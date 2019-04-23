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南沙区第一、第二幼儿园开展智慧阅读节

2019-04-23 17:24 来源：南方网
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　　莎士比亚说：“生活里没有书籍，就好像没有阳光，智慧里没有书籍，就好像鸟儿没有翅膀。”为了让孩子们喜欢读书，爱上读书，暨4月23日世界读书日来临之际，南沙区第一幼儿园和第二幼儿园于4月15日-19日开展了阅读周活动，并在4月22至23日举办了“传承中华文化•开启书香童年”智慧阅读节活动。

智慧阅读节活动现场

　　据介绍，本次阅读节设置了传统文化故事小达人、阅美爸妈故事营、四大名著皮影戏剧院、造纸大揭秘、活字印刷术等阅读活动，并以亲子陪伴的方式，让孩子跟着家长一起在阅读的海洋中领悟中华文化的魅力，增强民族文化荣誉感和自信心。

南沙区第一幼儿园、第二幼儿园园长郭丽

　　“怎样才能满足孩子们对阅读的渴望？怎样才能使优秀传统文化融入日常，实现创造性转化和教育传承？怎样才能以未来阅读习惯培养孩子的阅读兴趣？”南沙区第一幼儿园和第二幼儿园园长/教育部幼儿园园长培训中心特聘实践教学指导专家/副高级教师郭丽介绍到，此次活动正是基于以上问题， 推动书香进校园、书香进家庭，培养孩子爱阅读、乐读书、会读书的好习惯。同时打破以往阅读活动的单一形式，创新性地强调了传统文化和 现代科技的结合，采取多种互动性的趣味表现形式，把创作、表演、游园三者相结合，让孩子在多层次、互动性强的游戏中感受阅读的魅力及文化的深厚底蕴。

　　为了让孩子跟上现代高科技的步伐，感受高科技给生活带来的便利，本次阅读节还特别设置了故事机器人世界和智慧阅读专区，让孩子体验高科技AI技术与传统文化结合的乐趣，并希望通过趣味的高科技阅读方式，让孩子爱上阅读。

　　本次阅读节以“智慧阅读”为特色，是以南沙区人工智能政策为引领，打造人工智能阅读特色，在南沙区引入大量各领域硕士、博士及院士的背景下，提倡亲子阅读，为南沙区培养下一代创新人才。

智慧阅读节活动现场

　　“要相信孩子本身就是喜欢读书的，只要我们把大量的好书送到他们面前，满足他们对阅读的渴望，就能够从小培养起他们的阅读兴趣。”郭丽园长呼吁大家要在各个家庭营造良好的阅读氛围。要把阅读引向每个家庭，特别是有未成年人的家庭，在家庭营造爱读书的氛围，对孩子影响巨大。家长要拿起书本，远离手机，为孩子做出示范与引领。

　　打开一扇阅读的大门，开启一生爱的旅程，让中华传统文化启迪孩子的智慧，让阅读润泽孩子的成长。相信通过此次“传承中华文化•开启书香童年”阅读节，定能激起孩子与家长的读书热情，真正实现“让阅读成为一种习惯”，让中华优秀文化提升幼儿综合素养，让亲子陪伴伴随孩子的阅读人生。

编辑： 唐巧燕

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