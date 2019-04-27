武大以“厚基础、跨学科”育人才培养

正值招生季，各校纷纷开展招生宣传。4月26日，武汉大学2019年普通本科招生宣讲会在华师附中举行。

南方网讯（记者/柯丹洁）正值招生季，各校纷纷开展招生宣传。4月26日，武汉大学2019年普通本科招生宣讲会在华师附中举行。武汉大学党委常委、副校长周叶中教授，广东省招生组刘慧组长围绕武汉大学办学育人与本科招生展开招生宣讲，现场200余名家长及学生认真倾听。活动由宏途教育提供支持。

近日，广东新高考改革方案正式落地，广东将采用“3+1+2”选考模式，学生可以根据自己的兴趣特长和发展愿景，自主选择适合自己的科目组合。对此，高校与中学如何有效衔接培养人才？武汉大学党委常委、副校长周叶中教授在现场指出，“要加强高等教育和基础教育之间的有效连接，使高考改革要发挥好其导向作用，学校要更加重视数理教育，让学生从中学到大学实现厚基础的贯通式培养。”

据介绍，武汉大学以“人才培养为本、本科教育是根”为办学指导思想，以“成人”教育统领“成才”教育为培养理念，以“厚基础、跨学科、鼓励创新冒尖”为教学理念。近年来，着重从“形成系统的本科人才培养思想体系”、“积极开展本科教育改革实践探索”两方面开展本科教育教学改革实践。

记者从现场了解到，武大实施三学期制并开设弘毅学堂。“三学期制”倡导个性化培养，增加学生的自主学习机会，培养学生的创新精神与动手能力，从而提升学生的全面素质。“弘毅学堂”注重基础学科人才培养，四种培养模式适用于各类学生且毕业生深造率连续4年保持在90%以上。

广东省招生组组长刘慧就2019年武汉大学招生政策做了细致讲解。据悉，武汉大学2018文科生源高校排名（全国均值）第9，理工科生源高校排名（全国均值）第14，近年来招生质量逐年提升。武大实施大类招生、大类培养，考生除可通过高考录取外，还可自主招生、保送生、高水平艺术团、高水平运动队、农村学生“自强计划等方式入读武大，前提是需要参加学校组织的测试或选拔，具体招生方式以本科招生官网（http://www.aoff.whu.edu.cn）信息为准。