第三届广东十大涉外知识产权案例正式发布

4月24日，第三届广东十大涉外知识产权案例发布会暨报告会在广东外语外贸大学举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/郑文英）随着知识经济和经济全球化深入发展，知识产权日益成为建设创新型国家的重要支撑和掌握发展主动权的关键。4月24日，由华南国际知识产权研究院、广东外语外贸大学法学院、广东省法学会涉外法律研究服务中心、广东省律师协会知识产权专业委员会共同主办的“第三届广东十大涉外知识产权案例发布会暨报告会”在广东外语外贸大学举行。

广东省法学会研究部主任郑桂琼、广东省高级人民法院法官裘晶文、广州知识产权法院法官蒋华胜、广东省律师协会知识产权专业委员会主任王广华、秘书长吴让军，广东外语外贸大学副校长何传添教授、法学院院长袁泉教授、副院长耿卓教授、华南国际知识产权研究院副院长常廷彬教授、广东省法学会涉外法律研究服务中心主任向明华教授等出席本次发布会。

发布会现场

“在知识就是财富的今天，加强知识产权保护，促进创新活力竞相迸发，营造更富竞争力的创新环境，是各国达成的普遍共识。”广东外语外贸大学副校长何传添在致辞中肯定了广东省十大涉外知识产权案例评选和发布的积极意义，他指出，广东涉外知识产权十大案例的评选，有助于充分发挥典型案例的借鉴示范作用，深入挖掘案件的学术研究价值，适时提炼裁判规则，从而指导审判实践，提高裁判尺度的统一性。

据何传添副校长介绍，本届广东涉外知识产权十大案例有三个重要特点：

一是案件涉及的领域多元，涉及的国家众多。本届广东涉外知识产权十大案例涉及著作权、专利权、商标权以及制止不正当竞争等多个领域，案件当事人涉及美国、英国、丹麦、荷兰、日本等多个国家和地区，涉及范围广，影响大；

二是坚持平等保护原则，依法平等保护中外权利人的合法权益。涉外知识产权诉讼，以外国企业或个人作为原告的情况居多。在审理涉外知识产权案件时，法院系统始终坚持平等保护的原则，一方面对国外权利人合法的诉讼请求予以支持，充分保护其知识产权；另一方面合理界定国外权利人享有的知识产权权利界限，对无法律依据或事实依据的诉讼请求依法予以驳回；

三是对案件的疑难新问题进行积极探索。本届广东涉外知识产权十大案例涉及知识产权领域的一些新问题，判决都能围绕争议焦点及当事人的举证层层深入，试图对法律出现的空白进行填补，体现了法官裁判和律师代理职业共同体的努力。

何校长和袁院长共同向经办律师代表颁发案例入选的荣誉证书

发布会上，主办方还邀请到广东涉外知识产权十大案例的主审法官和参办律师，现场为大家分享和解读十大案例的精彩内容。法官蒋华胜、法官裘晶文、律师由洪涛、广东外语外贸大学教师赵盛和、卢纯昕分别对入选案例进行专业点评；经办律师卜小军、马戎、张月光、李治国对经办的入选案例进行案例分享。

附：第三届广东十大涉外知识产权案例

1. 东莞市爱芭娜服饰有限公司、深圳市钰锦服饰有限公司与陈颖姿（台湾地区）侵害实用新型专利权纠纷案

2.英国多米诺印刷科学有限公司（英国）与广州市杜高精密机电有限公司、广州心可工业设计有限公司侵害商标权纠纷案

3.吴丰庆与希美克（广州）实业有限公司、BETTELI LIMITED（香港地区）职务发明创造发明人报酬纠纷案

4.日本大自达电线股份有限公司（日本）与广州方邦电子股份有限公司侵害发明专利权纠纷案

5.王老吉有限公司（香港地区）与广州王老吉大健康产业有限公司确认不侵害商标权纠纷案

6. 荷兰皇家飞利浦有限公司（荷兰）与广东顺德欧宁科技电器有限公司、佛山市顺德区欧宁电器有限公司侵害外观设计专利权纠纷案

7. 日本株式会社万代（日本）与汕头市澄海区领乐帆玩具厂、广东省蒙巴迪文化娱乐有限公司著作权侵权纠纷案

8. 丹麦洛克尔国际有限公司（丹麦）与大连岩棉有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

9. 广州泓美化妆品有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、宝洁公司（美国）商标无效宣告请求行政诉讼案

10. 美国美商NBA产物股份有限公司（美国）、中国上海蛙扑网络技术有限公司与青岛零线互动网络技术有限公司、成都蓝飞互娱科技有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案