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看过来！广东高校共新增93个专业

2019-04-24 07:10 来源：羊城晚报
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　　中大新增信息工程、音乐表演专业，华工、南科大开机器人专业……近日，教育部公布2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，其中新增备案本科专业名单（1831个）、新增审批本科专业名单（241个）。羊城晚报记者留意到，广东高校共新增93个专业，包括新增备案本科专业79个，新增审批本科专业14个。

　　根据统计，全国各大高校新增备案本科专业最多的是：数据科学与大数据技术（196所）、机器人工程（101所）、智能科学与技术（96所）、智能制造工程（50所）。新增审批本科专业最多的是：人工智能（35所）、网络空间安全（25所）、会计学（13所）。

　　这一趋势在广东高校新增专业目录中同样体现明显。想学机器人工程，可以报哪些学校？想学人工智能，有哪些选择？有哪些有趣的新开专业？记者根据名录一一进行了梳理。

　　机器人工程

　　开设院校 华工、南科大

　　今年华南理工大学和南方科技大学本科都新增了新兴“网红”专业——机器人工程。

　　华南理工大学的该专业设在华工广州国际校区吴贤铭智能工程学院，将培养精通机器人基础理论和专业知识，具有创新精神和实践能力的高素质、国际化、复合型研发应用人才。

　　南方科技大学该专业设于南科大机械与能源工程系。该系目前已设有南方科技大学机器人研究院，面向国家战略和地方产业需求，结合机器人前沿研究成果和粤港澳大湾区产业优势，汇集多学科高端人才，与国际机器人顶尖研究团队共建国际联合实验室，与企业搭建创新成果转化平台，催生能够形成新产业的前沿技术。南科大表示，相关专业获批后，将更好服务国家对科技创新和高端制造业发展的需求，为未来产业培养新型工程专业人才。

　　“智能”系列

　　开设院校 南科大、华工、华师等8所高校

　　根据目录，广东共有8所高校开设了与“智能”相关的专业，包括智能科学与技术（南方科技大学、佛山科学技术学院、广东石油化工学院、广东技术师范大学、中山大学南方学院），智能制造工程（华南理工大学、东莞理工学院），人工智能（华南师范大学）等。

　　●人工智能

　　人工智能专业是华南师范大学的“网红”专业，设于该校计算机学院。该专业以培养在人工智能领域具备源头创新能力，具备解决企业关键技术难题能力、掌握人工智能科学技术的人才为主要目标，进而培养学生在人工智能领域从事科研、教学、教育培训或相关企事业单位工作的能力。

　　●智能制造：

　　华工和东莞理工新增智能制造工程专业。

　　其中，华工新增的该专业设于国际校区吴贤铭智能工程学院，立足于解决目前社会急需智能工程专业人才的需求，培养世界一流的智能科学技术人才、开展世界前沿科学研究。

　　该专业面向智能工程前沿高新技术及其应用，是计算机、机械工程、自动化控制、电子电信等多学科的交叉专业，研究范畴包括人工智能的基本理论及科学问题、智能制造、机器人技术、无人驾驶技术、智慧城市、智能医疗等前沿科学技术。

　　“大数据”系列

　　开设院校 华农、华师等10所高校

　　“大数据”相关专业是广东高校此次新增专业中最热门的。

　　其中，有9所广东高校新增数据科学与大数据技术专业，包括五邑大学、东莞理工学院、华南农业大学、华南师范大学、广东金融学院、吉林大学珠海学院、广东财经大学华商学院、华南理工大学广州学院、广州工商学院等。广东东软学院则新增大数据管理与应用专业。

　　以华师为例，该专业设于计算机学院，旨在培养出具有优秀思想素养、专业能力、计算机编程语言能力、算法实现能力、业务理解能力、软件工程能力、社会服务能力、终身学习能力、良好身体素质、外语能力的在数据科学领域从事教学、科研与工程实践的专业性人才。

　　“无人机”专业

　　开设院校 吉林大学珠海学院

　　记者留意到，此次目录公布的专业名单中，有不少小众新兴行业。

　　如吉林大学珠海学院就新增了无人驾驶航空器系统工程专业。据了解，该专业将按无人机系统工程、航空机械工程、航空电子工程三个本科专业方向进行招生，计划招生240人。

　　该专业将突出以就业为导向，培养适应航空产业发展需要的应用型技术人才，毕业生可在航空公司、航空维修企业、航空教育与科研单位等从事研究、生产、检修、服务与管理等工作。

编辑： 唐巧燕

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