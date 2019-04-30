幼儿园招生季，广州这个区新增优质学位最多！

近日，广州天河、越秀、海珠、番禺等部分区相继公布了今年的幼儿园招生工作方案。

近日，广州天河、越秀、海珠、番禺等部分区相继公布了今年的幼儿园招生工作方案。记者观察发现，广州中心城区加大公办园扩容力度，今年天河区公办幼儿园学位增长54.6%。由于财政补助、成本分担等逐渐向公办园“看齐”，普惠性民办幼儿园也越来越得到家长青睐。

公办扩容，天河力度最大

去年7月底，省政府办公厅出台《促进学前教育普惠健康发展行动方案》，到2020年，珠三角地区和粤东西北地区学前三年毛入园率分别达到98%以上和92%以上，全省公办幼儿园在园幼儿数占比达到50%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比达到80%以上。

记者了解到，今年各地加速推进公办幼儿园新改扩建工作，广州的进展尤为喜人。

今年，广州市天河区将18个小区配套幼儿园场地开办成现有等级幼儿园的分园区，其中有9所为新移交的小区配套幼儿园，9所为回收租赁合同到期的小区配套幼儿园。18所新园区将于今年9月正式开学招生，分布于全区13条街道，基本保证了每一条街道都有优质学前教育学位。

这是天河区幼儿园“民办转公”的新尝试。今年1月，天河区发布工作指引，允许利用辖区内国有物业和村社集体物业开办公办形式幼儿园，扩充普惠性学前教育资源，缓解适龄儿童“入园难”“入园贵”的问题。新开办18家公办园后，天河区属公办幼儿园园区将由35个增加到53个，增幅达52.9%，在园幼儿学位数将由7260个增加至11220个，增幅达54.6%。

除天河区外，在已公布招生工作计划的区中，花都区新增了广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园、广州市花都区秀全街雅正幼儿园等5所公办幼儿园，招生计划从去年的2050人增加至2600人，增幅26.8%；海珠区新增1所福安街幼儿园，是天誉半岛小区的公办小区配套园；白云区新增1所江高镇幼儿园神山园区，今年招收2个小班；番禺区新增1所广州实验教育集团番禺实验幼儿园，位于洛浦街庭福路。

加大投入建设普惠民办园

虽然公办园的新改扩建已如火如荼，但离家长们的需求还有一定的距离，一些热门公办园仍竞争激烈。去年，广州市人民政府机关幼儿园的录取比达到9比1，天河区盈溪幼儿园电脑派位11个学位，有137人报名，录取比约为12.45比1。

家长们对公办幼儿园的热捧，实际上是对“在家门口上好幼儿园”的需求，而普惠性民办幼儿园可作为公办园的有力补充。

“公办园担心摇不上号，民办幼儿园动辄5000元以上的月收费，对我们工薪阶层而言门槛很高。”家住天河区体育东路附近的黄女士最近为孩子上幼儿园而发愁。后来她了解到，天河区于去年认定了一批普惠性民办幼儿园。“这些普惠民办园，最高收费标准也不高于每月1800元，有一所正好在我家附近，各方面都符合需求。”

目前，全省公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比达75.83%。广东还将逐年新建、改扩建一批公办幼儿园和普惠性民办幼儿园，满足户籍儿童、异地务工人员随迁子女等常住适龄儿童就近入读普惠性幼儿园的需求。

今年1月，广东省教育厅对2019年广东省学前教育专项资金安排进行公示，拟从2019年省级教育发展专项资金中安排学前教育资金79232万元，其中77732万元用于经济欠发达地区扩大普惠性学前教育资源，实施公办幼儿园和普惠性民办幼儿园新建、改扩建和改善办园条件项目。

2020年公办幼儿园在园幼儿数占比达50%以上

广州幼儿家长们又迎来了一个好消息。26日上午，广州市政府常务会议审议通过了《广州市促进学前教育普惠健康发展行动方案》，提出到2020年广州市各区普惠性幼儿园覆盖率将达到80%以上，其中公办幼儿园在园幼儿数占比达50%以上。

根据《方案》，2019年各区公办幼儿园在园幼儿数占比达到40%以上，到2020年全市各区普惠性幼儿园覆盖率（公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比）达到80%以上。

新改扩建公办幼儿园奖补力度也持续加大。

根据《方案》，每新建1所公办幼儿园，完成开工建设的，市本级财政按照工程合同价款50%的比例予以一次性奖补。每新增1所公办幼儿园，给予每所360万元设备补助资金；继续对现有公办幼儿园通过改、扩建新增的班数，给予每班30万元一次性补助资金；逐步完成对现有公办性质幼儿园升级改造，每所公办性质幼儿园给予200万元一次性升级改造补助经费。2019年各区在完成所下达的任务分解的基础上每增加一个公办幼儿园学位，市财政给予0.5万元奖励。

同时，各类公办幼儿园和普惠性民办幼儿园按照统一标准管理，继续优化财政投入结构，在财政补助、成本分担等方面逐步达到相同标准；继续完善制度建设，在入口审批、保教队伍建设、保教质量建设等方面执行相同标准，促进公办幼儿园和普惠性民办幼儿园的均衡发展。 为了鼓励支持社会力量参与举办普惠性民办幼儿园，其享受的优惠政策也将与公办园看齐，同样享有土地、建设、税收、水电气、减免租金等方面的优惠政策。