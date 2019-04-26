职教“1+X”证书制度试点启动

“1”为学历证书，“X”为若干职业技能等级证书。把学历证书与职业技能等级证书结合起来，探索实施1+X证书制度，是职教20条的重要改革部署。

建“学分银行”、学历与技能证将互通，一毕业，不仅拥有学历证书，还能获得若干职业技能等级证书……

继《国家职业教育改革实施方案》（简称“职教20条”）发布后，日前，国家发布《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》（以下简称《试点方案》），在职业教育领域推行“1+X”证书制度。羊城晚报记者从广东省教育厅了解到，广东计划启动相关申报工作。

物流等五大领域率先试点

“1”为学历证书，“X”为若干职业技能等级证书。把学历证书与职业技能等级证书结合起来，探索实施1+X证书制度，是职教20条的重要改革部署。

方案明确，自2019年开始，重点围绕服务国家需要、市场需求、学生就业能力提升，从10个左右领域做起，启动1+X证书制度试点工作。有关院校将1+X证书制度试点与专业建设、课程建设、教师队伍建设等紧密结合，推进“1”和“X”的有机衔接，提升职业教育质量和学生就业能力。

通过试点，深化教师、教材、教法“三教”改革，促进校企合作，建好用好实训基地，探索建设职业教育国家“学分银行”，构建国家资历框架。

以社会化机制招募职业教育培训评价组织，开发若干职业技能等级标准和证书。试点院校则以高等职业学校、中等职业学校（不含技工学校）为主，本科层次职业教育试点学校、应用型本科高校及国家开放大学等积极参与。

根据《试点方案》的任务进度表，“1+X”面向现代农业、先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业等20个技能人才紧缺领域，率先从10个左右职业技能领域做起。

记者了解到，首批在建筑工程技术、信息与通信技术、物流管理、老年服务与管理、汽车运用与维修技术5个领域启动试点，并遴选确定了参与首批试点的有关职业技能等级证书。包括：建筑信息模型（BIM）职业技能等级证书、Web前端开发职业技能等级证书、物流管理职业技能等级证书、老年照护职业技能等级证书、汽车运用与维修职业技能等级证书和智能新能源汽车职业技能等级证书。

探索建立职教“学分银行”

值得注意的是，《试点方案》指出，要探索建立职业教育国家“学分银行”。国务院教育行政部门探索建立职业教育“学分银行”制度，研制相关规范，建设信息系统，对学历证书和职业技能等级证书所体现的学习成果进行登记和存储，计入个人学习账号，尝试学习成果的认定、积累与转换。

学生和社会成员在按规定程序进入试点院校接受相关专业学历教育时，可按规定兑换学分，免修相应课程或模块，促进学历证书与职业技能等级证书互通。研究探索构建符合国情的国家资历框架。

参与1+X证书制度试点的学生，获取的职业技能等级证书都将进入服务平台，与职业教育国家学分银行个人学习账户系统对接，记录学分，并提供网络公开查询等社会化服务，便于用人单位识别和学生就业。运用大数据、云计算、移动互联网、人工智能等信息技术，提升证书考核、培训及管理水平，充分利用新技术平台，开展在线服务，提升学习者体验。

广东将启动相关申报工作

记者从广东省教育厅了解到，目前广东正在对《试点方案》进行研究，将启动相关申报工作。

虽然申报工作还未开始，但是广东不少高职院校已做好了准备。广东农工商职业技术学院就是其中之一，该校相关负责人表示，将积极申请成为教育部“1+x”证书制度试点院校，与有职业等级证书开发资格的职业教育培训评价组织合作，参与相关职业技能等级证书开发工作，并面向珠三角区域建立培训站点和考核站点。

“职业技能等级证书是一种新型证书，不是国家职业资格证书的翻版；是证明学生技术技能的水平，而不是职业的准入证。”广东农工商职业技术学院规划与质量管理处处长张奇志表示，1+x证书制度建设是一个系统工程，最重要的是要有公信力，要得到用人单位的认可。