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学生看过来！雅思听力难度增加

2019-04-28 07:27 来源：羊城晚报
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　　正在备考雅思的同学，终于等来了《剑桥雅思14》（即IELTS ACADEMIC 14）的发布，也就是“烤鸭们”期待已久的《剑14》真题。

　　一直以来，剑桥雅思真题系列都被考生作为雅思考试参考价值最高的书籍，透析雅思考试的风向标。不少考生称其为雅思考试中的“武林秘籍”。根据这套新发布的《剑14》，有分析人士称，雅思的听力难度增加了。

　　填空题仍是听力主力题型

　　对比以往的雅思真题，这次的《剑14》依然是四套题，包含4套完整的雅思全真试题、各种题型的全面介绍以及剑桥大学考试委员会采用的评分系统解析、习题答案和听力录音文本以及可供下载的听力录音材料。

　　值得一提的是，填空题仍然是听力主力题型，占据半壁江山。但是这其中有一半是Section4填空题，涉及一些学术独白场景的填空，难度相对来说较高。

　　与此同时，搭配题的比例大幅上升，选择题的比例有所下降，而信息比对表格题完全消失。

　　据了解，剑14听力题型分布也基本符合2019年1至4月的雅思考试听力情况。在已经过去的14场考试中，Section1是100%填空题，Section4是87%填空题。

　　匹配题和选择题逐年增多

　　有考题分析者表示，对比以往真题，《剑14》中的表格题减少，匹配题变多了。

　　据了解，匹配题的难点主要在于需要高频多次转换原文和音频中的同意替换。虽然近年来匹配题和选择题依然没有填空题的数量多，但是他们的比例在逐年增高，这也说明考试难度在逐渐增加，因为选择填空的题干和选项对考生的读题要求较高。其次对考生捕捉细节和拼写能力提出的要求较高。

　　6分及以上梯队的考生近半数

　　在《剑14》未发布之前，已有留学机构根据以往考试预测雅思的难度会增加。此次《剑14》的发布更是印证了这一点。

　　根据来自雅思官方的数据显示，2017年中国考生雅思学术类平均分数为5.72分，其中听力平均分为5.88分，阅读平均分为6.15分，写作平均分为5.32分，口语平均分为5.27分；总分平均分集中在5.5分和6分两个梯队，6分及以上梯队的考生接近半数，其中6.5分梯队的考生占考生总数的14.66%，7分以上的考生占一成。

编辑： 唐巧燕

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