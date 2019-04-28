宝晶宫第二届慈善欢乐跑，助学捐赠百万

宝晶宫积极响应党和国家扶贫攻坚号召，大力实施精准扶贫、精准脱贫，动员全社会参与精准扶贫思想，本次活动宝晶宫向英城街道办捐赠100万，成立“宝晶宫慈善助学基金”，让我市贫困的莘莘学子圆上大学梦，并希望他们从拥有知识开始，继而拥有高尚的品格和灵魂，以建设国家和回报社会为终点。

2019年4月27日，英德宝晶宫第二届慈善欢乐跑在宝晶宫国际旅游度假区激情开跑。吸引了600多名跑友参与了本次欢乐跑盛会。宝晶宫积极响应党和国家扶贫攻坚号召，大力实施精准扶贫、精准脱贫，动员全社会参与精准扶贫思想，本次活动宝晶宫向英城街道办捐赠100万，成立“宝晶宫慈善助学基金”，让我市贫困的莘莘学子圆上大学梦，并希望他们从拥有知识开始，继而拥有高尚的品格和灵魂，以建设国家和回报社会为终点。

英德市政府吴秋凤副市长、宝晶宫国际旅游度假区董事杨坚勇等领导出席本次活动。杨坚勇董事表示，希望能够长期、多样、实效发展，充分吸引社会其它热心慈善公益企业以定向捐赠形式参与，同时，示范、影响更多的企业家和爱心人士参与慈善公益事业，为构建和谐英城街道贡献力量，让受捐赠的同学自立更强，把他们的关爱化为奋发学习的动力，以优异的成绩回馈社会。

这是宝晶宫国际旅游度假区作为一个发展中的民营企业积极响应党和国家的号召以及对社会的回馈，并希望通过这种方式，带动更多的社会力量加入到我们的社会慈善教育事业中，帮助更多孩子的成长。

(宝晶宫国际旅游度假区董事杨坚勇)

吴秋凤副市长发表致辞，她指出扶贫济困是中华民族的传统美德，勇于承担更多社会责任的民营企业家，就是我们这个新时代的模范。今天，宝晶宫国际旅游度假区在这里举办“宝晶宫慈善助学金”捐赠仪式，这充分体现了宝晶宫作为民营企业强烈的社会责任感和致富思源、扶贫济困、的光彩精神。我们期待有越来越多像宝晶宫这样的优秀企业站出来，与党和政府一道，支持我市教育，为我市贫困家庭和寒门学子铺设一条康庄大道。体育运动不仅可以强健体魄，更能凝聚时代精神，激发城市活力。宝晶宫举办本次慈善欢乐跑活动，参与公益慈善，助力社会公德与我们每个人息息相关。2019英德宝晶宫第二届慈善欢乐跑开跑，必将为英德打造生态旅游之城，活力之城，健康之城注入新的能量。希望广大运动员和跑步爱好者用奔跑体验人生，用速度升华自我，让英德这座岭南古邑城市在大家的奔跑中彰显活力、演绎精彩。

上午10时30分，发令枪响，选手们激情开跑，经过半个多小：时激烈角逐，482号何灿峰以34分16秒获得2019英德宝晶宫第二届慈善欢乐跑冠军，132号马佳豪以35分43秒获得2019英德宝晶宫第二届慈善欢乐跑亚军，457号丁海鹏以41分14秒获得2019英德宝晶宫第二届慈善欢乐跑亚季军。

(457号季军、482号冠军（左三）、132号亚军)

下午，选手们在天鹅湖温泉度假酒店享用午餐后，自由在景区参观天宫玻璃桥、天山滑道、天鹅湖滑索、飞龙蹦极、狮子山天梯等极限项目，跑步与旅游观光相结合，不亦乐乎!