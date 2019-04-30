推动优质教育 从“高原”迈向“高峰”

《粤港澳大湾区发展规划纲要》中提出，广州要充分发挥国家中心城市和综合性门户城市引领作用，培育提升科技教育文化中心功能。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》中提出，广州要充分发挥国家中心城市和综合性门户城市引领作用，培育提升科技教育文化中心功能。

作为粤港澳大湾区四大中心城市之一，广州如何培育提升科技教育文化中心功能，打造教育高地、建设国际教育示范区？即日起，南方日报、南方+客户端推出“走读湾区好教育”全媒体报道，深入广州教育一线，采访校长、师生，对话教育局长，挖掘区域教育发展的新变化和新特征。敬请垂注。

“大湾区同胞们携手共进，欢聚一堂……”4月28日，在2019年粤港澳姊妹学校中华经典美文诵读比赛上，广州市南国学校和来自香港姊妹学校的学生合唱一首《忆往昔，大湾腾飞向未来》，畅想心中的大湾区发展蓝图。

广州市南国学校位于广州经济强区天河区。今年，这所学校将率先开办首个“港澳子弟班”，为港澳来穗人才提供优质教育服务。

粤港澳大湾区建设如火如荼，天河教育如何实现优质均衡，支撑创新驱动发展？天河区教育局主要负责人这样阐述该区的思路：“天河要抓住粤港澳大湾区建设新机遇，促进与香港、澳门教育的深度合作与交流，推进教育发展从‘高原’到‘高峰’，打造与经济地位相匹配的教育强区。

▶▷推动教育均衡

高起点、高标准 打造4所公办小学

如何在跑出“加速度”的同时保证“高质量”？从经济数据来看，天河区在全市表现突出。去年，天河GDP总量4608.8亿元、增速9.2%，已连续12年居广州第一。

天河区的高速发展除了带来亮眼的经济成绩单外，也转化成了实实在在的民生福祉——天河区优质教育资源再迎“井喷”增长：今年，全区公办小学、初中招生计划增加22个班，全区公办小学、初中总班额净增112个；全区民办中小学招生计划比去年增加11个班，小班化教育趋势凸显……

在随迁子女政策方面，天河公办学校及政府补贴的民办学校解决随迁子女入读义务教育起始年级比例扩大至65%。此外，该区还深入开展广州市特教班融合教育试点学校，取消义务教育阶段12类佐证材料，落实减证便民。

在“高原”之上，天河教育再建“高峰”。在天河区奥体中心东侧，一座建筑面积1.5万平方米、规模36个班的天河区奥体东小学已经亮相。在这所高标准建设的小学里，游泳池、音乐室、舞蹈室等超出一般小学配置的各类功能场室一应俱全，今年9月首批两个班的学生将进驻。

广州市名校——天河区华阳小学副校长刘莎将担任奥体东小学筹办人，奥体东小学也将纳入华阳教育集团。“华阳小学将派出管理团队和骨干教师，秉承奥林匹克‘自我挑战’精神，努力发展科创教育，打造天河区东部教育发展新名片。”刘莎说。

除奥体东小学以外，今年9月，天河区还将新开办3所高品质公办小学，分别为天河第一小学、志远小学、天英小学。上述4所学校分别位于珠江新城核心地带、天河区西北部和东部地区，预计可提供优质学位4050个。

为了打造与经济强区相匹配的优质教育，天河区教育局从区内名校选拔了4名优秀校长到新校担任负责人，并通过组团发展、名校带动等举措，引入先进的办学理念，带入健全的管理机制，为新校的开办加足马力。

“新校的开办招生，将能够有效缓解天河区珠江新城一带和东部地区学校学位长期紧张的现状。高起点、高标准打造这4所公办小学，是天河区促进义务教育实现高位均衡、实现人民对美好生活向往的目标、积极回应人民群众期待所作出的努力。”天河区教育局主要负责人说。

广州市名校——天河区先烈东小学校长王晓芳将担任天河第一小学的校长，对于新校的开办，她成竹在胸：“天河汇聚各类人才、多种文化，在粤港澳大湾区建设中具有重要地位。我们将努力办好教育，为大湾区引才留才添力”。

▶▷服务大湾区

首设“港澳子弟班” 接纳港澳子弟就读

广州市南国学校位于珠江新城东片区域，是一所九年一贯制学校，校园内绿意葱茏、流水潺潺，人文气息浓郁。

4月2日，省教育厅发布做好普通中小学招生入学工作的通知，明确“欢迎就读，一视同仁，就近入学”12个字原则，向港澳居民子女敞开教育大门，真正解决在粤工作港澳居民的后顾之忧。

天河率先作为，政策落地有声。广州市南国学校校长李荣荣表示，今年该校在继续推进粤港澳三地“姊妹学校”师生交流的同时，将接纳港澳子弟到学校就读，并在征得市级教育行政部门同意的前提下，小学和中学各设立一个“港澳子弟班”，为持有港澳居民居住证的港澳居民随迁子女提供学位。

“我们了解到一个数据，在天河每10个人当中就有一个人是香港户籍。”李荣荣说，“港澳子弟班”是内地首创，希望通过向港澳居民子女提供好的教育，打造宜居、优质的生活圈，让他们安心在穗就业创业。

原本优质教育资源“吃紧”的天河，如何开源节流，进一步支撑粤港澳大湾区建设？第一个“吃螃蟹”，需要有更多的胆识和魄力。天河画出了“路线图”——对持有港澳居民居住证的港澳居民随迁子女按天河区积分制入学办法，单独申请、单独排名、单独安排学位。对承办第一个“港澳子弟班”的广州市南国学校给予校园环境及师资配备的升级。

“处在粤港澳大湾区的核心区，我们不仅要把教育办得让群众认可、让群众满意，更要打造出具有标杆意义和示范意义的教育样本。”天河区教育局主要负责人说。