高中要积极适应高考改革带来的新变化

在国家深化考试招生制度改革方案总体框架内，今年有8个省市又推出了高考综合改革方案。它标志着高考综合改革已经从东部部分省市的试点阶段，进入了向更多省市推开的新阶段。

在国家深化考试招生制度改革方案总体框架内，今年有8个省市又推出了高考综合改革方案。它标志着高考综合改革已经从东部部分省市的试点阶段，进入了向更多省市推开的新阶段。

持续、稳妥地推进和扩大高考综合改革的省市，是对贯彻落实立德树人根本任务的积极回应，也是从基础教育和高等教育联结点入手，推动高等教育和基础教育深化改革的现实举措，特别是对于推进普通高中课程改革的深化将产生深远而深刻的影响。

高考综合改革对高中而言，重要的是体现选择性。在高中教育日趋普及，高等教育大众化时代来临之后，大部分初中学生都能上高中，大部分高中学生甚至大部分青年都能上大学，现实生活已经要求高中教育摆脱精英教育模式的路径依赖。高中必须有两个变化，一是从单纯注重传授知识转变到真正引导学生学会学习、学会生存、学会做人，树立起正确的人生观、价值观。二是高中课程结构由单一变为多样，为学生选择未来的发展方向和路径提供可能。高考综合改革中的选课政策就是出于这个目的，试图通过打破文理分科的界限，在全面推进素质教育的基础上，通过适度选择提升学生自主规划、自主选择学科和专业、自主选择发展目标的意识和能力，从而让高中教育在个性化和因材施教上能够跨出坚实的一步。

这次八省市方案在选课上采用“3+1+2”政策，虽然选课组合的数量在理论上比上海、浙江等省市的方案要少，但是这个方案是各省市经过认真调研和反复论证，结合本省市高中教育资源、学校和师生对课程选择的适应性等基础条件作出的政策选择。从增加选择的角度分析，目前的科目组合已经从过去文综、理综的2种组合增加到12种组合，选择空间有了明显增加。在目前多数省份高中阶段教育普及任务仍然较重、不少高中学校班额普遍较大、师资难以在短期内有较明显增加等客观条件制约下，先迈出一步是既现实可行也积极稳妥的。

因此，不能单纯以科目组合的数量多少，简单地判断方案的优劣，而是要看到方案既忠于国家方案的原则力求进取，又力求与本省市的实际情况紧密结合，从而使改革顺利实施。同时也应该看到方案给学生根据个人兴趣和学科优势进行选择的空间比过去更大了，学校要抓住机遇，在高中改革上有所作为。绝对不能再沿袭应试的习惯思路和做法，贪图方便地以对付考试的套路，在新方案的考试时间安排和框架下，让学生重新落入刻板的课程安排俗套，让学生自主选择成为形式。

因此，所有高中都需要直面和应对新高考改革命题：学生的发展如何指导，综合素质评价如何实施，选择强度不断提高的课程体系如何建立，课程资源如何更新和创造，课程管理的持续如何重建，其艰巨性和复杂性是可以预见的。

（作者系国家教育考试指导委员会专家）