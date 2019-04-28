官宣：托福成绩允许“拼分”

ETS将本项计划称为“MyBest™ Scores”（我的最佳成绩），该计划从2019年8月1日正式启动。

近日，ETS（美国教育考试服务中心 ）官网放出重磅新闻——托福考试将对学生参加的多次托福考试成绩进行拼分，在成绩单上提供2年内托福考试拼分的最高成绩。从2019年8月起，托福将自动为考生生成“最佳成绩单”。ETS将本项计划称为“MyBest™ Scores”（我的最佳成绩），该计划从2019年8月1日正式启动。目前ETS还在与美国大学进行进一步的沟通。

A.怎样拼分？

根据官网解析，“我的最佳成绩”是申请人在过去2年中所有有效托福成绩中，每个考试部分的最佳成绩组合。2019年8月1日之后发送的所有托福IBT（托福网考）分数报告将包括申请人的“我的最佳成绩”和他们选择的考试日期的分数。

三次考试阅读成绩的横向比较当中，第1次考试阅读最高，取第1次考试的阅读成绩24；三次考试作文成绩的横向比较当中，第2次考试作文最高，取第2次考试的作文成绩23；三次考试的听力和口语成绩横向比较当中，第3次考试的听力22分和口语21分成绩最高，取这两次的成绩。4个单项，都取最高的成绩，然后将分数相加，总成绩就变为了90分。但实际上这名考生没有任何一次托福考试真正考到90分，而仅仅是取了三次考试每一次最好的单项成绩，组合出了这个90分，这就是拼分。

B.申请时递交什么成绩？

考生在申请时并不能只递送拼分成绩，ETS在向高校递送成绩时，同时包含了某次考试的正常成绩（学生可自主选择递送两年内的任何一次有效成绩）和考生在过去两年内所有有效成绩的拼分成绩。高校拿到的成绩单包含了两份成绩。

C.托福可以拼分对考生有何影响？

ETS考试专家的研究表明，“我的最佳成绩”和单次考试成绩都是衡量英语水平的有效指标。当学生以“我的最佳成绩”展示他们的最佳表现时，可以扩大符合英语语言要求的合格申请人的范围。同时，接受申请的机构可以选择是否接受“我的最佳成绩”。

景鸿教育总经理唐泽坤提醒，目前并不确定有多少学校会选择接受这一政策，最终以何种方式接受考生成绩，仍遵循各大高校的具体录取要求，建议学生在申请学校时先向心仪学校确认是否接受拼分，然后尽早规划。有考生认为，考试成绩通过拼分得到提高，在申请学校时自然是件好事，但琥珀教育语言培训专家表示，必须要冷静看待这件事，辩证地分析一下它对考生的备考规划会带来哪些影响和改变。

对于基础较弱，有两科以上成绩短板的同学来说，听说读写能力本身就是相通的，就算某个单科分数略高，也往往会被两科以上的弱项拖了后腿。这个分数段还是需要巩固基础、扎扎实实地按照原计划完成各科的复习任务，才能有效地提高各个单项的能力，提升单科分数乃至总分，达到预期分数。因此，该政策现阶段对这部分考生的影响不大。

对于接近预期成绩，某一科成绩短板的同学来说，这类同学的基础已经较好，只是某一个单科成绩时常不理想，离需要达到的分数线刚好差几分，可以考虑在较擅长的三科达到较高理想分数后，主攻复习薄弱科目，压力相对会减轻，复习效果也会较明显。先补齐短板，日后再追求各单项分数的均衡。通过努力，弥补相差的几分，也能改变申请的命运，对这部分同学来说，益处是最明显的。

对于高分段的同学来说，这个分数段的同学四科成绩较均衡，并且稳定，通过拼分可能会出现大批量120分（满分）的同学。以往能考到这个分数段的同学较少，在申请过程中他们的优势是非常明显的，但新政策之后，对于校方来说，可选择的申请者多了，对高分同学的竞争压力就会更大。但因为目前并不确定有多少学校会选择接受这一政策，所以这部分高分学霸的备考节奏也基本不会受到干扰，可以不要止步于已有分数，争取取得一次性整体高分是更有压倒性优势的。

【Q&A】 ETS“我的最佳成绩”说明

Q：使用“我的最佳成绩”是不是鼓励大家更频繁地参加考试？

A：官网明确指出不是。“我的最佳成绩”是会避免让学生更频繁刷考试的，他们也许可以用更少的考试达到目标分数。官网预计，由于这项计划，学生参加考试的次数会减少而不是增加。

Q：如果考生的“我的最佳成绩”在两年内发生变化，可以提交吗？是否有效？

A：可以。“我的最佳成绩”可以在2年内改变，只要成绩还在2年有效期内，且没有被取消就可以提交。另一个关键信息是：提交的“我的最佳成绩”不能下降，只能上升。

Q：为什么“我的最佳成绩”对大学来说是件好事？

A：可以改善大学的录取选择，并可能增加和扩大大学的申请人范围。接受“我的最佳成绩”可以让更多有才能的学生满足大学的入学要求，而不是因为在一次考试中因为1分而错失录取资格。同时官网也明确大学并不一定需要改变它的录取分数要求。

Q：如果我申请的大学决定不使用“我的最佳成绩”，ETS可以不发送吗？

A：不可以，所有的新托福成绩报告会自动发送给学校，包括“我的最佳成绩”。大学可以自由决定接不接受这个分数。

【专家预测】

悉尼和墨尔本

移民难度将增加

根据澳大利亚人口数据显示：2016~2017年悉尼已成为澳大利亚人口最多的城市，总人数约为510万；墨尔本成为人口增长最快的城市，总人数约为480万；布里斯班为第三大人口城市，总人数约为240万。为了缓解城市人口压力，保持高质量的生活水准，澳大利亚政府一直以来都在采取各种政策鼓励新移民前往其他城市建设和发展。

根据此次移民配额变化，启德国际教育升学规划顾问预测：悉尼和墨尔本移民难度将增加。按配额减少的比例计算，各热门专业邀请数量都会下降近一半，而冷门专业则依然不分专业，高分为王。对于还在努力凑分的189独立技术移民申请人，按照目前的移民政策，由于悉尼和墨尔本城市人口多，移民分数高，难度大，建议有移民准备的同学可以前往“非大都会地区”学习或者工作，为新的签证要求做准备。