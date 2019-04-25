高校专业点跟着需求转 新增2072个撤销416个

教育部公布了2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，共增设专业点2072个。

近日，教育部公布了2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，共增设专业点2072个（备案专业点1831个，审批专业点241个），撤销部分不符合学校办学定位和特色的专业点416个。

新增专业点中，工学占比达44.35%，增设最多的3门专业依次为数据科学与大数据技术、机器人工程及智能科学与技术。此外，本次调整学位授予门类或修业年限专业点40个，备案、审批和调整的专业点，将列入相关高校2019年本科招生计划。

据了解，本次专业审批主要遵循以下几个原则。

坚持需求导向。把服务经济社会发展需求放在优先位置，确保专业发展的“小逻辑”服从经济社会发展的“大逻辑”。一是面向新科技革命和产业升级，支持高校设置新一代信息技术、高端装备、节能环保等相关专业。增设数据科学与大数据技术196个、机器人工程101个、智能制造工程50个、人工智能35个、新能源材料与器件15个。二是面向社会事业和改善民生，支持高校设置相关急需专业。增设学前教育27个、健康服务与管理25个、助产学25个、小学教育21个、康复治疗学8个、儿科学7个。三是面向国家对外开放战略，支持高校设置国际化人才培养相关专业。增设汉语国际教育14个，新设国际组织与全球治理、国际新闻与传播、塔玛齐格特语、爪哇语、旁遮普语等目录外新专业。

坚持标准导向。2018年初，教育部发布《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》（以下简称《国标》），作为高校专业设置、专业建设和专业认证的依据和参考。《国标》涵盖全部92个本科专业类，明确了各个专业类的培养目标、培养规格、课程体系、师资队伍、教学条件、质量保障等基本要求。在此次本科专业设置评议中，教育部征询了900余位高等学校教学指导委员会专家意见，将《国标》作为评判申报专业是否达标的重要依据。如申请增设临床医学类专业的高校，必须有至少一所三级甲等直属附属医院，否则不予通过。

坚持特色导向。引导高校加强专业规划，根据各校办学定位和办学特色合理增设专业。避免高校专业设置工作的盲目性，避免部分高校片面追求“大而全”，热衷于设置投入少、容易开办的专业。在此次专业设置评议中，对总体布点较多、就业率较低的专业实行严格控制，避免同一区域大量重复设置“过热”专业。同时，支持高校特色办学，如部分体育类院校新设电子竞技运动与管理、智能体育工程、体育旅游等专业，农林类院校新设家具设计与工程、马业科学、中兽医学、经济林等专业。

教育部要求，各地各高校加强新设专业建设，以经济社会发展需求为导向，合理控制招生规模，调整优化人才培养结构；以本科专业类教学质量国家标准为依据，不断提升专业内涵，突出专业特色，加强专业认证，切实保证人才培养质量，提升教育服务经济社会发展能力。（记者张保淑）