“1+6”模式：协同发展亦可各自精彩

各自的办学特色和优势，以及未来发展方向，让希望就近享受白云区优质教育资源的学生、家长看到更多的希望。

集团化发展的学校如今已成为教育界最强势力。3月底，白云区新出炉白云中学教育集团，这个采用一所高中加六所初中模式构建的教育集团，正在探索一条发挥出大于“1+6”合力的发展模式。日前，白云中学教育集团六大成员校校长齐聚，在豪华阵容的校长团专访中，透露出沿机场路沿线集中分布于白云成熟城区的白云中学、金沙中学、三元里中学、大朗中学、新市中学、石井中学南悦校区各自的办学特色和优势，以及未来发展方向，让希望就近享受白云区优质教育资源的学生、家长看到更多的希望。

白云中学按照30:1比例

向集团内初中分配指标

今年3月，白云区在原有3大教育集团的基础上，扩展到5大教育集团。全新出炉的白云中学教育集团采用“1+6”模式，弥补了白云中学原本只有高中部，没有初中部的缺口。而按照广州中考相关政策，白云中学作为集团龙头学校以及示范性高中，将按照指标考生数30:1的比例，直接向集团内初中分配指标。

白云中学校长凌伟新表示，白云教育集团各校实力不弱、规模合适、位置优越、区位相近、文化相通，可利用白云中学和成员学校各自优势，在集团领导下整合资源取长补短互相学习共同发展。下阶段，将成立集团党委统一领导，由松散走向紧凑。

可以看到，白云中学教育集团成员基本位于白云区的南部区域，沿着机场路沿线分布，这里是白云区生活氛围最浓厚的成熟城区，文化底蕴深厚，学校各有特色，而在集团化发展之后，受益于资源可共享，师资可协调，集团整体教育实力将加强，实现办更好教育的根本目标。最为关键的是，可以让区域内的学生就近享受到更优质的教育资源。

广州市白云中学：

名师工作室数量白云之最创客教育成果斐然

白云中学有近60年办学历史，2017年12月被评为广州市示范性高中。“名师荟萃”也成为学校最鲜明的特色。全校教职工138人，其中正高级教师2人，特级教师2人，高级教师44人，省市百千名师培养对象5人。有省市区名校长名师工作室10间。4月9日，白云中学区名校长名教师名班主任工作室启动仪式正式举行，可以说，白云中学的教师队伍是全区实力最强的。目前，有四十多位外校教师在学校工作室学习和研究。

据悉，学校的创客教育、乒乓球、篮球、书法为白云区确认的一校一品项目。其中，创客教育成果全市突出，实现了课程化覆盖全体学生。2015年学校自筹资金建设创客实验室，学生作品获得国家、省、市、区级奖项过百项，目前学校正把创客实验室扩建为800平方米创客教育中心。

广州市白云区金沙中学：

全素质培养中考成绩排名区公办学校前三

广州市白云区金沙中学位于金沙洲，2008年开办，以创建“区域性名校”为办学目标，投入大量资金于学校的基础和硬件建设。数据显示，历年中考成绩排名白云区公办学校前三，近几年都能获白云区初中毕业班工作一等奖或特等奖。学校占地面积大，运动场地充足，功能场室齐全。从办学特色来看，学校全面实施素质教育。坚持“立德树人”的德育观，落实培养学生“一个阅读习惯”“一门艺术特长”“一项运动技能”的“三个一”工程，推动学校“一校多品”建设。

广州市白云区新市中学：

后起之秀中考平均分一年上升52分

广州市白云区新市中学创建于1986年，可谓后起之秀，2018学年是白云区进步最大的初中学校，中考平均分比2017学年上升52分。学校现有12个教学班，是白云区唯一一所授予发放“春雨助学金”奖励优秀外来工子弟的学校。学校注重立德树人，合唱被定为白云区“一校一品”项目，目前合唱、竖笛、国学、篮球、击剑、足球、创客等已形成品牌特色。学校是白云区家校协同的典范，通过开展“父母讲堂”系列活动和家长学校培训家长。同时，新市中学还与汇侨一小、萧岗小学、棠涌小学组成新市中学教育联盟，开展中小学特色衔接，打造学校特色。

广州市白云区三元里中学：

“一校三区”被确定为微集团

三元里中学坐落在三元里村内，始建于1964年9月，文化底蕴深厚，2016年黄石花园小区配套中学交由学校开办成分校区，2017年黄石花园小区配套小学交由学校开办成白云区三元里中学黄石校区小学部。目前学校办学规模壮大为“一校三区”，2017年12月被白云区教育局确定为“三元里中学教育微集团”，其办学质量一直位于白云区初中学校前列。学校积极实践“德智交融、体艺并长、爱国爱家”的办学特色，素质教育成绩优异，2003年3月成为全国百所毒品预防教育示范学校，其禁毒教育特色校本课程已形成完整体系，成为全国学习的样本。2001年~2018年连续18年获白云区初三毕业班工作奖励。

广州市白云区大朗中学：

醒狮队成白云一校一品特色项目

大朗中学是创办于1986年7月，坐落于风景优美的白云湖畔，占地面积9993平方米，现有11个教学班。学校现正准备投入3000万元对校园进行大规模的整修及重建，届时，校园面貌将焕然一新，校园总面积达到13382多平方米，将更具竞争力。学校现有教师36人，教师平均年龄40岁，其中高级教师职称7人。历届初三毕业会考升学率都将近100％。学校醒狮队是白云区一校一品的特色项目，学校足球队、跳绳队、游泳队等多次在区的比赛中获得团体前6名的好成绩。

广州市白云区石井中学南悦校区：

去年创办新校规模将达30个教学班

石井中学南悦校区坐落于广州市南悦花苑小区西南角，创办于2018年9月，是一所由石井中学全面接管、统一管理的小区配套公办初级中学，办学规模30个教学班，现有初中一年级两个教学班。而所隶属的石井中学创办于1982年，2013年被评为白云区首批“特色学校”。石井中学南悦校区环境优雅、交通便利，建有教学楼、实验楼、多媒体视听室、校园信息网、图书馆、运动场、室内体育馆等专用场室。它秉承石井中学三十七年的文化积淀，实施“全员、全过程和全方位”的“三全”教育和“自尊、自信、自律、自主和自强”的“五自”目标管理，推进“一校三品”特色建设，促进学校在科技、体育、艺术各方面百花齐放。