名校“学霸”们爱看什么书？

来自北大、浙大、中大等知名高校的学霸们都爱看什么书？最受欢迎的作者是谁？学霸们为了读书可以有多努力？

来自北大、浙大、中大等知名高校的学霸们都爱看什么书？最受欢迎的作者是谁？学霸们为了读书可以有多努力？

文学类：《平凡的世界》蝉联冠军

根据软科公布的2018年度一流大学建设高校图书馆借阅统计情况，文学类图书中，作家路遥的长篇小说《平凡的世界》蝉联借阅榜冠军。这本书不仅出现在多所一流高校的借阅榜单中，还在浙江大学、兰州大学、同济大学等高校的年度图书借阅榜单中高居榜首。

此外，村上春树的《1Q84》，刘慈欣的《三体》，东野圭吾的《解忧杂货店》、《白夜行》，肯·福莱特的《巨人的陨落》、马尔克斯的《百年孤独》、乔治·R·R·马丁的《冰与火之歌》、余华的《活着》、金庸的《天龙八部》等也都有很高的热度。

社科类：《明朝那些事儿》九登榜单

社科类图书中，历史类书籍成为同学们的最爱。当年明月的网络历史作品《明朝那些事儿》最受欢迎，连续登上9次登上高校借阅榜单，并成为中国海洋大学和武汉大学图书借阅排行榜的第一名。此外，《史记》、《万历十五年》、《理想国》、《毛泽东选集》、《习近平的七年知青岁月》等社科类图书也都比较受欢迎。

自然科学类：《机器学习》热度高

自然科学类图书中，呈现出一股IT热潮。除了经久不衰的C++畅销经典教程《C++ Primer Plus》，著名的人工智能领域专家周志华教授撰写的《机器学习》、讲述IT产业发展脉络的著作《浪潮之巅》等热度也颇高。

作家中，日本著名推理小说家东野圭吾连续20次登上一流大学榜单，成为最受欢迎作家。此外，金庸、村上春树、当年明月、余华、刘慈欣、肯·福莱特等作家的作品也较受欢迎。

中山大学

最牛学霸：一年借书3250本

最受欢迎：《明朝那些事儿》

4月23日，中山大学发布2018年度图书馆阅读报告。

中山大学图书馆由1个总馆4个分馆组成，共有纸质文献资源711万册（件）、电子图书218.17万册，电子期刊12.79万种。2018年，中大共有317.99万人次到图书馆，日均9636人次；外借总量67.5万余册次。

来自中山大学政治与公共事务管理学院的博士生黄同学以一年去图书馆1502次的频率，位列全校“泡馆达人”之首。

数据显示，中大本科生年人均借书8.42册；硕士7册，博士9.85册。

来自中山大学历史学系的博士生李同学去年一共借阅了3250本书，成为全校“最疯狂”的借阅达人。

从纸质图书的借阅情况看，中大图书馆中，文学类的图书最受欢迎，外借册次最多，其次是政治、法律类图书，历史、地理类图书位居第三。

中文图书外借排行榜前三十榜单中，当年明月所著《明朝那些事儿》以548次的借阅频率登顶榜首，路遥的《平凡的世界》位居第二，刘慈欣的《三体》位居第三，金庸的《天龙八部》位居第四，袁行霈的《中国文学史》位居第五，马克思的《共产党宣言》位居第六，东野圭吾的《白夜行》位居第七，南派三叔的《盗墓笔记》位居第八，马丁的《冰与火之歌》位居第九，昆德拉的《不能承受的生命之轻》位居第十。

此外，《神曲》、《银河帝国》、《追风筝的人》、《莎士比亚全集》、《经济学原理》、《解忧杂货店》、《看见》、《习近平谈治国理政》、《红楼梦》、《习近平的七年知青岁月》、《百年孤独》等作品也都上榜。

暨南大学

最牛学霸：一年入馆1144次

最受欢迎：《三体》

暨南大学也在世界阅读日发布了2018年度的图书馆阅读报告。

暨大2018年所有校区馆藏各类印刷类文献总量达到423万册，其中，来自华侨华人研究院的吉老师还以一人之力一年荐购了将近300种图书。

2018年，暨大图书馆仅休息了7天，开馆期间平均每天接待6444人次。

其中，来自暨南大学公共管理学院/应急管理学院的张同学去年共入馆1144次，成为全校“泡馆达人”，平均每天入馆3次。

数据显示，在暨大，2018年全年人均借书10册，是全国人均纸质图书阅读量的2倍。2018年，暨大全年借书量达到20.9万册，3月5日是去年借书最多的一天，当天借出了1879册文献。其中，暨大博士生人均借书最多，为18册，是本科生的2倍。

来自暨南大学管理学院的本科生石同学去年共借书395册，成为暨大最爱读书的“阅读之星”。

暨大人最爱读什么书？报告显示，在400万册文献当中，文学类图书的借阅量最大，东野圭吾的作品占领了暨南人心目中的C位。此外，当年明月、路遥、村上春树、金庸、余华等作家也粉丝众多。

在2018年的人气读本榜中，文学类TOP10分别为《三体》、《解忧杂货店》、《盗墓笔记》、《追风筝的人》、《藏地密码》、《平凡的世界》、《大秦帝国》、《霍乱时期的爱情》、《放学后》、《白夜行》。

非文学类的TOP3则为《明朝那些事儿》、《思考，快与慢》、《第二性》。

北京大学

最牛学霸：“健强”借了1298本书

最受欢迎：《利维坦》

作为万千学子心中的理想殿堂，北京大学图书馆今年初发布的阅读数据显示，2018年，北大图书馆总到馆人数达到121万余人次。

来自北大前沿交叉研究院的林同学清晨6:24即来到图书馆，成为2018年入馆最早的读者。

2018年，一名为“健强”的北大学子，以1298册次的借书量登上榜首。名字含有“浩、静、晨、琳、辰、超、伟、旭、颖”的同学也都酷爱读书。

北大师生中，00后最爱读的书为：《爱的艺术》、《1Q84》、《太空探索》；90后最爱读的书为：《利维坦》、《叫魂》、《家庭、私有制和国家的起源》；80后最爱读的书为：《机器学习》、《经济学原理》、《马克思传》；70后最爱读的书为：《用互联网思维工作》、《天龙八部》、《龙虫并雕斋琐语》；50岁以上读者最爱读的书为：《英语世界的〈道德经〉英译研究》、《南田画跋解读》、《人性能达到的境界》。

北大图书馆2018年中文图书外借热度排行前30的图书中，霍布斯的《利维坦》最受欢迎，其次为《1Q84》、《叫魂》、《长恨歌》、《三体》、《百年孤独》、《心理学与生活》、《家庭、私有制和国家的起源》、《激荡三十年中国企业1978-2008》、《社会研究方法教程》、《幻夜》等。