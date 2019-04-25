江门市举办“宪法在我心中”法治宣传进校园活动启动仪式

由广东省普法办、省司法厅指导，市和蓬江区两级普法办、司法局、教育局联合举办的江门市“宪法在我心中”法治宣传进校园活动启动仪式暨全市“宪法教育大课堂”师资培训班，在江门市紫茶小学北校区举行。

——暨全市“宪法教育大课堂”师资培训班

2019年4月24日，由广东省普法办、省司法厅指导，市和蓬江区两级普法办、司法局、教育局联合举办的江门市“宪法在我心中”法治宣传进校园活动启动仪式暨全市“宪法教育大课堂”师资培训班，在江门市紫茶小学北校区举行。省司法厅巡视员张荣辉出席活动。江门市人大常委会党组副书记、副主任钟军和江门市、蓬江区有关部门领导参加启动仪式，省司法厅普法与依法治理处处长刘冬梅为参会人员授课。江门市普法工作联席会议成员单位负责同志、普法讲师团、宪法宣讲团、中小学领导、法治副校长、村(社区)法律顾问、紫茶小学师生共500多人参加了公开课和培训。

启动仪式上，张荣辉作了讲话。他指出，“七五”普法规划实施以来，江门市委市政府高度重视普法工作，多项工作走在全省前列，在2018年度全省普法工作考评中取得第二名的好成绩。他提出，一要将青少年宪法宣传教育作为重中之重。强力推进、抓早抓小，抓出成效，让宪法法律精神牢牢根植于青少年的心中。二要推动“宪法教育大课堂”全覆盖。用好用活省普法办、省司法厅打造制作的“宪法教育大课堂”课件，创新理念、载体、方式方法，推动活动走向深入，打造江门普法品牌。三要持续深入开展青少年宪法宣传教育。加强领导，周密部署，落实“谁执法谁普法”责任制，形成长效机制，共同抓推动青少年法治宣传教育工作再上新台阶。

钟军在讲话中表示，举办江门市“宪法在我心中”法治宣传进校园系列活动，主要目的是弘扬宪法精神，激发青少年的学法热情，示范推动全市青少年学生自觉尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法。由省普法办、省司法厅等部门主办，媒体人(孙愈)公益普法工作室承办的“宪法教育大课堂”公开课观摩活动，创新宪法课程，形式新颖、内容接地气、师生有互动，让人深受启发，各地要认真学习领导，抓好组织落实。一要进一步提高认识，不断增强青少年学习宪法的自觉性和主动性。二要严格按照要求，确保“宪法在我心中”法治宣传进校园活动取得实效。三要发挥校园主阵地作用，推动青少年宪法宣传教育常态化、长效化。

活动期间，媒体人孙愈公益普法工作室成员带领宣讲团律师成员，为青少年讲授《宪法在我心中》专题课，从典型案例入手，通过趣味性法治游戏让学生参与互动，寓教于乐，让同学们更深刻地了解到宪法与生活的密切关系，宪法就在你我身边。课后，同学们认真参与了“宪法驻我心，法律伴我行”签名活动，活动得到了老师和同学们的热烈欢迎，大家纷纷表示开展宪法宣传进校园活动十分有意义。公开课后，江门市普法讲师团、宪法宣讲团、中小学领导、法治副校长、村(社区)法律顾问和各市(区)普法办负责人近200人参加了公开课课件解读和公开课培训。

一直以来，江门市高度重视宪法的学习宣传教育工作，认真贯彻落实党中央关于学习宣传和贯彻实施宪法的部署要求，加强宪法实施和监督，扎实开展宪法学习宣传教育，组织宪法专题学习，营造良好社会氛围。特别是针对青少年这个重点普法对象，在全省创新编印《青少年普法三字经》，在全市中小学校开展青少年普法三字经进校园暨宪法学习宣传教育活动，集中开展了宪法朗读、演讲比赛、辩论大赛等一系列宪法学习宣传活动，取得较好的效果。接下来，我市将组织开展全市中小学校开展“宪法教育大课堂”活动，进一步掀起新一轮全市青少年学生学习宪法的高潮，让宪法精神牢牢植根于青少年心中。