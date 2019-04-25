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广州大学：大学艺术课 修满才毕业

2019-04-25 07:35 来源：广州日报
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　　日前，教育部印发《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》（下称《美育意见》），普通高校要强化面向全体学生的普及艺术教育，每位学生须修满学校规定的公共艺术课程学分方能毕业。

　　记者了解到，早已有高校在学生美育工作上进行了有益探索，比如广州大学在育人目标中就明确提出“懂艺术”。今年，该校还首创“学年礼”，表彰“声乐达人”“舞蹈达人”“书法达人”等在艺术领域取得佳绩的学生。

　　新政助推

　　改进美育教学 提高学生审美和人文素养

　　修满公共艺术课学分 学生才能顺利毕业

　　“美是纯洁道德、丰富精神的重要源泉。”《美育意见》如此开宗明义。

　　近年来，美育受到了高度重视。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，“改进美育教学，提高学生审美和人文素养”。2015年9月，国务院办公厅也印发了《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》。

　　此次教育部印发的《美育意见》要求，高校美育要坚持面向全体的原则，健全并不断完善面向人人的高校美育育人机制，让所有在校学生都享有接受美育的机会，促进德智体美劳有机融合。

　　文件指出，高校美育要以艺术教育的改革发展为重点，紧紧围绕高校普及艺术教育、专业艺术教育和艺术师范教育三个重点领域，大力加强和改进美育教育教学。

　　在普及艺术教育方面，《美育意见》要求，要完善课程教学、实践活动、校园文化、艺术展演“四位一体”的普及艺术教育推进机制。各高校要明确普及艺术教育管理机构，把公共艺术课程与艺术实践纳入高校人才培养方案，纳入学校教学计划，实行学分制管理，鼓励高校开展学生跨校选修公共艺术课程和学分互认。每位学生须修满学校规定的公共艺术课程学分方能毕业。

　　教育部体卫艺司负责人在答记者问时说，早在2006年，教育部办公厅印发的《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》中就明确提出“每个学生在校学习期间，至少要在艺术限定性选修课程中选修1门并且通过考核。对于实行学分制的高等学校，每个学生至少要通过艺术限定性选修课程的学习取得2个学分；修满规定学分的学生方可毕业。”这是对普通高校公共艺术课程学分做出的底线要求。本次《高校美育意见》结合发展形势，再次强调公共艺术课程学分，各校要根据实际情况，在确保底线要求的前提下，更好地推动高校公共艺术课程学分化建设，有条件的高校可以在此基础上提出更高的学分目标。

　　高校艺术师范专业

　　改革人才培养模式

　　改进艺术师范教育也是文件的一大亮点。《美育意见》指出，要依托卓越教师培养计划2.0，推进高校艺术师范专业人才培养模式改革，加快构建高校与地方政府、行业企业、中小学校协同培养的育人机制。

　　文件要求，要支持高校设立并办好音乐教育、美术教育、舞蹈教育、戏剧教育、戏曲教育、影视教育相关专业。建设一批改革试点学校，大力开展高校艺术师范专业学生和教师基本功展示活动，引导艺术师范专业不断优化课程体系和教学内容，改进教学方法，培养造就教育情怀深厚、专业基础扎实、勇于创新教学、善于综合育人和具有终身学习发展能力的中小学艺术教师。

　　此外，文件还要求高校要配齐配好美育教师。要按照在校学生总数合理安排普及艺术教育教师，鼓励高校探索实施公共艺术课特聘教授制度。优化专业艺术教育教师结构，搭建院系、校际合作交流平台。加强艺术师范专业教师队伍建设，鼓励高校建立与中小学艺术教师互聘和双向交流等长效机制。建设一批高校美育名师工作室，汇聚培养一批美育名家名师。

　　为保障文件的贯彻落实，《美育意见》要求各高校要结合本校实际，制定落实意见的实施细则，纳入学校整体发展规划。部属高校实施细则须于2019年9月1日前报教育部。

　　美育实践

　　综合性大学将“懂艺术”纳入育人目标

　　近年来，许多高校也在美育上进行了许多有益的实践。作为一所综合性大学，广州大学就明确提出了“德才兼备、家国情怀、视野开阔、爱体育、懂艺术、能力发展性强”的人才培养目标，“懂艺术”被醒目地列入其中。

　　为什么要让学生“懂艺术”？今年春季学期，在广州大学举行的学年礼上，校长魏明海在致辞时对学生说的一番话也许是个生动的解释。

　　在魏明海看来，在人才培养上，体育和艺术具有非常重要的位置。“古人要学 ‘六艺’， ‘六艺’包括 ‘射’，这比跑步难多了，古人也学 ‘艺’，琴棋诗书画都要学。”

　　魏明海以自己为例说，他在体育发展上有经验，踢了30多年的足球，打了20年的网球，受益匪浅，但他也有一个“教训”——不懂艺术。

　　“所以我的生活乐趣少了很多，但我给女儿提供了学艺术的机会。我们家闺女，我看到她碰到什么问题不舒服时，一定会去弹琵琶、弹钢琴。十几二十分钟弹琴出来后就变成了另外一个人。她把她的烦恼、困难都抛掉了，回到了正常的状态。”

　　成立公共艺术教育中心

　　广州大学教务处处长聂衍刚说，“懂艺术”的人才培养目标，需要课程支撑。广州大学的音乐舞蹈、美术设计、新闻传播、建筑设计和人文学院五个学院开设有艺术类课程。为此，广州大学修订人才培养方案，在通识课程的7大模块中，专门有一个模块叫“审美与艺术”。学校规定所有非艺术类专业学生都必须至少选修2个学分以上。不仅如此，在学校第二课堂的实践性课程中，学生也要在“艺术与体育”中至少选修2个学分。

　　此外，学校专门成立了公共艺术教育中心，负责全校的公共艺术教育活动。聂衍刚说，广州大学每年会举办各种类型的艺术教育活动，通过多彩的艺术教育活动让学生享受艺术。比如每年有30场音乐舞蹈类活动，30场设计比赛、摄影、设计、美术作品等展览，30场专业艺术家和艺术研究专家的讲座。为推进高雅艺术进校园，聂衍刚介绍，广州大学还依托学校下属的艺术学校、芭蕾舞团和歌舞团，邀请高水平演员进校表演。

　　在学生社团方面，广州大学拥有书法、美术设计、器乐等30个校级层面的艺术社团。学校还邀请了指导老师为学生社团提供指导，并安排研究生开展“朋辈教育”。聂衍刚说，为了检验学生艺术发展效果，广州大学从今年起首创“学年礼”，并制定了指标体系，对23个专业学院的艺术发展进行评估和排名，并表彰了声乐达人、器乐达人、舞蹈达人、语言艺术达人等艺术发展取得佳绩的学生。

　　广州大学公共艺术教育中心副主任刘瑾说，广大开设了超过100门的艺术选修课程。比如《跟着舞蹈去旅游》，可以让学生体验到不同地域的舞蹈文化，《带你听懂中国传统音乐》，则教授学生岭南古琴、粤剧、潮州音乐等。刘瑾说，普及艺术教育，让学生感受艺术的魅力非常重要。“我们不太去计较学生是否有专业技能，感性的体验也很难能可贵。有的时候听雨滴的声音，你也会觉得很美，但你不用去数它滴了多少下，对吧？”

编辑： 唐巧燕

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