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中大招300人！7所高校公布今年广东“6+3+1”招生计划

2019-04-26 11:17 来源：南方网 马立敏 吴少敏 实习生 许钰敏
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　　近日，中山大学、华南理工大学、西交利物浦大学等7所高校陆续公布2019年广东省综合评价招生录取（简称“6+3+1”）简章。记者统计发现，7所已公布简章的高校今年共在广东招收1391人，比去年的1350人增加41人。

　　我省于2012年开始在南方科技大学试行“6+3+1”，并逐渐增加试点院校。今年，共有11所高校在我省开展“6+3+1”试点工作，与去年相比新增北京外国语大学。

　　除了北京外国语大学、浙江大学、上海纽约大学、昆山杜克大学等4所高校以外，其余7所试点高校已经公布招生计划，共1391人。分别为中山大学300人、华南理工大学200人、南方科技大学161人、西交利物浦大学80人、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院400人、香港中文大学（深圳）200人、深圳北理莫斯科大学50人。

　　7所高校中，除了中山大学，其他6所已经公布招生专业。除中山大学、华南理工大学尚未确定报名时间外，其他5所高校已启动报名。

　　7所高校均按照6∶3∶1的比例，进行综合评价招生录取。即学生高考成绩占综合成绩的60%，高校综合素质测试成绩占30%，高中阶段的学业水平考试成绩占10%，最终构成考生的综合成绩，择优录取。

　　记者梳理发现，综合素质测试包括笔试、面试、机试、校园日活动等多种形式，各高校的要求有所不同。如，中山大学、华南理工大学均以面试为测试形式；南方科技大学、西交利物浦大学则要求考生同时参加机试和面试；北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院则要求考生参加全英文笔试、面试、体育科目测试。

　　根据教育部要求，2019年起，各高校的综合素质测试需增加体育科目测试，测试结果作为录取的重要参考。北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、深圳北理莫斯科大学已经明确要求增加体育测试。

　　一些试点高校对考生的学考等级也做出明确要求，如中山大学、华南理工大学要求考生学考达到“AAB及以上”；西交利物浦大学、深圳北理莫斯科大学要求考生学考达到“3C及以上”。

　　符合我省高考及高校综合评价改革试点报名条件的考生，可按试点高校确定的报名时间和方式自愿报名。试点高校最迟应于6月初完成报名组织工作及报考材料初审工作。

　　据悉，试点高校将在提前录取批次院校录取结束之后、普通类本科院校投档之前（即零批次阶段）完成投档录取。省招生办根据试点高校资格考生名单、考生志愿及自主招生综合评价批次录取最低分数线，投档给各试点院校。

　　链接

　　今年广东“6+3+1”招生录取这样做！

　　在我省开展“6+3+1”试点工作的11所高校（7所已公布具体招生计划，4所未公布），具体如何招生？南方+为您梳理重点：

　　一、北京外国语大学

　　1.人数：待定

　　2.专业：外语类专业学生

　　3.报名时间：3月25日至4月25日

　　4.测试资格名单公布时间：5月下旬

　　5.测试形式：面试

　　6.测试时间：6月16日

　　7.入选名单公布时间：暂未公布

　　8.综合测评成绩合成公式：考生的高考（实考分）、能力测试成绩以高考成绩满分值按7:3的比例加总

　　9.学考要求：暂未公布

　　10.网址：http://joinus.bfsu.edu.cn

　　二、浙江大学

　　1.人数：待定

　　2.专业：电子与计算机工程（中外合作办学）、电气工程及其自动化（中外合作办学）、机械工程（中外合作办学）、土木工程（中外合作办学）、生物医学（中外合作办学）、生物信息学（中外合作办学）。

　　3.报名时间：待定

　　4.测试资格名单公布时间：待定

　　5.测试形式：待定

　　6.测试时间：待定

　　7.入选名单公布时间：待定

　　8.综合测评成绩合成公式：高考投档成绩（折算成满分100分）×60%+高校综合测试成绩（折算成满分100分）×30%+学业水平考试成绩（折算成满分100分）×10%

　　9.学考要求：AAA

　　10.网址：http://zdzsc.zju.edu.cn/

　　三、中山大学

　　1.人数：300

　　2.专业：待定

　　3.报名时间：待定

　　4.测试资格名单公布时间：待定

　　5.测试形式：面试

　　6.测试时间：6月16日至17日

　　7.入选名单公布时间：待定

　　8.综合测评成绩合成公式：高考投档成绩（折算成百分制）×60%+考核成绩（折算成百分制）×30%+学业水平考试成绩（折算成百分制）×10%

　　9.学考要求：AAB及以上

　　10.网址：学校网址：http://www.sysu.edu.cn；招生办网址：http://admission.sysu.edu.cn/

　　四、华南理工大学

　　1.人数：200

　　2.专业：交通运输类、材料类、化工与制药类、轻工类、医学影像学、临床医学、生物医学工程、分子科学与工程等

　　3.报名时间：待定

　　4.测试资格名单公布时间：6月10日左右

　　5.测试形式：面试

　　6.测试时间：6月16日

　　7.入选名单公布时间：待定

　　8.综合测评成绩合成公式：高考成绩（含政策加分）×60%+高校自主测试成绩/100×750×30%+高中学业水平折算成绩

　　9.学考要求：ABB或以上

　　10.网址：http://admission.scut.edu.cn/

　　五、南方科技大学

　　1.人数：161

　　2.专业：大一不分专业，大二根据学生兴趣选择专业。现有29个专业，学生在大二时可自由选择。

　　3.报名时间：2018年12月20日至2019年4月30日

　　4.测试资格名单公布时间：2019年5月中旬

　　5.测试形式：上机测试+面试

　　6.测试时间：6月中旬

　　7.入选名单公布时间：6月中旬（分别公布通过上机测试名单和面试名单）

　　8.综合测评成绩合成公式：高考成绩（折算成百分制）占综合成绩的60%+能力测试成绩占30%（机试25%、面试5%）+高中学业成绩占10%（综合素质3%、高中学业水平考试成绩7%）

　　9.学考要求：思想政治、历史、地理学考成绩3C及以上

　　10.网址：http://zs.sustc.edu.cn

　　六、西交利物浦大学

　　1.人数：80

　　2.专业：按照专业大类进行招生，包括电子信息类、生物科学类、数学类、工商管理类、外国语言文学类、建筑类等六个大类专业。

　　3.报名时间：4月10日至5月15日

　　4.测试资格名单公布时间：6月初公布自主评估机试资格名单；6月中旬公布自主评估面试资格名单

　　5.测试形式：先机试后面试

　　6.测试时间：拟定于6月12日机试；6月15日面试

　　7.入选名单公布时间：测试结束后两周内

　　8.综合测评成绩合成公式：高考成绩÷750×100×60%+自主评估成绩（机试成绩、面试成绩权重各占50%）×30%+高中学业水平测试折算成绩×10%

　　9.学考要求：3C及以上

　　10.网址：http://www.xjtlu.edu.cn/zh/study-with-us/admissions/how-to-apply

　　七、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院

　　1.人数：400

　　2.专业：按专业大类加专业的方式招生，大类招生入读的新生在入学第十周前确认专业分流

　　3.报名时间：3月15日至5月31日

　　4.测试资格名单公布时间：6月11日

　　5.测试形式：全英文笔试+面试+体育科目测试

　　6.测试时间：6月16日

　　7.入选名单公布时间：6月24日

　　8.综合测评成绩合成公式：高考成绩×60%+学校入学测试成绩（占比30%）+高中学业水平考试成绩（占比10%）

　　9.学考要求：3C及以上

　　10.网址：http://www.uic.edu.hk/admission

　　八、上海纽约大学

　　1.人数：招生计划不做分省安排

　　2.专业：进校后自由选择就读专业

　　3.报名时间：2018年9月至12月31日

　　4.测试资格名单公布时间：2019年1月底

　　5.测试形式：面试

　　6.测试时间：2月底到3月

　　7.入选名单公布时间：4月初

　　8.综合测评成绩合成公式：根据学生“校园日活动”表现，进行严谨的评价，给予相应录取政策，详见学校官网招生方案

　　9.学考要求：无

　　10.网址：http://shanghai.nyu.edu/cn/zsb

　　九、昆山杜克大学

　　1.人数：待定

　　2.专业：新生入学时不分专业,学生可在大学二年级根据个人兴趣和特长自主选择专业。

　　3.报名时间：2018年8月1日至2019年1月3日

　　4.测试资格名单公布时间：2月19日

　　5.测试形式：校园日活动

　　6.测试时间：2019年3月

　　7.入选名单公布时间：4月下旬

　　8.综合测评成绩合成公式：高考成绩（占比50%）+综合评估成绩（占比40%）+学业水平考试（占比10%）

　　9.学考要求：暂未公布

　　10.网址：http://www.dukekunshan.edu.cn

　　十、香港中文大学（深圳）

　　1.人数：200

　　2.专业：经济管理试验班、理科试验班、工科试验班、翻译、应用心理学、金融工程

　　3.报名时间：4月10日

　　4.测试资格名单公布时间：5月20日

　　5.测试形式：笔试+面试

　　6.测试时间：6月11日或12日

　　7.入选名单公布时间：6月21日

　　8.综合测评成绩合成公式：高考成绩（占比60%）+综合评估成绩（占比30%）+学业水平考试（占比10%）

　　9.学考要求：BBB、ABC、AAC及以上

　　10.网址：http://admissions.cuhk.edu.cn/

　　十一、深圳北理莫斯科大学

　　1.人数：初定50人，以最终批复为准。

　　2.专业：数学与应用数学、材料科学与工程、国际经济与贸易、生物科学、俄语

　　3.报名时间：3月5日至5月15日

　　4.测试资格名单公布时间：5月下旬

　　5.测试形式：笔试+体育测试

　　6.测试时间：6月中旬

　　7.入选名单公布时间：6月下旬

　　8.综合测评成绩合成公式：高考成绩×60%+学校测试成绩÷100×750×30%+高中学业水平考试成绩÷100×750×10%

　　9.学考要求：3C及以上

　　10.网址：http://zsb.szmsubit.edu.cn

编辑： 唐巧燕

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