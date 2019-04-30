五四青年节｜华工学子有话说

今年是五四运动100周年，也是中华人民共和国成立70周年。华南理工大学教职工及学子对争做好青年发表了看法。

今年是五四运动100周年，也是中华人民共和国成立70周年。4月30日，华南理工大学教职工及学子对争做好青年发表了看法。

听到总书记强调“青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量，国家的希望在青年，民族的未来在青年”时，深深感受到了总书记对新时代青年的殷切期盼。自己作为团干部，奋斗在引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年第一线，听到总书记的讲话，心中既鼓起了十足干劲，又深感责任重大。加强团组织建设，引领青年树立远大理想，为他们成长成才铺桥造路，既要利用好国家的青年政策红利，引导青年站上新时代大舞台施展才华；又要主动作为，在工作中积极创设平台和机制，坚定青年理想信念和提高本领素质，唱好青年工作的“主角戏”。

——华南理工大学工商管理学院辅导员徐喜春

习近平总书记的讲话生动形象、激励人心，作为一名大学教师应该成为青年的引路人，传道授业解惑之余，对青年要交心、贴心、有心，关心和支持他们的梦想，帮助他们成长成才，为社会主义建设培养合格的接班人。

——华南软物质科学与技术高等研究院特聘研究员张睿

在五四运动一百周年的特殊日子里，加强五四运动和五四精神的研究，不仅是在缅怀历史，总结经验，更能激励广大青年为民族复兴而不懈努力。当今的青年一代处于一个最好的时代，这一个时代的我们更要从五四运动中学习到强国青年的精神，用生命担起使命。当代青年的刻苦精神不如以往，从五四运动中学习爱国、进步、民主、复兴中国梦的重大意义等，能够给青年一代精神补钙，在新的征程中，坚定社会主义先进文化，稳步前行。

——钟淑莹，电子与信息学院2016级信息工程本科生

五四运动，是一场以先进青年知识分子为先锋、广大人民群众参加的彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动。新时代，作为新青年，我们要继续加强对五四运动和五四精神的研究，继续饱满精神加油奋斗！中国青年运动的主题是为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗，我们当代青年必须把个人理想融入民族复兴伟大理想和中国特色社会主义思想，找准当代我们在党和国家工作大局中的着力点，努力深耕脚踏实地为明天，为祖国的将来！

——吴珊，土木与交通学院2015级工程力学创新班

在五四运动100周年来临之际，习近平总书记在集体学习中强调了五四运动的历史意义和时代价值，可以说是意义深远。因此，我认为我要深刻地去学习和领会习总书记在学习会上的讲话。五四精神是五四运动创造的宝贵精神财富，它是勇敢，不惧困难，不怕牺牲，艰苦奋斗，无私奉献的代名词，是我们当代青年学生所应该具备与弘扬的优秀精神品质。我们青年学生是祖国建设的后备力量，是祖国的未来与希望，因此，我们不仅应该继承与发扬五四精神，还应该给五四精神注入属于我们新时代新青年的新活力。

——程诗琪，电子与信息学院2016级信息工程本科生

正所谓“以史为鉴，可以知兴替”，五四运动虽已然成为历史，但五四精神的精髓却是我们任何时代都应当坚持不懈地去学习的智慧宝藏。作为一名青年大学生，更要在党的统一领导下，听党指挥，做到脚踏实地、仰望星空，为个人的远大理想和中华民族伟大复兴的梦想而奋斗。

——蓝嘉婷，公共管理学院2017级行政管理专业本科生

时代为青年提供了广阔的舞台，青年也承载着党和人民的无限希望。国家从各方面关心、服务青年，我们编织的每一个梦想都收到支持，我们付出的每一分努力都受到尊重，我们经历的每一段成长都得到关注。作为青年，我们更应该听党的话、跟随党的脚步，成就自我，更为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗

——万芳，化学与化工学院2015级本科生

1919年5月4日在北京爆发了中国人民反对帝国主义，封建主义的爱国运动。“五四爱国运动”是中国旧民主主义革命的结束和新民主主义革命的开端。中国革命从此进入一个新的历史时期。伟大的五四精神激励着一代又一代的革命青年强烈的爱国热情。今天同样也激励着我们为建设伟大祖国而奋斗。弘扬伟大的“五四”精神，我们就要做出实际行动。为了整个民族的强盛，我们必须奋起直追，用知识财富来武装自己是我们义不容辞的责任。作一名大学生的我们，更应该怀着一颗感恩的心去创造更加美好的未来。将爱国心化作一股无形的力量，做好本职工作，不断努力成为国家需要的栋梁之才是我们最大的愿望，也将是对五四精神最好的弘扬。

——陈妍如，材料科学与工程学院2015级本科生，曾获得企业奖学金、校一等奖学金、“二星志愿者”荣誉称号

青年人，要努力拼搏，更要为国家而努力拼搏！

国，心之所属。每每看到中国取得了哪些成就亦或是突破哪些难题，身为中国人的自豪感便油然而生，“有了强的国，才有富的家”在嘴边不觉哼唱。

青年，国之未来。我们是未来时代的生力军，当代青年是如何憧憬，未来中国便是如何构建。

历久弥新的五四精神是我们拼搏路上的精神支撑，我们必须努力挖掘其时代价值，将之作为建设祖国的精神盔甲，披甲上阵，为祖国开拓一片大好未来。

——陈佳慧，公共管理学院2016级行政管理专业本科生，曾获国家励志奖学金，校挑战杯二等奖

无论是改革开放的澎湃大潮中，还是科学文化研究的领域内，五四精神无不激荡着广大青年追求进步的情怀，无不展现着广大青年爱国奉献的风采。无论是在抗震救灾过程中，还是在社会现代化建设实践中，当代青年无不继承和发扬了五四精神，在危难中冲锋，在平凡中奉献。

我清楚地认识到只有加强学习，努力学习才能更好地适应时代发展的客观要求，做到与时俱进，充分发挥好学，能思，敢为的特点，把自己的人生价值同党的事业，祖国的命运，人民的意愿有机结合起来，不断改造世界观，人生观。

——李新，化学与化工学院，2018级化学工程专硕，曾获国家奖学金，美国数学建模国际三等奖