文科名校“入局”人工智能，能为我们带来什么

已经有50所高校把人工智能领域人才培养纳入双一流建设规划，有31所高校自主成立人工智能学院，有24所高校已经成立人工智能研究院。

人工智能人才培养行列中，一所老牌文科院校正式宣布入局。

“在中国人民大学这样一所以人文社会科学见长的著名学府中建设一个世界一流的人工智能学院是一个全新的挑战，是我们需要勇闯的无人区。”4月22日，在中国人民大学高瓴人工智能学院成立大会上，该学院执行院长文继荣道出了它的特殊性。“我们的愿景是打造一个能够影响和塑造未来人工智能时代的世界一流学院，为中国和全球思考并创造‘智能而有温度’的未来。”

已有24所高校设立人工智能学院

教育部科技司副司长高润生表示，据不完全统计，已经有50所高校把人工智能领域人才培养纳入双一流建设规划，有31所高校自主成立人工智能学院，有24所高校已经成立人工智能研究院。

高瓴人工智能学院为人大的二级学院进行本、硕、博人才培养和科学研究工作，预计将于2020年开始招生，中国工程院院士潘云鹤为该学院学术委员会主任。

中国人民大学校长刘伟将高瓴人工智能学院的特色总结为三个方面：“文理兼通”“中西合璧”“产学交融”。他提出，新学院要在专精人工智能学科发展的同时，肩负起融合支撑人大14个一级人文学科发展的重任；要在双一流建设上尽快打通国际人才培养和学术交流的高端通道；并重视产学研交融，促进科研成果转化。

两年前，高瓴资本集团创始人兼首席执行官张磊向母校中国人民大学捐赠3亿人民币，用于支持学校创新型交叉学科的探索和发展。高瓴人工智能学院即在这一基金支持下设立。

张磊认为，人工智能引领的技术革命是一辆渐行渐近的列车，交叉学科的建设将为它的前行铺上不可或缺的铁轨。人工智能具有与各个领域对话的可能性。他希望，未来高瓴人工智能学院关注多维思考，关注普惠和公平，关注心灵的丰盈，在拥抱变化的同时，守护好人类的永恒价值，高扬科学和人文精神。

将培养人文领域的人工智能开拓者

高瓴人工智能学院介绍手册上写道，它将紧密依托人大人文社科的传统优势，以及多元化、更包容、有人性温度的人文精神底蕴，在交叉融合中推动人工智能围绕人类自身创造价值。“诠释人工智能时代人类对社会、经济、伦理、法律、传播等方面的重新理解，回答影响未来人类命运的关键问题。”

“它能够给我国人工智能发展带来新的力量，开辟新的天地。”科技部副部长李萌建议，学院在注重原创研究、注重产学研结合的同时，也应该注重人工智能伦理和生态治理问题的研究，对人工智能可能带来的负面影响进行前瞻性预判，实现人工智能发展和规制的统一。

高瓴人工智能研究院的建设目标直指“世界一流”。尽管生长于人文社科见长的学校，学院同样也会致力于推动人工智能基础性理论和技术研究。

文继荣透露，学院筹备之初，学校领导就提出了“高起点、高水平、国际性、创新性”的发展方针，希望他们大胆探索学院学科建设的一流创新体制机制。“我们将探索科研和人才评价制度，不拘一格选拔和培养青年人才。”文继荣说，学院教师序列将全面实行Tenure制(长聘制)，学院也将为人才打造国际一流的工作生活环境，提供与国际知名大学和研究机构接轨的学术平台、薪酬水平、住房条件、子女教育、医疗保险、办公环境等综合待遇。

在人才培养上，该学院致力于培养一流人工智能科学家、一流人工智能工程师、具有创新精神的人工智能创业者、以及人文社科领域的人工智能开拓者。学院也将与知名人工智能企业联合打造人才培养计划。

独特的优势在于学科的交叉融合

文继荣表示，这一新的学院将探索人工智能驱动的人文社会科学研究新范式，将人工智能与中国人民大学优势的人文社会科学学科进行全面交叉合作，围绕智慧法学、智慧新媒体、智能社会治理、金融科技与监管科技等方向展开研究，为传统优势学科发展提供新动能，助力学校的“双一流”建设。“我们将培养人工智能与各交叉学科、各实践领域深度融合的独立思考者、前沿开拓者和伟大实践者。”文继荣强调。