高校综合素质测试成绩占30%，高中阶段学业水平考试成绩占10%，合成考生综合成绩择优录取。根据教育部要求，2019年起，各高校的综合素质测试需增加体育科目测试，测试结果作为录取的重要参考，体现德智体美劳全面发展的要求。

经教育部批准，2019年北京外国语大学、浙江大学、中山大学、华南理工大学、南方科技大学、西交利物浦大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、上海纽约大学、昆山杜克大学、香港中文大学（深圳）、深圳北理莫斯科大学等11所高校在我省开展基于高考基础上的综合评价招生录取模式试点工作。目前，除浙江大学以外，其余10所高校2019年在广东省综合评价招生录取简章均已向社会公布。