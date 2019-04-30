中大坐稳“百亿阵营”，华工后劲十足

近日，教育部直属高校陆续公布了2019年财务预算。清华大学以近300亿元的预算高居第1位，领先第2位浙江大学超百亿元。

近日，教育部直属高校陆续公布了2019年财务预算。清华大学以近300亿元的预算高居第1位，领先第2位浙江大学超百亿元。总体上看，文科院校预算增长明显，理工科院校的预算远高于文科院校的格局暂时没有改变。聚焦广东，两所部属高校以“超级项目”驱动发展，表现甚为抢眼：中山大学以175.17亿元排名第4位，坐稳了高校“百亿阵营”。华南理工大学以70.98亿元排名第20位，未来发展态势良好。

普遍增长▶▷

8所高校进入“百亿阵营”

办学经费的投入很大程度上决定了一所高校的发展水平。截至记者发稿时，在已经公布的75所教育部直属高校2019年财务预算中，绝大部分高校2019年的预算数都较2018年有大幅增长，直观反映了国家加大力度建设“双一流”大学，提升我国高等教育综合实力和国际竞争力的战略部署。

清华大学今年的年度预算数高达297.21亿元，领先幅度惊人，高居高校经费预算榜榜首。浙江大学、北京大学、中山大学、上海交通大学、复旦大学名列2-6位。今年的高校“百亿阵营”也有所调整，新增华中科技大学和武汉大学两所高校，位列7-8位。

今年一些传统文科名校的预算增幅比较大。北京师范大学年度预算数从去年的66.12亿元增长到81.85亿元，增长近16亿元，增幅近24%，创该校经费预算历史新高。中南财经政法大学的年度预算数从去年的15.97亿元增加到了19.57亿元。中国政法大学、中国传媒大学、中央财经大学、西南财经大学等高校今年预算也有明显增长。总体上看，文科高校预算虽有所增长，但文少理多的格局暂时无法撼动。

高校“钱袋子”收入来源有多种渠道，各类财政拨款此前一直是收入主要来源，但近年来，一些学校的事业收入所占比重越来越大。高校预算支出占比最大的一部分是教育支出，中山大学高达130.7亿元，华南理工大学48亿元，占比达到74%和68%。近年来一直在积极引进人才的高校，在住房保障上也有不少投入，如中大有4.2亿元用于保障教职工住房，华工也投入了3.3亿元。

广东高校▶▷

“超级项目”维持预算高水平

横向对比预算数据可以发现，校区建设和科研合作是预算增加的常见途径。中山大学今年的预算比去年增加40.25亿元，增长率高达29.83%，足见其发展的迅猛态势，这与该校近年来不断上马的“超级项目”有直接关系。

近年来，中大为实现建设世界一流大学的战略目标，全面启动“三校区五校园”的规划和建设。2017年10月，中大珠海校区启动扩容建设。在“十三五”期间，中大将投资73亿元，在珠海校区建设约106万平方米的校舍，同时将改造近40万平方米的市政配套基础设施。据悉，今年珠海校区将有12个项目竣工，面积近50万平方米。此外，另有11个项目将在今年陆续动工。“天琴计划”配套上山公路、山顶观测台站和科研综合楼（一期）、大气科学学院楼、海洋科学学院楼、四号学院楼群、多学科交叉平台楼、三号学院楼群和院士公寓等已经初具规模。

中山大学发展潜力巨大，未来主要增长点将在深圳校区建设上。去年6月，深圳校区正式启动建设，一期建设项目总建筑面积129万多平方米，投资概算约120亿元，主要建筑包括“医、工、文、理”四大学科组团及图书馆、大礼堂、体育馆、生活组团等配套建筑，计划2020年、2021年分批交付使用。

记者注意到，除了校区建设以外，科考船和“天琴计划”等重大科研项目都在助力中山大学办学经费保持健康增长。去年9月，中山大学6000吨级海洋综合科考实习船公开招标，预算金额达4.6亿元人民币，该项目已有企业中标并开始实施。“天琴计划”是以中科院院士、中山大学校长罗俊为项目带头人实施的中国本土重大引力波探测工程，主要分为载荷研究基地、地面模拟装置、系列实验卫星和国际大科学计划四部分。其中，空间引力波探测地面模拟装置重大科技基础设施选址在中大深圳校区，建设总投资预算约为11亿元。

为推进“双一流”大学建设，深度服务粤港澳大湾区发展，华南理工大学于2018年5月正式启动广州国际校区建设。华南理工大学广州国际校区校区由教育部、广东省、广州市和华南理工大学四方共建，采用“中方为主，国际协同”的方式。一期工程预计11月30日前完成建设并交付使用，其中宿舍楼、食堂、公共实验区、智能工程学院、科学技术高等研究院等区域约26万平方米将在8月20日前交付。

据悉，华南理工大学广州国际校区重点发展新材料、人工智能、生物医药、生命健康、绿色建筑与智慧城市、生态环境等方向，与英国牛津大学、美国密西根大学、美国哥伦比亚大学等近20所世界一流大学落实全方位合作计划，引进各类顶尖人才近100人，打造10个新工科学院，输出高水平科研成果和高素质科研人才，未来发展后劲十足。