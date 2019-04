暨大学子孙伟康：每个人心中都住着一只狮子

能够成为2019年戛纳中国选拔区唯一一个入选RHA的大学生,靠的显然不仅仅是运气。作为暨南大学第一个走向戛纳的大学生,孙伟康凭什么?

2018年12月20日,“2019戛纳狮子国际创意节Roger Hatchuel Academy学生培训学院中国区选拔活动”(简称“2019戛纳RHA中国区选拔赛”)终审环节正式结束。暨南大学广告学子势如破竹,有六名选手冲进选拔赛前十强选手名单。

2019年4月15日,“2019戛纳RHA中国选拔赛”结果正式公布。暨南大学16级广告学专业本科生孙伟康同学脱颖而出,正式入选戛纳RHA学院,将于今年6月赶赴法国戛纳学习。孙伟康也成为了2019戛纳RHA中国选拔赛区中唯一一个入选RHA学院的人,同时也是暨大首位进入戛纳RHA学院的学子。

素有“广告界的奥斯卡”美誉的戛纳狮子国际创意节,是全球创意人的顶级赛事活动,是所有广告从业者的梦想。其选拔赛一直被各大院校所重视,被视为国内青年创意领域的顶尖赛事。能够成为2019年戛纳中国选拔区唯一一个入选RHA的大学生,靠的显然不仅仅是运气。作为暨南大学第一个走向戛纳的大学生,孙伟康凭什么?

征战戛纳RHA 光靠脑洞大开还不够

12月的北京很冷,却丝毫掩盖不了2019戛纳RHA中国区选拔赛的“热”。30所高校、119名选手、256件作品,最终,只有49名选手入围。

时间是2018年,终审是一道“命题作文”:借助“戛纳国际创意节”正式更名为“戛纳狮子国际创意节”这一事件,设计平面或整体营销方案,以扩大戛纳狮子在中国地区的影响力,并吸引更多企业、个人参与该活动。

“狮子”瞬间成了终审环节最核心的元素,绝大部分选手都是从狮子这一形象入手。

突兀的狮头奖杯,让孙伟康敏锐意识到:再优秀的创意,如果不接“地气”,也只能是悬着的空中楼阁。就像每年戛纳狮子都会诞生出很多优秀的创意,中国广告人也在其中斩获颇丰,但是这些优秀的创意并没有得到很好的落地执行,导致人们对戛纳狮子了解不多。

怎么办?孙伟康给出了方案:设立首个由大众选出的戛纳大奖“狮身奖”,颁给将获奖创意落地、推广到人们日常生活中去的创意人。这样,狮身奖杯和戛纳狮子奖杯拼接组合,就成为一只有头有尾的狮子。

孙伟康为自己的提案命名:《THE LION’SBODY》。

“这个洞察真的特别打动我!”终审评委、前Cheil杰尔广告中国区执行创意总监龙杰琦称赞说,这个作品跳出了一般学生甚至广告人对戛纳狮子的认识,从一个更陡峭也更深刻的角度找到了落脚点,也击中了戛纳狮子在国内的软肋。“目前中国在戛纳获奖的作品都不是真正有影响力的作品,这对我们创意人来说是很痛苦的事情,我们当然希望国际上能代表中国的作品是真的对大众有影响的作品、希望能用好的创意给大家生活带来好的改变……”

暨南大学选手吴钰珣的《Roar Like a Lion(狮言狮语)》也让人印象深刻。她抓住狮子与创意精英之间的联系,以“狮吼”这一深刻记忆点进行发散,利用变声系统让人声转化为狮声。线下可以体验狮声转换活动,线上可以自创个人狮吼声并下载使用。另外一位选手为戛纳狮子设计了竞选“第十三生肖”的活动,将剪纸这样的中华文化符号巧妙嫁接到海报中,看起来惟妙惟肖。

终审上的比拼很激烈,孙伟康说,他终究还是得到了贵人相助,龙杰琦先生力排众议,把他抬进了前三甲。

但让孙伟康最终脱颖而出的,是一段两分多钟的短视频。用镜头讲故事,正是孙伟康所擅长的。流利的英文、俊朗的外表,还揉入了绚丽的少数民族风光。一个来自贵州大山的青年人在广州追梦的种种艰辛和不易,在孙伟康的自我介绍中娓娓道来。

这个过程,像极了打怪升级。从广州到戛纳,孙伟康前后只用了4个月。

梦想还是要有的 万一实现了呢

让你的点子去说话。这是参加OneShow比赛时,一位外国评委给出的忠告,也是孙伟康这次的获奖总结。“个人感觉很好,在上台之前一直都不紧张,最后真的成了。所以就拿你的点子去讲,这个点子必须要讲问题,不要只为了好玩……”

说起OneShow,就不得不提《一个关于王先生家庭的深度调查》。在孙伟康看来,这个获得终极提案铜奖的作品,完全是临时抖机灵“抖出来”的。

一路杀进了终极提案,抽签时,却抽到了最难的雪佛兰命题。命题大而宽泛,很难找到切入点,面对的竞争对手,又都是来自业界的大佬。一筹莫展的夜晚,孙伟康和团队还在一个又一个地换idea。最终,根据雪佛兰汽车的特性,他们设计了一对有趣的父子,让父亲和儿子在车上展开了男人间的私密对话……幸福来得很突然,竟然入围了。

“Your ideas already stories ,just make it bigger.”一语点醒梦中人,孙伟康和团队将所有注意力放在了“Story”上。就这样,这对搞笑的父子变成了王先生和儿子,又加入了女儿和男朋友的组合,赋予了王先生和雪佛兰一样“硬核”的性格,美式幽默的元素自然也少不了。提案越来越“不正经”,最后直接变成一出荒诞的“戏中戏”:一个记者的“一个关于王先生家庭的深度调查”。

孙伟康说,他们尝试用故事为品牌注入温度和灵魂。万万没想到的是,这种大胆荒诞的方式,竟然也得到了认可。颁奖典礼上,当主持人念出获奖名单时,他们“像疯了一般跳起来,眼睛都花了”。

“后来我们被一个外国评委批评,说我们最后的提案没有一个清晰框架,表演成分太重了,形式大于内容。我觉得他批评的没错,我们获奖有运气成分。”不过,也正是这次尝试,让孙伟康在广告提案和微电影之间,找到了一条通道:故事和情感。

在此之前,孙伟康沉迷于微电影,甚至一度对广告有些抵触。从一开始的恐怖片,到微电影,孙伟康一直坚持拍摄,他在暨南大学创立了一个叫“夜行动物”的短片工作室。从最初的3人,发展到现在的40人,在广州高校小有名气,孙伟康很为这个团队自豪。

小徐的Pre能力很强,小婷作为财务管家悉心照顾着大家,阿权有着一流戏精级别的演技,美术大佬白映可以将大家的想法一一实现,小钟总是能产出让人开怀大笑的好想法。其实,团队中的每个人都没有很明确的分工,但当这群人聚在一起就会产生化学反应,成为真正的“王先生一家”。

当然,孙伟康特别想要感谢老师。在OneShow的决赛现场,李苗老师不断地给他鼓励和鞭策,朱磊老师总是每天24小时在线,实时牵挂着比赛情况和学生们的状况。除此之外,广告学系的其他老师也一直在帮大家解决后顾之忧,让同学们完全专注于比赛之中。

“学校就像一个长者,敦厚温暖,而且,尊重你的独立个性,让你成为你最想成为的那个人。”孙伟康说,这正是暨南大学的魅力所在。这次,戛纳的中国区选拔赛,暨南大学6人挤进了全国前十,这不是偶然的。

未来值得期许 因为磨难终究会回报自己

从贵阳到广州,高铁不过4小时,却是山海对望。

孙伟康坦承,当初选择广告学,原本不是家里所愿,因为“很难在行业里混出头”。父母更希望他选择金融或法律专业,毕业后好找工作。在一个知识分子家庭里,“稳当”往往是一个重要的考量标准。骨子里,孙康伟偏偏不是一个循规蹈矩的人。好在,关键时刻,父母还是遵从了他的意愿,这反而让他学会自律和自我管理。

在暨南大学里,过着三点一线式样的生活,和普通大学生没有什么两样。只是,孙伟康自认为,他不是一个每天只想着吃饭、睡觉和考研的人。从有限的生活费里挤出钱来买道具和器材,靠着自己摸索,慢慢走上了短片之路,孙伟康让自己的大学生活越来越精彩。

大二开始,孙伟康和团队陆续接拍了一些商业广告。一个寒冷的冬夜,广州气温骤降,他们上街拍完短片,已经回不了学校了,只能坐在天桥上,弹着吉他、唱着歌,直到天亮。在学校附近的咖啡吧里,他和团队常常“头脑风暴”到打烊,然后出去找间民宿熬夜剪片子。

为了收获更多的经验,孙伟康还走进广东卫视、大粤网和创意热店F5等单位实习。一路走下来,对于现实的残酷,孙伟康有着充分的认知。

“广告是一个非常需要抗压能力的行业。”在上海实习的时候,20㎡的房子住2个人,更差一点的甚至4个人,上班时间从每天中午12点到第二天凌晨6点。“我们老板很了不起,不管前一天熬多晚,第二天总能9点准时到达办公室,而且全天站着办公,每天大概会站将近20个小时。”问及实习最大的感触是什么,孙伟康说,他写代码,用全英文思考交流,总之,干广告什么都要学。

即将到来的6月,孙伟康希望参加完戛纳狮子的颁奖典礼,能在巴黎好好玩上几天。历届被选送参加戛纳RHA学院培训的学生,成长轨迹不尽相同,不过,孙伟康还是希望将来能从事自己喜欢的行业。“2003年得到我第一个戛纳狮子奖,当时只是入围,但从此就开阔了眼界。”龙杰琦的话,让孙伟康满怀憧憬:这一次遇见狮子的幸运,或许会被书写成创意狮子的命运。

孙伟康说,他的偶像是C罗和梅西,最喜欢他们在0:3的劣势中扭转乾坤的那种霸气和豪迈。“每个人心里或许都住着一只狮子,都有灵光闪现的一刻,而那一刻是不断的努力和沉淀。”