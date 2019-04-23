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广东新高考方案公布：一年有春夏季两次考试，采用“3+1+2”模式

2019-04-23 15:42 来源：南方日报 吴少敏 陈芳庭 马立敏
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广东新一轮高考综合改革正式启动！就在刚刚，广东省人民政府新闻办公室召开新闻发布会，发布了《广东省深化普通高校考试招生制度综合改革实施方案》。

省教育工委书记、省教育厅厅长景李虎介绍，广东作为第三批启动高考综合改革的8个省市之一，自2018年秋季入学的高中一年级学生开始实施。普通高中学业水平考试分为合格性考试和选择性考试两种。

其中，合格性考试覆盖所有学习科目，语文、数学、英语3门科目每年考1次，安排在1月开考；思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学6门科目每年考2次，安排在1月和6月开考。合格考成绩呈现方式有三种：合格/不合格、等级、分数。考试成绩一考两用，既作为学生毕业的依据，也作为春季高考招生的依据之一。

选择性考试为思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学6门科目，成绩计入高考总分，安排在6月统一高考考试科目结束后进行，仅限当年我省夏季高考的考生参加，一年考1次，成绩当年有效，作为夏季高考招生录取的依据之一。选择考成绩呈现方式有两种：物理、历史为卷面分，其他4门为等级分。

景李虎还透露，广东新高考还将本科高校考试招生和专科高校考试招生适当分开，分夏季高考和春季高考两类。本科高校考试招生主要安排在夏季进行，与现行高考时间一致，考试科目按“3+1+2”（必选+限选+任选）模式设置，“3”为全国统一高考的语文、数学、外语，“1”由考生在物理、历史2门中选择1门，“2”由考生在思想政治、地理、化学、生物学4门中选择2门。考试成绩呈方面，高考总成绩750分，其中“3”和“1”直接采用卷面分，共550分；“2”实行等级赋分，各100分。

他表示，根据新高考方案，在广东招生的本科高校要分专业组在物理、历史2门科目中提出1门科目要求，在思想政治、地理、化学、生物学4门科目中提出不超过2门科目要求，并提前公布。学生的选考科目须完全符合高校提出的选考科目要求才能报考。同时，其对应的合格性考试科目必须合格。

编辑： 唐巧燕

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