华农、广财学生干部热议习近平总书记在中央政治局第十四次集体学习时讲话

4月27日，华南农业大学青廉社联携手广东财经大学学生廉洁文化建设协会在华南农业大学思政体验馆的梦想直播厅举行专题学习交流会。

习近平总书记4月19日在中央政治局第十四次集体学习时发表的重要讲话，在广大青年中引起热烈反响。4月27日，华南农业大学青廉社联携手广东财经大学学生廉洁文化建设协会在华南农业大学思政体验馆举行专题学习交流会，来自两校廉洁社团的50多名学生干部认真学习领会了习近平总书记重要讲话精神。

专题学习交流会现场

华南农业大学青廉社主任刘娇认为，作为一名廉洁社团学生干部，要坚定理想信念和政治立场，要主动担当作为，引领广大青年学生敬廉崇洁、诚信守纪，助力校园弘扬清风正气。就读于水利与土木学院的青廉社干部钟德志表示，新时代青年要把胸怀理想和脚踏实地统一起来，努力学习专业知识，锻炼过硬专业技能，立志投身国家建设，成为各行各业的生力军，努力成长为有用之才，为实现中国梦贡献自己的青春、智慧和力量。

广东财经大学学生廉洁文化建设协会会长黄蓝仪表示，青春的底色是爱国，青春的梦想是“中国梦”，青春的支点是奋斗，要牢记习近平总书记的谆谆教诲，练就过硬本领，把控廉洁之关，掌握创新创业之能，勇敢肩负起时代赋予的责任。广东财经大学研究生分会会长朱晓雯认为“新时代新征程，更需要我辈青年继承和弘扬五四精神，与党同心、与人民同行、与时代同步，努力做到善于学习、勤于研究、敢于实践，为国家发展、民族复兴建功立业，传好我们这一代的接力棒”。

据了解，华南农业大学青廉社成立于2012年12月，是由学校纪委办公室直接指导和管理的校级学生组织。该社以“廉洁诚信，从我做起”为宗旨，旨在通过开展以“廉洁诚信守纪”为主题的系列教育活动，不断增强广大青年学生的敬廉崇洁和遵纪守法意识，积极引导青年学生成为廉洁文化的宣传者、廉洁教育的传播者、廉洁诚信的践行者，营造风清气正的校园文化环境。

广东财经大学学生廉洁文化建设协会成立于2015年9月，在校纪委办、校团委指导下，由学校纪委办公室直接管理，在校学生自愿参加的校级学生组织。协会坚持“崇尚廉洁诚信，激发正气能量”的宗旨，致力于弘扬廉洁诚信精神，营造风清气正的校园环境。协会通过举办系列活动，以校园活动为依托，充分发挥廉洁文化的教育、示范、熏陶、导向作用，加强学校的廉洁文化建设，形成崇尚清廉修身的校园文化氛围。