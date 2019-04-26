新高考改革热点问答：改革后有哪些新变化？

省政府印发了《广东省深化普通高校考试招生制度综合改革实施方案》，标志着我省新一轮高考综合改革正式启动。

4月23日，经教育部审核备案，省政府印发了《广东省深化普通高校考试招生制度综合改革实施方案》，标志着我省新一轮高考综合改革正式启动。一起来关注我省高考综合改革实施时间、主要变化等内容。关于“考生确定选考科目时为什么要在物理或历史中选1门，在其余4门中选2门”的问题也有答案啦！

我省高考综合改革从哪一年开始实施？

根据教育部总体部署和安排，我省作为第三批启动高考综合改革的8省份之一，从2018年秋季入学的高中一年级学生开始实施。此前，我省已经就相关工作进行了安排部署，正在有序推进。

高考综合改革后相比现行高考制度，有哪些变化？

一是考试科目组合有变化。

现行高考的考试招生分为文、理科两大类，科目设置为“3+文科综合或理科综合”。“3”为语文、数学、外语，数学分文、理科；文科综合包括思想政治、历史、地理；理科综合包括物理、化学、生物。高考综合改革后，不分文理科，科目设置实行 “3+1+2”的组合方式。其中：“3”为全国统一高考的语文、数学、外语，且数学不分文、理，“1”由考生在物理、历史2门科目中选择1门，“2”由考生在思想政治、地理、化学、生物学4门科目中选择2门。

二是计分方式有变化。

现行高考考生总成绩750分，语文、数学、外语3门各150分，“文科综合”/“理科综合”各300分，均是直接采用卷面分。高考综合改革后，考生总成绩750分，语文、数学、外语3门各150分，3门选择性考试科目各100分，其中，物理、历史2门直接使用卷面分，思想政治、地理、化学、生物学4门采用等级分。

三是招生录取模式有变化。

现行普通高考是由招生学校依据考生的高考总成绩择优录取考生。高考综合改革后，即2021年起夏季高考实行“两依据一参考”的招生录取模式，即由招生学校依据统一高考成绩和高中学业水平选择性考试科目成绩，参考学生的综合素质评价择优录取考生。

四是投档录取模式有变化。

现行高考的志愿设置是以一所学校为一个志愿单位，每所学校下可以填6个专业志愿和一个是否服从专业调剂选项。高考综合改革后，夏季高考招生按照“院校专业组”方式实行平行志愿投档，一所院校有若干个院校专业组，每一个院校专业组由若干个专业组成，同一个院校专业组内的所有专业的选考科目要求相同，志愿填报及投档以“院校专业组”为单位。

考生确定选考科目时，为什么要在物理或历史中选1门，在其余4门中选2门？

《实施方案》规定，考生在确定高中学业水平考试选择性考试科目时，应在物理和历史2门科目中选择1门，在思想政治、地理、化学、生物学4门科目中选择2门。

这样设置的主要考虑：

一是体现高校人才培养需要。高校、普通高中和学科专家普遍认为，在高校人才培养中，物理是自然科学类专业的基础性学科，历史是人文社会科学类专业的基础性学科。高中阶段学习物理或历史科目是大学阶段学习自然科学类专业或人文社科类专业以及其他交叉学科专业的重要基础。因此，将这两个科目作为限选科目，有利于考生为进入大学开展专业学习奠定扎实基础，有利于高校相关专业对学生的培养。

二是符合我省普通高中教育教学实际。我省各地普通高中办学条件存在一定差异，将物理和历史作为考生限选的科目之一，可以与现有师资、教室等条件有效衔接，引导不同地区、中学的学生合理选择学习科目，科学规划学业生涯，为进入大学继续深造奠定坚实的专业基础。

三是有利于学生多样化成长发展。学生可从4门科目中选择2门参加选择考，理论上有12种组合。相比改革前文理分科的两种学科组合方式，不仅增加了学生的选择权，而且促进了文理交融，充分体现了以人为本、学其所好、考其所长的原则，更加符合教育发展规律和人才成长规律，为学生成长成才提供更多机会。

同时，为了便于投档录取，高校在安排招生计划时，将分物理和历史两个类别分别编制；在录取时，也将按照选物理的考生和选历史的考生按两个序列分别排队录取。也就是说，同一名考生无法同时在物理和历史两个队列中排队录取，因此考生只能从物理和历史中选择1门参加选择考。

（广东省教育厅）