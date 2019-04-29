根据教育部网站消息，教育部高等教育司发布2019年十项工作要点。

根据教育部网站消息，教育部高等教育司发布2019年十项工作要点。

一、谋划部署全面振兴本科攻坚行动

召开2019年度全国高教处长会。进一步用好“全国高教处长会”工作新机制，全面部署年度工作。指导各地各高校制定振兴本科教育专项行动方案，深入推进“以本为本”、“四个回归”，全面整顿教育教学秩序，形成全面振兴本科教育的新局面。

研制深化本科教育教学改革和“课程思政”文件。研究制定关于深化本科教育教学改革的意见，围绕学好、教好、管好持续深化改革，全面提高人才培养质量。制定实施关于加强高校“课程思政”建设的指导意见，统筹标准、课程、教材、教学、评价、考核等各环节，加强“课程思政”教师队伍建设，构建“思政课程+课程思政”育人大格局。

加强对各类院校人才培养的分类指导。召开直属高校工作咨询委员会第29次全体会议，部署高等教育年度工作。召开省部共建工作推进会，建立健全交流协调机制，实现教育资源与地方需求、行业企业需求的互联互通。推动地方高校应用型人才培养改革，促进民办高校提升人才培养水平。

二、全面实施“六卓越一拔尖”计划2.0

推进本科“质量革命”，助力打造“质量中国”。全面启动“六卓越一拔尖”计划2.0，建设一批中国特色、世界水平的国家级一流专业点和基础学科拔尖学生培养基地。按照“统一部署、全面启动、分类实施、领跑带动”的思路，指导推动各地各高校制定实施建设方案，完善国家、地方、高校三级实施体系，实现各类高校全覆盖、各个专业类全覆盖。

召开“六卓越一拔尖”计划2.0启动大会。推动各省（区、市）、各类高校制定卓越拔尖人才培养的具体实施方案。组织认定一批国家级一流专业建设点（或基地点），为全面振兴本科教育领跑。统筹国家级和省级一流专业建设，推动和指导省级一流专业点建设工作。

实施卓越工程师教育培养计划2.0。大力发展新工科，加强工科一流专业建设。推进“十百万”计划，加快构建10个新兴领域专业课程体系，建设100门新课程，培训1万名新工科专业教师。深入推进612个新工科研究与实践项目，推广有代表性的新工科模式。以产学合作协同育人项目为平台，汇聚600个企业支持2万个项目，推动合作办学、合作育人、合作就业、合作发展，持续完善产教融合协同育人的长效机制。

实施卓越医生教育培养计划2.0。大力发展新医科，加强医学类一流专业建设。印发《服务健康事业和健康产业人才培养引导性专业目录》，优化专业结构，促进医科与其他学科交叉融合。研究制定八年制医学教育改革指导意见。筹备第十届临床技能大赛，组织研制中医类示范中心建设标准，确定30个左右临床教学培训示范中心（中医）。

实施卓越农林人才教育培养计划2.0。大力发展新农科，加强涉农一流专业建设。完善农科教协同育人机制，建设一批共建共享的实践教学基地，建设200个左右“农科教合作人才培养基地”。建立10个左右国家农林教师教学发展示范中心。

实施卓越法治人才教育培养计划2.0。加强一流法学专业建设，建设校际优质在线课程资源共建共享平台，建设若干个信息化课堂教学平台、庭审直播实践教学平台、法学类国家虚拟仿真实验教学项目。组织研制《法律职业伦理课程教学基本要求》，开展任课教师培训，指导各高校开好法律职业伦理课。推动高校与法治实务部门之间建立双向交流长效机制。

实施卓越新闻传播人才教育培养计划2.0。加强新闻传播类一流专业建设，建设10个新闻传播类国家虚拟仿真实验教学项目。加强马克思主义新闻观教育，开展新闻传播院系骨干教师主题培训。建设一批马克思主义新闻观教育教学典型案例。有序推进骨干教师和业界人员互聘“双千计划”。

实施基础学科拔尖学生培养计划2.0。分类推进大理科、大文科、大医科基础学科拔尖人才培养，建设一批基础学科拔尖学生培养基地，深入探索书院制模式，强化使命驱动，注重大师引领，创新学习方式，注重环境浸润熏陶，促进拔尖学生脱颖而出。

筹备启动卓越经济管理人才教育培养计划。以培养新时代经济强国建设需要的大批应用型、复合型卓越经济管理人才为目标，以推进经济管理类专业深化内涵建设为抓手，以推动经济管理类专业教育的理念、内容、方法、师资、实践、评价等全要素革命为突破口，研制卓越经济管理人才教育培养计划。

推动高校专业调整优化工作。引导高校根据新时代国家战略急需、新一轮产业变革趋势和社会民生新需求，加快专业结构调整。加快急需紧缺人才培养，推动集成电路产学研融合协同育人实践平台建设项目立项实施，推进一流网络安全学院和网络安全人才培养基地建设。

三、实施一流课程（金课）“双万计划”

推进“学习革命”，打造“学习中国”。大力发展“互联网+”“智能+”教育，建设优质开放共享的一流课程，服务学习型政党、学习型社会、学习型国家建设。

实施一流课程“双万计划”。统筹规划国家级和省级一流课程培育与建设，打造高阶性、创新性、挑战度“金课”。大力发展慕课，建设线上“金课”，推动优质课程资源广泛共享，为实施高等教育质量“变轨超车”奠定更为坚实的基础。认定一批国家虚拟仿真实验教学项目，打造虚拟仿真“金课”，作为推进“智能+”教育的创新一招。从省级规划建设并取得改革成效的课程中，遴选基于慕课、SPOC等线上线下混合式“金课”以及线下“金课”，推动信息技术与教育教学深度融合的课程改革和课堂革命。加强社会实践“金课”建设，把“青年红色筑梦之旅”建成有温度的国情思政“金课”，把中国“互联网+”创新创业大赛建成有激情的创新创业“金课”。

召开中国慕课大会。发布第二批国家精品在线开放课程、第二批国家虚拟仿真实验教学项目，以“识变、应变、求变”为主题，发布《中国慕课行动宣言》。推动国内课程平台横向联合，促进更多高校课程在国际著名课程平台上线。

布局本科教育国家级规划教材建设。按照《全国大中小学教材建设规划》总体安排，布局本科教育国家级规划教材建设。推动高校贯彻落实《普通高等学校教材管理办法》《学校选用境外教材管理办法》，强化教材编写、审定和选用管理。

四、实施保合格、上水平、追卓越三级专业认证

保合格，开展对所有专业的合格认证。依托全国高校教学基本状态数据平台，加强基本条件、基本管理、基本质量的常态化监测。

上水平，开展专业建设水平认证。对标《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，健全覆盖所有学科门类的专业质量认证机制。

追卓越，开展国际实质等效的专业认证。建立完善相关专业认证标准，完成450个左右专业认证工作，以专业认证推动高校追卓越，建设一流专业。

选树30个左右质量文化建设示范校。选树优秀教学成果和质量文化建设典型，引导中央高校、地方高校，公办高校、民办高校，中外合作办学等各类高校以“四个回归”为基本遵循，贯彻落实“以本为本”和“三个不合格、八个首先”的要求，把人才培养水平和质量作为办学追求，将质量文化内化为全校师生的共同价值和自觉行动，形成以提高人才培养水平为核心的质量文化。

五、深入实施中西部高等教育振兴计划升级版

推进区域协调发展，打造“公平中国”。布一个大局，下一盘大棋，走一条新路，支持中西部高校扎根中国大地办大学，全面服务中西部发展，创新中国高等教育发展路径。

加快推进中西部高等教育振兴。研究制定新时代振兴中西部高等教育的若干意见，召开全面振兴中西部高等教育工作推进会，贯彻新理念、明确新思路、采取新方式，激发内生动力，统筹推进中西部高校综合实力提升工程、中西部高校基础能力建设工程、“双一流”建设、对口支援西部高校计划、省部共建等工作，引导和支持中西部高校着力加强“造血”功能。推进高校集群发展，以成都、西安、兰州和重庆、成都、西安这两个西三角为战略支点，以区域内高水平大学为发展龙头，充分发挥高等教育集群的“集聚-溢出”效应，引领带动中西部高校提升服务经济社会发展能力。

积极推进教育扶贫攻坚。推进临沧地区脱贫攻坚，把经济扶贫、产业扶贫、科技扶贫和教育扶贫统一起来，动员有家国情怀、社会责任担当和经济实力的优秀企业进行精准帮扶。组织100支“青年红色筑梦之旅”团队对接临沧脱贫需求，让项目成果落地生根、开花结果。组织对口支援建设滇西科技师范学院，提升服务临沧经济社会发展能力。实施医学教育精准扶贫攻坚行动计划，继续为中西部乡镇卫生院培养5000名左右定向本科医学生，对三区三州、滇西等地区给予重点支持。召开农村定向本科医学生培养工作10周年现场工作推进会，加快为基层培养输送高素质医学人才。加快西藏现代医学教育体系建设，重点提高师资队伍水平和毕业生执业医师考试通过率。

六、办好第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛

按照更全面、更国际、更中国、更教育、更创新的工作思路，持续深化高校创新创业教育改革，大力开展创新创业创造实践活动，打造“创新中国”。

做强大赛“四大版块”。按照“五个更”的要求，做强高教版块，做优职教版块，做大国际版块，探索萌芽版块。全面拓展大赛规模，争取100个国家和地区参赛，努力把大赛办成全球最有影响的顶级赛事。提升赛事内涵，打造德育、智育、体育、美育、劳育“五育平台”。推动大赛成果教育化教材化，编写大赛获奖项目案例教材，以大赛题材电影开展创新创业入门教育。与国家双创活动周主会场活动同步，举办第五届大赛启动仪式和“青年红色筑梦之旅”活动授旗仪式。拟于10月在浙江大学举办大赛全国总决赛现场比赛。

深入开展“青年红色筑梦之旅”活动。深入贯彻落实习近平总书记给“青年红色筑梦之旅”活动大学生的重要回信精神，保持“延安一把火，全国一片红”的发展态势，弘扬开天辟地的“红船精神”，立足红色传承、立足实际需求、立足强国建设，组织100万名大学生参与活动，扎根中国大地了解国情民情、深入革命老区接受思想洗礼、用创新创业成果助力精准扶贫和乡村振兴，为民族复兴贡献源源不断的青春力量。

深入推进高校创新创业教育改革。深入推进创新创业教育与思想政治教育、专业教育、体育、美育、劳动教育紧密结合，全力打造创新创业教育升级版，将创新创业教育贯穿人才培养全过程。建好“全国万名优秀创新创业导师人才库”。指导深化创新创业教育改革示范高校以深化课堂教学革命和打造“金课”为主线，进一步发挥示范引领作用。完善创新创业教育质量评价体系，试点开展高校创新创业教育质量评价。

七、推进公共外语教学改革

服务新时代国家对外开放战略和“一带一路”建设，与部人才办、学生司、国际司、留学基金委等单位密切合作，推动形成高素质国际化复合型人才培养、选拔、推送、使用的全链条，为国家战略培养和储备“一精多会、一专多能”的国际化人才。在22所学校推进试点工作，全面深化公共外语教学改革，在有条件的高水平大学推动开设第二、第三公共外语课程，提高公共外语教学改革的针对性和实效性。

八、建设一流师资

推动高校教师将老师作为第一身份、将教书作为第一工作、将上课作为第一责任。努力构建政治过硬、业务精湛、育人高超、技术娴熟，有大胸怀、大境界、大格局的一流师资队伍。

选树20个左右高校教师教学发展中心典型，示范引领全国高校教师教学发展中心建设。推广一批小班化教学、启发式教学的典型经验，培训教师掌握“互联网+”“智能+”教育模式，促进教育教学方式方法创新。

选树60个推进基层教学组织工作先进单位，示范引领全国高校健全建强基层教学组织，广泛开展教育教学研究活动，提升教师教学能力和育人素养。

发挥好教指委参谋部、咨询团、指导组、推动队的重要作用，在贯彻落实全国教育大会精神和新时代全国高等学校本科教育工作会议精神、整顿教学秩序、推动国标落地生根、加强“金专”“金课”建设、实施三级专业认证等方面，发挥好咨询、指导、监督和推动作用。

九、用好中央高校教育教学改革专项

聚焦中央高校高水平本科建设方案、“六卓越一拔尖”计划2.0实施方案等教育教学改革主要任务，做好经费预决算。加强专项绩效考核，按照统筹兼顾、因校制宜的原则，设置考核目标，细化考核指标，掌握专项实施的一手资料，形成绩效报告。用好教学基本状态数据库、院校评估、专业认证等数据，提高绩效考核的科学性和规范性。结合“十三五”教改专项实施情况，提前谋划新一轮中央高校教育教学改革支持机制。协调财政部门逐步形成专项经费的长效机制和稳定增长机制，引导地方政府和高校完善支持措施，发挥好专项的撬动作用。

十、组织开展新时代中国高等教育理论体系研究

组建由高校领导、高教研究专家、一线教师和行政部门专家组成的四路大军，按照总论、宏观、中观、微观四部分架构，开展20个中国高等教育的重大命题研究。系统研究高等教育战略思想、发展理念、重大政策、标准方法技术等，努力建构中国特色、世界一流的高等教育理论体系，形成体系化的思想理论、工作理论、技术理论，以思想创新和理论创新引领中国高等教育改革发展的生动实践，推动高等教育逼近中心、跃上高地、站在中央，支撑教育现代化和高等教育强国建设。