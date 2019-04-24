广东新高考改革方案正式出台！

方案明确从2018年秋季入学的高中一年级学生开始实施，到2021年基本形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式。

广东新一轮高考综合改革正式启动！4月23日，广东省人民政府新闻办公室召开新闻发布会，发布了《广东省深化普通高校考试招生制度综合改革实施方案》。

主要内容如下：

普通高中学业水平考试分为合格性考试和选择性考试

方案明确从2018年秋季入学的高中一年级学生开始实施，到2021年基本形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式。

省教育工委书记、省教育厅厅长景李虎介绍，普通高中学业水平考试分为合格性考试和选择性考试两种。

合格性考试覆盖所有学习科目，语文、数学、英语3门科目每年考1次，安排在1月开考；

思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学6门科目每年考2次，安排在1月和6月开考。

合格考成绩呈现方式有三种：合格/不合格、等级、分数。考试成绩一考两用，既作为学生毕业的依据，也作为春季高考招生的依据之一。

选择性考试为思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学6门科目，成绩计入高考总分，安排在6月统一高考考试科目结束后进行，仅限当年我省夏季高考的考生参加，一年考1次，成绩当年有效，作为夏季高考招生录取的依据之一。选择考成绩呈现方式有两种：物理、历史为卷面分，其他4门为等级分。

本科高校和高职院校适当分开，分夏季高考和春季高考

景李虎还透露，广东新高考还将本科高校考试招生和专科高校考试招生适当分开，分夏季高考和春季高考两类。

本科高校招生考试的科目按照3+1+2的模式设置

本科高校考试招生主要安排在夏季进行，与现行高考时间一致考试科目按“3+1+2”（必选+限选+任选）模式设置，

“3”为全国统一高考的语文、数学、外语；

“1”由考生在物理、历史2门中选择1门；

“2”由考生在思想政治、地理、化学、生物学4门中选择2门。

高考总成绩依然为750分，其中“3”和“1”直接采用卷面分，共550分；“2”实行等级赋分，各100分。

景李虎表示，根据新高考方案，在广东招生的本科高校要分专业组在物理、历史2门科目中提出1门科目要求，在思想政治、地理、化学、生物学4门科目中提出不超过2门科目要求，并提前公布。学生的选考科目须完全符合高校提出的选考科目要求才能报考。同时，其对应的合格性考试科目必须合格。

开展普通高中学科综合素质评价

包括学生思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等五方面。高中学校进行记录和管理，高等学校作为录取参考。