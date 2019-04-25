幼儿园、小学进入报名季，升学规划路不再单一

随着招生政策、格局的变化，以及全球化视野等因素影响，在规划孩子的升学路时，需要系统全面地考虑，并且要更早进行。

随着5月即将到来，幼儿园、小学也进入报名季，按照往年招生工作的安排，一般4月30日之前各区教育局公布辖区义务教育阶段学校招生工作的细则，包括招生计划、招生地段等，5月中旬左右公办、民办小学进行报名工作。面对孩子的入学，不少家长已经从升学方向、道路等多个方面进行选择和谋划，业内人士表示，随着招生政策、格局的变化，以及全球化视野等因素影响，在规划孩子的升学路时，需要系统全面地考虑，并且要更早进行。

幼儿园、中小学

陆续进入招生信息发布阶段

每年3~5月是家长们需要格外注意收集信息的时间。幼儿园、中小学的各种招生信息大多这一时段发布，信息掌握不及时容易错失各种报名的机会。日前，天河、越秀、黄埔、白云等区教育局都公布了今年的幼儿园招生方案。以《2019年广州市天河区幼儿园招生工作方案》为例，可以看到，根据方案，教育部门办幼儿园2019年面向社会电脑派位招生的比例为90%。其中，教育部门办幼儿园小区配套园区，面向社会电脑派位招生的学位，优先考虑符合条件的本区户籍小区业主子女入园，剩余学位才面向社会电脑随机派位进行分配。若面向社会电脑派位招生的学位无法满足本区户籍小区业主子女入园，则剩余的学位继续招收本区户籍小区业主子女入园直至招生比例的100%；若本区户籍小区业主子女超过招生总名额，则由幼儿园在本区户籍小区业主子女中通过电脑派位（或摇珠）进行招录。教育部门办幼儿园要在5月7日前将本园的电脑派位招生计划报区教育局审核。电脑派位招生计划及招生工作的具体指引将通过天河区信息网于5月10日向社会公告。国有企业、事业单位、部队等其他部门办幼儿园及民办幼儿园的集中报名时间原则上为5月25日至26日，报名方式由各园自定。

不少民办小学也公布了招生计划，比如中黄外国语小学2019年招收一年级新生104人，招生不限户籍，年满6周岁即可。广大附中华联学校小学部招收年满六岁的幼儿园大班学生，不受学区和户籍限制，可走读可寄宿，报名需填写登记表，并参加综合评定。

“国际学校+公办学校”组合式升学越来越多

张女士和陈女士的孩子都是六年级的学生，同样面临小升初，张女士还带着孩子在为小升初做各种准备和培训，而陈女士的孩子已经接到了某学校初中部的录取通知了。两个孩子不同的升学路在于进入小学时选择了不同性质的学校，一个是公办小学，升初中时以电脑派位的方式为主。一个是从小学到高中一体化的民办学校，升学目标主要定位是国外的大学。

随着众多学校信息和招生政策的发布，对于学生和家长而言，也面临着进入哪所幼儿园、哪所学校的选择，相比于以往通过学位房的购买来选定学区和学校，业内人士表示，目前的升学路的选择要面对更加复杂的局面，事实上，从选择来看，幼儿园、小学、初中、高中都可以有不同的选择，而要找到一条更省心的路，需要系统规划准备得更早。

有教育机构的负责人对记者表示，目前为一些家长接受并已实施操作的升学新思维是：幼儿园阶段入读国际学校或双语教学的幼儿园，这样能抓住3~6岁语言敏感期的学习优势，打下良好的英语学习基础；而到小学阶段则选择入读公办小学，获得基础教育的优势，在语文、数学等科目方面打下扎实的基础；初中则继续选择国际学校，可以保证在高中就读国际班时的竞争优势，从而选定以国外的知名大学为目标的升学路。要实现这样的规划，显然准备的时间要提早到幼儿园阶段。而这种方式的出现，与目前升学格局的变化也有关系。

数年前，曾有不少人计算过购买一套学位房需花费数百万元，而这个价钱完全可以让孩子出国读书了。但因为文化教育、生活习惯等各方面的原因，送低龄孩子出国留学并不是件容易的事，所以现在这种状况发生了不小的变化。据不完全统计，广州目前有五十多家国际化学校，国际化学校的数量不断增加，让教育多元化选择更多，同样以升学到全球排名的世界名校为目标，在国内比以往要更容易实现。同时，随着教育的发展，国际化课程的引入，特色课程的理念也获得了更多家长的认可。

白云区一所民办学校的校长对记者表示，选择到他们小学部上学的孩子，除了因户籍原因外，不少是看中学校的双语教学模式，以及有各种拓展课程的选择。与此同时，随着小升初阶段招生政策的变化，升学途径收得更紧，新的中考、高考政策，自主招生以及指标到校等比例的变化，录取格局也将发生变化，通过学位房往往只能确定获得优质的小学学位，初中、高中的升学还需要学生家长继续操心规划。因此，希望孩子获得各阶段优质教育资源的家长，会选择“国际学校+公办学校”组合式升学之路也就不足为奇。

记者提示：

选择国际学校需做好风险准备

需要提醒的是，组合式升学依然是区别于传统体制内升学的方式，除了要有雄厚的经济实力支持，还要做好一些风险准备。

目前广州国际化学校的入读费用基本在十多万元到二十万元左右，数年读下来，对家庭经济条件要求较高。同时，进入国际化学校后若想再转至体制内的学校，将会比较困难。毕竟，体制内升学的学校的选择以及出路更多。

业内人士表示，在入学报名季，家长做选择之时这些问题都需要充分考虑，而规划得越早优势越明显。由于学生数量和素质的提升，现在招生门槛和竞争程度也在提升，比如国际化学校初中招生语言门槛的要求就比高中阶段要低得多，尽早规划升学路，可以为孩子赢得年龄、报考方面的优势。