文理分科变12种选科，课怎么上？

广东部分高中已经开始尝试各种改革，为新高考做准备。

近日，广东新高考方案正式落地，采用“3+1+2”选考模式，学生可以根据自己的兴趣特长和发展愿景，自主选择适合自己的科目组合。

新高考来了，会给选科、教学和课程带来哪些变化？记者走访发现，广东部分高中已经开始尝试各种改革，通过扩容课室数量、试行选课走班，为新高考做足准备。

怎么选择？

“3+1+2”模式尊重学生个人兴趣

我省新高考方案明确，到2021年基本形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式。其中，本科高校招生考试的科目按照“3+1+2”的模式设置，“3”为全国统一高考的语文、数学、外语，“1”由考生在物理、历史2门中选择1门，“2”由考生在思想政治、地理、化学、生物4门中选择2门。

这意味着，高考考试组合从目前的文和理两种，变为改革后不分文理科，选科组合增加到12种。高考总成绩仍保持750分，其中“3”和“1”直接采用卷面分，共550分，“2”实行等级赋分，各100分。从“3+综合”到“3+1+2”，选考科目从2种组合到12种组合，广东高考综合改革令人耳目一新。

对此，广东广雅中学校长叶丽琳表示，“3+1+2”模式让学生可以根据自己的兴趣特长和发展愿景，自主选择适合自己的科目组合，有助于激发学生学习的积极性和主动性。同时，根据当前各个高中学校的课室设置和师资配备情况，“3+1+2”方案在满足开齐选科组合的基础上，可以实现最优走班方案，有效降低了学校管理的难度，在实践中更具操作性和可行性。

“广东新高考‘3+1+2’方案是目前为止既贯彻了中央文件精神，又很好结合本省实际和学校操作能力、师资队伍现实状况，可以实施的比较理想的方案。”广东省中小学校长联合会会长、广州中学校长吴颖民认为，这个方案首先给学生更多的自主选择，尊重学生个体差异，同时又给能保证大学选拔到优秀的新生，并推动高中的课程改革。

怎么走班？

行政班级、学分导师制保证教学秩序

“学校高一年级计划安排37个行政班，考虑在创新实验班、艺术书法特长班和体育特长班3个班进行走班上课，其他班均可以行政班形式进行教学。这种目标模式称为全模式、小走班。”茂名市第一中学校长洪喜亮介绍，根据学校内部摸查和预设，学校的课室、功能室、场地、设备设施与师资也均能满足目标模式的需求。

今年3月，茂名市第一中学高一年级1941人全部完成选课分班的模查工作。统计显示，共有12种选课组合，其中“物化生”组合最多，387人；“史化地”最少，48人；单科选生物最多1378人（占71%），选政治最少561人（占28.9%）。

“3+1+2”模式让高考选科从“套餐”变为“自助餐”，学校教学秩序也将因应而变，传统“学生待在自己固定的班级，等待各科老师来上课”的模式将被打破，从统一排课转为“走班制”。

所谓走班制，是指学科课室和教师固定，学生根据自己的能力和兴趣愿望选择适合自身发展的层次班级上课，不同层次的班级，其教学内容和程度要求不同。这就需要中学像大学校园一样，有更多的课室、更信息化的教学场景来支撑。

在这方面，广东早有经验。1999年，教育部决定先在广东省实施“3+X”高考改革试点，在“分科教学”和“选课走班”等教育教学方式上，广东已经进行过有益探索。面对这一轮高考改革，不少广东学校正在进行顶层设计、盘活教育资源、增添设施设备，为未来学生选课走班做准备。

令人感兴趣的是，学生如何分班？原有的行政班何去何从？学生管理要如何进行？对此，高中积极探索行政班与教学班相结合的走班方式，同时配套推行导师制、学分制、合作制，保证教学秩序。

在广州市第三中学，为适应新高考模式，学校在2015级、2016级分别进行高中数学、综合分层走班教学实践，探索分层走班制在教学管理、学生管理、考核评价标准等方面的做法。学校分别对学生综合总分和数学进行分层，将学生纳为行政班和普通走班。每天安排3节走班时间，其中思想政治学科同时走班，历史与地理同时捆绑走班，生物和化学捆绑走班，物理分组走班。

“走班建立在行政班基础上，可以在保证教学秩序的同时，充分满足学生的选科需求。”广州市第三中学副校长陈汉碧介绍，学校实施分层走班教学，可以让每个层次的学生接受适应性教育，达到全员发展的目标。所以，学校在每个班的目标、教学、练习、检测、评价上都依据不同层次设计，保证学生的学习积极性。

广州市铁一中学（简称“广铁一中”）采取保持行政班、部分课程进行走班的模式对班级进行管理。未来计划实行部分走班制，比如有一个班学生都是选择物理，那么他们的语文、数学、英语、物理科目都在一起上课，其他两门课再进行走班。该校副校长黄连生介绍，这样一来，选科的课时量总占比还是比较小，在保证了校园管理和课堂秩序的同时，培养学生集体荣誉感、协作精神。

在惠州市综合高级中学，按照“定班+走班”模式进行选课走班，将在高一学年结束前先对学生选科意向进行摸底，初步确定以语文、数学、外语为基础的行政班级规模，然后根据改革方案为学生提供“选科套餐”，因为历史或物理算固定的一科，减小了选科走班的压力。

广州市第六十五中学校长袁成表示，学校已经按照“3+1+2”模式，组织学生基于自己的兴趣和学业水平能力等进行过3次模拟选课。“学生选课之后，我们计划‘3+1’的课程采取固定的行政班模式上课，其余‘2’的课程采取走班教学模式。”

惠州东江高级中学教务处主任黄碧云说，学校提前对走班模式进行了预演，从本学期开始对高一年级学生进行初步分班，让学生首先选定物理或历史的这个“1”，再具体对这两个方向进行走班预演。“我们目前有900多名高一学生，选择物理和历史的比例为5.5∶4.5，框定大方向后，对应的走班模式不会太复杂。”

怎么保障？

课室扩容、智慧校园助力新高考

走班制改革，对学校的硬件、软件配套和管理水平，提出了更高要求。省教育厅明确要求推进新高考改革，各高中要组织学校开展模拟选课，根据选课模拟结果做好选课走班所需教师、设备、课室等条件的测算和准备。

扫一下课室门口的“电子门牌”，就知道这里下一节上的是什么课、任课老师是谁。这样专为走班制设计的智慧校园，可以结合学生选课、学校排课，通过一体化平台进行智能调配，实现综合管理。这样的电子班牌已经在出现在广东许多高中的课室门口。

在广铁一中，电子班牌目前显示的是班级信息和天气等，但未来，它将承担更大的作用。该校副校长黄连生介绍，为应对新高考，学校已经做好充分的准备。从硬件来说，目前广铁一中的课室量能够完全满足“新高考”走班制的需要。从软件来说，广铁一中目前高一有部分班级的部分课程已经实行走班，已经有了一定经验。

当然，并非所有学校都有条件满足走班制的硬件建设需求。

惠州市实验中学相关负责人表示，从当前实际情况看，学校更适合实行面对部分学生或科目的“小走班”模式。考虑到硬件设施、师资力量和学生选科情况，惠州的多数学校认为部分走班或“小走班”会成为主流。

因此，有的在积极推进课室扩容和智慧校园建设工作。

其中，佛山市顺德区第一中学计划增加20多间课室，为选课走班打好基础，同时建设高端实验室，提升实验设备装备和图书馆水平，加强选课走班的信息化建设，做好硬件方面的充足准备，应对新高考。佛山市南海区石门中学今年9月学校面积将达180亩，新增的课室数量也足以应对新高考选课走班的需求。场地变大后，将为学生创设更加灵动的学习空间，同时通过探索智慧校园模式，通过刷脸进行考勤，保证走班制的教学、管理效果。

“场地变大以后，我们有几个设想：第一个设想是肯定要多一些学习空间，我们说的是灵动的学习空间；第二是学习方式上我们也会做一些改变；第三是在校本课程上做一些改变，满足学生个性化需求；第四是在管理方式上，也会多一些新的管理方式。”石门中学校长李卫东说。