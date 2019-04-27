7所高校公布今年广东“6+3+1”招生计划

7所已公布简章的高校今年共在广东招收1391人，比去年的1350人增加41人。

近日，中山大学、华南理工大学、西交利物浦大学等7所高校陆续公布2019年广东省综合评价招生录取（简称“6+3+1”）简章。记者统计发现，7所已公布简章的高校今年共在广东招收1391人，比去年的1350人增加41人。

5所高校已启动报名6所公布招生专业

我省于2012年开始在南方科技大学试行“6+3+1”,并逐渐增加试点院校。今年，共有11所高校在我省开展“6+3+1”试点工作，与去年相比新增北京外国语大学。

除了北京外国语大学、浙江大学、上海纽约大学、昆山杜克大学等4所高校以外，其余7所试点高校已经公布招生计划，共1391人。分别为中山大学300人、华南理工大学200人、南方科技大学161人、西交利物浦大学80人、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院400人、香港中文大学（深圳）200人、深圳北理莫斯科大学50人。

7所高校中，除了中山大学，其他6所已经公布招生专业。除中山大学、华南理工大学尚未确定报名时间外，其他5所高校已启动报名。

7所高校均按照6∶3∶1的比例，进行综合评价招生录取。即学生高考成绩占综合成绩的60%，高校综合素质测试成绩占30%，高中阶段的学业水平考试成绩占10%，最终构成考生的综合成绩，择优录取。

记者梳理发现，综合素质测试包括笔试、面试、机试、校园日活动等多种形式，各高校的要求有所不同。如，中山大学、华南理工大学均以面试为测试形式；南方科技大学、西交利物浦大学则要求考生同时参加机试和面试；北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院则要求考生参加全英文笔试、面试、体育科目测试。

一些试点高校对学考等级有要求

根据教育部要求，2019年起，各高校的综合素质测试需增加体育科目测试，测试结果作为录取的重要参考。北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、深圳北理莫斯科大学已经明确要求增加体育测试。

一些试点高校对考生的学考等级也做出明确要求，如中山大学、华南理工大学要求考生学考达到“AAB及以上”；西交利物浦大学、深圳北理莫斯科大学要求考生学考达到“3C及以上”。

符合我省高考及高校综合评价改革试点报名条件的考生，可按试点高校确定的报名时间和方式自愿报名。试点高校最迟应于6月初完成报名组织工作及报考材料初审工作。

据悉，试点高校将在提前录取批次院校录取结束之后、普通类本科院校投档之前（即零批次阶段）完成投档录取。省招生办根据试点高校资格考生名单、考生志愿及自主招生综合评价批次录取最低分数线，投档给各试点院校。