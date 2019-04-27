教育部：今年学前教育专项资金提至168.5亿元

据介绍，中央财政支持学前教育发展专项资金2018年安排150亿元，2019年在此基础上提高到168.5亿元。

近日，教育部召开新闻发布会，介绍贯彻落实《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》的情况。据介绍，中央财政支持学前教育发展专项资金2018年安排150亿元，2019年在此基础上提高到168.5亿元。

教育部基础教育司司长吕玉刚在发布会上强调，坚持学前教育公益普惠的基本方向不动摇、坚持学前教育公办民办并举不动摇、坚持积极稳妥推进小区配套园治理工作的决心不动摇，推动各地认真摸排，从本地实际出发，制订具体实施方案，按照“一事一议”“一园一案”的原则，积极稳妥、扎实有效地做好治理工作。

扩大普惠性学前教育资源作为2019年教育“奋进之笔”攻坚行动重点工作项目，各省(区、市)采取了一系列有效措施多渠道扩大普惠性学前教育资源。北京通过利用疏解腾退空间新建改扩建幼儿园、支持国有企事业单位和街道办园、以租代建等多种方式，扩大普惠性资源供给，2018年新增学前教育学位超过3万个，2019年拟再新增学位3万个。天津2019年计划新建、改扩建幼儿园150所，新增学位4万个。河北提出到2020年实现行政村普惠性学前教育全覆盖，每个乡镇至少办好一所公办中心园，每个常住人口在3000人以上的村至少建成1所标准化幼儿园。山东2018~2020年每年新建改扩建幼儿园超过2000所，新增学位50万个以上。河南2019年计划新建、改扩建幼儿园1000所，新增学位10万个。

此外，目前已有30个省(区、市)和兵团出台了公办幼儿园生均公用经费标准或生均财政拨款标准，已有17个省(区、市)和兵团制订了公办园教职工编制标准。